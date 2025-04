¡Suenan tambores de guerra!

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La debilidad en política es el preludio de la derrota. Y la oposición ya percibió que Claudia Sheinbaum -pese a sus altos índices de popularidad-, es políticamente frágil. Los suyos, especialmente quienes debieran ser sus pilares, posponen, desdeñan sus propuestas e indicaciones.

Su debilidad arrastra a la 4T.

Para los ojos agudos de sus contrincantes eso es un llamado al ataque.

Y el primer paso lo dieron el fin de semana los senadores Alejandro Alito Moreno, Clemente Castañeda y Ricardo Anaya al anunciar que interpondrán denuncias concretas ante la Fiscalía General de la República contra quienes ellos consideran son altos funcionarios de la 4T ligados al narcotráfico.

Y como el líder del PRI y los coordinadores de MC y del PAN en el Senado no creen que el fiscal aliado al poder, Alejandro Gertz Manero, vaya a darle curso a ninguna de estas carpetas, irán -afirman- a todas las instancias y organismos internacionales de Estados Unidos y Europa, con los mismos expedientes, a exigir que desde allá se abra una investigación que muestre que en México sí existe un narco-estado.

Combativo, de ser uno de los opositores más asediados por el lopezobradorismo -y a quien el régimen ha mantenido bajo amenaza de desafuero y de ir a la cárcel-, Alejandro Alito Moreno pasa hoy a ser uno de sus más peligrosos enemigos.

Presidente también de Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPPPAL; con asiento en la Internacional Socialista, y con interlocutores de alto nivel en Washington y su Congreso, y en Europa, Alito pasa hoy al ataque:

“… estamos armando todo para presentar denuncias, sendas denuncias contra los narco políticos de Morena y lo vamos a hacer en México. Y lo vamos a hacer en Estados Unidos y lo vamos a hacer ante todos los organismos internacionales”, dijo en conferencia de prensa en el Senado.

-¿Qué nombres conformarán sus denuncias?, se le preguntó.

“Uno de ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y muchos otros que vamos a presentar de Morena, que los vamos a señalar porque hay causas abiertas…

“Todo lo que vamos a presentar son pruebas públicas”, indicó.

A este anuncio se sumaron, de inmediato, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, y Ricardo Anaya, coordinador de los legisladores de Acción Nacional.

“… al país le urge que esto se sepa, no sólo por Estados Unidos. Estados Unidos tiene su agenda. Lo que no puede estar sujeto a la relación bilateral es que si hay vínculos de personajes políticos con el crimen organizado, estos estén gozando de impunidad… el pueblo de México está hasta la madre que existan personas en el servicio público que esté vinculada con el crimen organizado”, apuntó el emecista.

“Pues por supuesto que se debe aplicar todo el peso de la ley… no hay nada más grave, más traicionero al pueblo, a la ciudadanía, que el que una persona que en teoría está para servir a la gente esté vinculada con los criminales”, afirmó, a su vez, el ex candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya.

Con sus denuncias judiciales a presentarse en México y el exterior, los senadores Moreno, Castañeda y Anaya, líderes de la oposición PRI, MC y PAN en el Senado, convertirían a los señalamientos del presidente Donald Trump y no pocos de su gobierno y Congreso de que México vive hoy un narco-estado convertirían la retórica desde el poder en una acción penal.

Darían paso a que tribunales de aquí y de otros países e instancias internacionales pusieran la lupa sobre lo que realmente pasa hoy en México.

Alito, Castañeda y Anaya han pasado ya a demostrar que no hay enemigo pequeño. Y que luego de ser constantemente relegados, minimizados y vilipendiados tienen armas y elementos para causar todavía algunas derrotas y apuros al oficialismo.

Todos ellos recuerdan que el primero en denunciar que en México existe un narco-estado fue uno de los suyos: el mismo Porfirio Muñoz Ledo, quien como presidente de la Cámara de Diputados entregó la Banda Presidencial a Andrés Manuel López Obrador y a quien se le impidió ser presidente de Morena.

El 10 de julio de 2023, Muñoz Ledo en entrevista con Adela Misha dijo:

“Me correspondía (ser presidente de Morena)… pero todas las huestes (que se lo impidieron) se manejaron con dinero mal habido. Lo puedo probar…”, acusó.

-¿De dónde venía el dinero?, preguntó la periodista.

“¡Del narco!… es un narco-Estado… es el tema del país, no sé si sea bueno, bonito o feo… es que México tiene grandes problemas internacionales porque este es un narco-estado. Y tengo las pruebas, por si me quieren escabechar… tengo todo embovedado, que lo sepan…”, indicó entonces.

-¿Pero que tienes?, insistió Adela.

“¡Todo!, hay conversaciones, hay cosa…”, adelantó Porfirio.

El 23 de agosto siguiente murió a los 89 años y sus denuncias se fueron al olvido.

Un gobierno bañado en sangre: Alito

Sin darle el menor respiro, el dirigente del PRI dice que el gobierno de continuidad de Claudia Sheinbaum lo es sobre todo en sus muertos.

Apunta que desde 2018, en que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder e inició la llamada 4T que hoy Claudia Sheinbaum dice seguir, van 215 mil 146 homicidios.

“Esa es la herencia de los gobiernos de Morena: un país sumido en la violencia y el abandono.

“Cuando quienes gobiernan miran para otro lado, el crimen se adueña de las calles. No actuaron, no protegieron, no les importó el dolor de las familias mexicanas.

“México necesita un gobierno con carácter, con decisión y que sí dé la cara por su gente. ¡Vamos a recuperar la paz y el rumbo de nuestra nación!”, concluye Alito.

