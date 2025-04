Entregan más paquetes alimentarios y tarjetas del programa Comemos Tod@s

En el parque Las Casitas, de Chetumal

Se contribuye a mejorar la seguridad alimentaria de quintanarroenses: Mara Lezama

Chetumal.– La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó en el parque Las Casitas, de Chetumal, de forma directa y gratuita, paquetes alimentarios y tarjetas electrónicas a 400 beneficiarias y beneficiarios del Programa “Comemos Tod@s”, implementado para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de la población quintanarroense.

En el mensaje dirigido a las beneficiarias, Mara Lezama les explicó que este programa social, y los muchos que puso en marcha este gobierno diferente con el presupuesto más alto de la historia, tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para que las mujeres se empoderen, no permitan la violencia familiar, que nadie las dañe.

“Que se cuiden, que no permitan jamás que las violenten, que las cosifiquen. Hay que acabar con el machismo, el clasismo y el racismo, con la violencia vicaria; no permitan que nadie les corte las alas ni les digan que no pueden. Cuentan con este gobierno humanista con corazón feminista que sí les cree” expresó la titular del Ejecutivo quien estuvo acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.

Pablo Bustamante, secretario de Bienestar, informó que a fin de beneficiar a más familias que lo requieran y siguiendo el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, este año el número de beneficiarios incrementó a 57 mil personas, distribuidas en los 11 municipios del Estado.

Asimismo, el apoyo económico a través de la tarjeta electrónica incrementó este año a mil 420 pesos, que recibirán de manera bimestral para adquirir productos de la canasta básica en los comercios autorizados.

Este programa implementado por la Secretaría de Bienestar a cargo de Pablo Bustamante y ejecutado por la Agencia de Seguridad Alimentaria, también otorga de manera bimestral en los centros de entrega establecidos, un paquete alimentario que incluye un total de 19 artículos y 12 productos diferentes de la canasta básica, siendo productos comestibles de primera necesidad y artículos de limpieza e higiene.

Actualmente se lleva a cabo la entrega de apoyos en los municipios de Puerto Morelos, Cozumel, José María Morelos y Othón P. Blanco; los centros de entrega, así como los horarios se pueden consultar en el portal https://sebien.qroo.gob.mx

“Comemos tod@s” atiende a hombres y mujeres, titulares o representantes de un hogar que tengan hijas o hijos a su cargo, o a su cuidado personas de la tercera edad, familiares con enfermedades crónico degenerativas o con alguna discapacidad; para que a través de ellos las familias beneficiarias puedan tener acceso a los alimentos de la canasta básica y complementar la dieta de las familias para el mejor desarrollo y atención de sus hijas e hijos.

La presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, dio la bienvenida. Estuvieron en el presídium los beneficiarios Rosalba Cabrera García y Jorge Natanael Palomo Góngora.

QRoo es primer estado del país en hacerlo

Firma de la totalidad de los Planes Municipales de Desarrollo

Chetumal.- En un día histórico para Quintana Roo que marca un nuevo capítulo en la forma de trabajar por el bienestar de la gente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó y firmó con las y los presidentes municipales los 11 Planes Municipales de Desarrollo 2024-2027, una visión compartida de crecimiento y futuro, y se convierte en el primer estado del país en hacerlo.

“Somos el primer estado de la república mexicana en firmar ya esto que, además es una obligación como servidores públicos, planear hacia dónde vamos. Se trata de un esfuerzo sin precedentes que refleja el compromiso de las y los 11 presidentas y presidentes municipales de Quintana Roo” expresó la gobernadora de Quintana Roo.

La presentación se hizo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chetumal, capital del estado, donde también se firmaron, con la Conagua, los 11 Planes Maestros de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Prevención de Inundaciones, así como el Nuevo Acuerdo para el fortalecimiento municipal mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías en áreas del desarrollo sostenible y políticas públicas.

Con la presencia de la Gerente de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento de la Conagua, Mariana Fabiola Navarro Mora, la gobernadora Mara Lezama manifestó que esta es la nueva forma de gobernar, diferente, humanista con corazón feminista, que trabaja tomados de la mano con la gente, en unidad con las autoridades.

“Este no es un acuerdo de escritorio que se va a guardar bajo llave. Es un pacto con rostro humano. Es un llamado a construir, desde lo local, un estado más justo, más incluyente, más resiliente, un Quintana Roo en el que nadie se quede atrás”, expresó Mara Lezama