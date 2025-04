Suman más de 70 desarrollos irregulares clausurados en QR

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Cancún encabeza la lista con el mayor número de casos

En el último año, el gobierno de Cancún ha intensificado sus esfuerzos para combatir los desarrollos inmobiliarios ilegales que proliferan en la región. Estas acciones buscan proteger el medio ambiente, garantizar el cumplimiento de las normativas urbanísticas y evitar fraudes que afectan a los ciudadanos, quienes ilusionados por adquirir un inmueble que garantice su patrimonio, terminan siendo estafados por delincuentes, que se aprovechan, no sólo de la necesidad, sino de la ignorancia de las personas a la hora de comprar un terreno o una casa.

Entre los casos más relevantes, se encuentra el cierre de la residencia “Hakuna Cancún”, un proyecto inmobiliario que operaba sin los permisos correspondientes. Este desarrollo fue clausurado por no contar con autorizaciones de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, ni de otras instancias gubernamentales.

La alcaldesa Ana Patricia Peralta estaba en el sitio cuando funcionarios de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano cerraron el desarrollo. “Hoy estamos cerrando otra supuesta subdivisión que se anuncia y comercializa en las redes sociales bajo el nombre de ‘Hakuna’ ilegalmente porque no tiene ningún tipo de permiso, ni de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, ni del Estado, ni del Estado, ni de cualquier autoridad del gobierno de México”, dijo.

La alcaldesa, junto con funcionarios municipales, supervisó personalmente la colocación de los sellos de clausura, enfatizando la importancia de verificar la legalidad de los proyectos antes de invertir en ellos. Por su parte, Nahielli Margarita Orozco Lozano, quien se encarga de la ecología y el desarrollo urbano de la ciudad, también estuvo en el sitio cuando se cerró el proyecto.

Además, en lo que va del año, se han clausurado más de 70 desarrollos irregulares en Quintana Roo, muchos de ellos ubicados en Cancún. Estos proyectos violaban normativas de desarrollo urbano y se promovían mediante redes sociales, ofreciendo terrenos a bajo costo en zonas no aptas para construcción. Las autoridades han alertado a la población sobre estas prácticas fraudulentas y han iniciado procesos legales contra los responsables.

“Pedimos a todos los residentes de Cancún que verifiquen antes de comprar, antes de invertir en la propiedad, que no es un desarrollo irregular porque si no, no habrá servicios y los vendedores cometerán un acto ilegal. No queremos que continúe desarrollándose ningún tipo de subdivisión irregular”, aseveró Peralta de la Peña.

Hay que destacar que, la creciente demanda de vivienda en Cancún ha llevado a un aumento en la oferta de desarrollos ilegales. Estos proyectos no sólo representan un riesgo para los compradores, sino que también generan problemas ambientales y urbanísticos. La Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano ha señalado que muchos de estos desarrollos carecen de permisos ambientales y licencias de construcción, lo que los hace inviables.

Es por ello que el gobierno municipal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y otras dependencias, continúa investigando y sancionando a los responsables de estos desarrollos. Asimismo, se están implementando campañas de concienciación para que los ciudadanos puedan identificar proyectos fraudulentos y evitar ser víctimas de estafas. Han puesto a disposición de la ciudadanía el siguiente número a fin de denunciar directamente cualquier tipo de estafa o de situación anómala referente a la compra venta de inmuebles, terrenos y desarrollos: Secretaría de Desarrollo Urbano 99 82 05 15 79.

Otros desarrollos irregulares que fueron clausurados por las autoridades, al menos en el caso de Cancún, fueron Ciudad Varuna, Oriolo, Aldeas Zaci, Camelias y Kamuna.

Migrantes enfrentan estafas en Yucatán

En los últimos años, Yucatán ha sido escenario de un aumento preocupante en las estafas inmobiliarias dirigidas a migrantes, especialmente aquellos que buscan adquirir casas, departamentos o terrenos en la región. Estas prácticas fraudulentas han afectado a cientos de personas, muchas de ellas con la intención de regresar a México tras años de trabajo en el extranjero.

Los estafadores suelen aprovechar la imagen de seguridad y crecimiento económico que caracteriza a Yucatán para atraer a sus víctimas. Prometen propiedades en zonas privilegiadas, cercanas a desarrollos turísticos o al Tren Maya, pero en realidad ofrecen terrenos sin servicios básicos o ubicados en áreas no urbanizadas. En algunos casos, las empresas involucradas ni siquiera existen legalmente, lo que dificulta el seguimiento legal.

