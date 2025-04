Una nueva gran aventura culinaria en Master Chef

Tercer episodio de la contienda

Nicky Chávez, acreedora al Pin del Chef; Memo Ríos, el tercer eliminado

Se vivió el tercer episodio de MasterChef Celebrity Generaciones, la cocina más famosa de México inició esta emisión con el “arte” en dibujos a cargo de cuatro capitanas de cada generación. Fue así que Gaby Rivero, Andrea Noli, Lylo Fa y Leslie Gallardo pusieron en aprietos a sus compañeros al tratar de interpretar los ingredientes con los que debían cocinar sus platillos.

Con 45 minutos para terminar sus platos y 3 minutos en el mercado, comenzó la aventura culinaria. Ofelia Medina cuestionó atónita si debían cocinar un gato, por fortuna, a tiempo dedujo que era un cordero y así cada uno de los equipos trató de adivinar los dibujos que elaboraron sus respectivas capitanas. Alegría y diversión fueron los condimentos que le dieron sazón al reto creativo de la noche.

La generación casete fue la primera en presentar su plato “Cuando no hay capitán, mandan los marineros”, filete de pescado a la plancha, quelites con salsa de limón y alcaparras. Los clásicos continuaron con una costilla de cordero con arroz, almendras y salsa de chipotle, el que nombraron “Cordero y su costilla con arroz que brille y tomate que chille”. Desafortunadamente, no tuvo buenos comentarios pues presentó mala técnica en el corte de la proteína, y a criterio de la chef Zahie este plato no tuvo coherencia.

La nueva generación cocinó pechuga de pollo rellena de frutos secos, salsa morita, papas con mantequilla y mole almendrado “Las pe-chu-go-nas”. Los chefs Zahie Tellez, Poncho Cadena y Adrián Herrera consideraron que tuvieron buena sazón en su reto. Los responsables de cerrar la primera cocinada fueron Los miIenials con “Rayón de Lylo”, una pierna de puerco braseada, pipián acompañado de puré de camote.

Dos generaciones se acercaron a la interpretación, pero quienes lograron subir al balcón como ganadores del reto, fueron los chicos de La nueva generación y por ello, el equipo decidió que Nicky Chávez fuera la ganadora del Pin del Chef.

La velada culinaria prosiguió con el reto de salvación, para el cual se utilizaron tres refrigeradores con los ingredientes favoritos de cada chef. Chef Zahie sal ahumada, cilantro, ajo, cebolla, chiles secos, harina, huevo, pescado y hierbas de olor. Chef Herrerra chile morita, arrachera, carne seca, hoja santa, naranja, aceite de cacahuate, sirloin, coliflor y salsa de soya. Chef Poncho: Mostaza antigua, mantequilla, jengibre, pulpa de cangrejo, chiles secos, poro, ajo y rabo de cerdo.

Para este reto se cocinó en pareja, mismas que fueron armadas por Nicky. La pareja integrada por Bárbara y Rafa fueron salvados por Nicky por lo que subieron a balcón sin tener que cocinar. Las parejas en contienda tuvieron 60 minutos para preparar sus platillos. Ofelia Medina cocinó con Dani Valle “Inspiración mazatleca”, Gaby Rivero con Carlos Quirarte “Carrusel de sabores”, Memo Ríos con Plutarco Haza “Camarón a la superman adornado con azafrán”, Andrea Noli y Anabel Ferreria, “El viejo continente”, Bobby y Lylo Fa “Revelación de generaciones”; y finalmente Luis Fernando y María José Magán “Carne santa”.

Después de una gran degustación, los chefs tomaron la decisión de que cada chef salvaría a una pareja. De esta forma la chef Zahie salvó a Ofelia y Dani por su buena ejecución, el chef Poncho salvó a Gaby y Quirarte por haber usado más ingredientes del refrigerador y el chef Herrera salvó a Luis Fer y María José, por lo que los 6 cocineros subieron al balcón.

Las celebridades que se enfrentaron en el reto de eliminación fueron Memo Ríos, Anabel, Lylo Fa, Plutarco, Andrea, y Bobby Larios. Para este reto los cocineros tuvieron al chef Luis Chiu como invitado especial de la noche, quien es reconocido como la comida china milenaria en México. El chef Chiu preparó “dragón del pacífico”, su platillo insignia, el reto consistió en replicar su platillo de manera perfecta, por lo que todos tuvieron que ir a la par del chef invitado.

Para cerrar la noche, el chef Luis Chiu deseo el mayor de los éxitos a los cocineros y el chef Adrián Herrera recalcó la importancia de seguir los consejos e instrucciones en una MasterClass. Tras la degustación los chefs decidieron que el plato mejor logrado fue el de Andrea Noli, por lo que fue la primera el subir al balcón, le siguieron Bobby, Plutarco y Lylo. Anabel Ferreira por trabajar su platillo con dignidad, logró la anhelada salvación y Memo Ríos se fue con sus clásicos aplausos que en esta ocasión fueron para decirle adiós a la cocina más famosa de México.