Las víctimas de estas estafas son, en su mayoría, migrantes que han trabajado en el extranjero y buscan invertir sus ahorros en una propiedad en México. Según reportes recientes, más de 700 migrantes han sido afectados por fraudes inmobiliarios en Mérida y otros municipios de Yucatán. Estas personas, muchas de ellas jubiladas, han perdido cantidades significativas de dinero, lo que ha generado un impacto emocional y económico devastador.

Uno de los casos más destacados involucra a la empresa “Grupo Inverco México”, acusada de defraudar a compradores nacionales e internacionales en la venta de lotes de inversión y desarrollos habitacionales fantasma. Las denuncias abarcan más de 14 municipios de Yucatán, incluyendo Mérida, Progreso y Telchac Pueblo, entre otros.

La situación actual pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la regulación del mercado inmobiliario en Yucatán y de ofrecer mayor protección a los migrantes que buscan invertir en su país de origen. Las autoridades han instado a los compradores a verificar la legalidad de las empresas y a consultar con expertos antes de realizar cualquier transacción.

Cómo evitar fraudes inmobiliarios

Evitar fraudes inmobiliarios requiere estar informado y seguir una serie de precauciones clave. Inicialmente, para cualquier tipo de compra o venta, son esenciales dos documentos que deben entregar las inmobiliarias a los interesados, para tener certeza jurídica y garantizar que lo que vas a pagar es lo que vas a obtener.

El primer documento, es el original del certificado de libertad de gravamen, que lo expide el registro público, porque este documento sirve para saber quién es el propietario, la persona moral que te está ofertando, también para saber si la propiedad se encuentra libre de gravamen, si tiene hipoteca o inscripción de bien litigioso. De hecho, se trata del primer documento que pide un notario al vendedor, además de un oficio, para saber si quien vende es el dueño o si se trata de un apoderado con facultades limitadas.

El segundo documento es el oficio de autorización que expide el ayuntamiento para lotificar, es decir, para fraccionar, que haya sido aprobado, porque el tamaño de las calles, del lote, el número de lotes, todo lo debe aprobar el ayuntamiento, porque es precisamente el que te va a dar a ti como comprador el servicio de recolección de basura, conexión de drenaje a la calle, las banquetas.

Es decir, que, si se trata de un desarrollo ilegal, un fraccionamiento irregular, no te van a poder entregar ninguno de esos documentos, porque no se tuvieron las autorizaciones. Cabe destacar que la entrega de permisos para lotificar por parte del ayuntamiento, están sujetos a la disponibilidad de recuerdo para poder dotar de servicios al nuevo desarrollo, tales como energía eléctrica, drenaje, agua potable, entre otros.

De manera un poco más simplificada, las recomendaciones son las siguientes:

– Verifica la legalidad de la propiedad: Solicita documentos oficiales, como la escritura, certificados de libertad de gravamen, y el registro en el catastro. También puedes acudir al Registro Público de la Propiedad para confirmar que la propiedad no tiene problemas legales.

– Investiga a la empresa o vendedor: Asegúrate de que la inmobiliaria esté registrada y tenga una buena reputación. Busca reseñas de otros compradores y verifica si está acreditada en instituciones como la Asociación de Profesionales Inmobiliarios.

– Consulta con expertos: Contrata a un abogado especializado en bienes raíces o un notario para revisar el contrato y la legalidad de la transacción antes de firmar.

Evita pagos adelantados o en efectivo: Los fraudes muchas veces se realizan a través de depósitos sin un respaldo legal. Usa métodos de pago más seguros y que generen comprobantes.

– Visita la propiedad: Nunca confíes plenamente en fotografías. Inspecciona la propiedad en persona para asegurarte de que cumple con lo que se ofrece.

– Investiga el terreno o desarrollo: Si compras lotes o terrenos, verifica que estén autorizados para construcción y que cuenten con servicios básicos como agua, luz y drenaje. Los desarrollos ilegales suelen carecer de estas características.

– Desconfía de precios demasiado bajos: Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Los precios bajos suelen ser un señuelo común en fraudes.

– Revisa las cláusulas del contrato: Asegúrate de que las condiciones sean claras, especialmente en lo relacionado a pagos, plazos y entregas. Si alguna cláusula parece ambigua, pide una aclaración.

– Evita tratos informales: Los acuerdos de palabra o sin un contrato formal son riesgosos. Exige siempre un contrato notariado.

– Pregunta a las autoridades locales: Verifica si la propiedad o desarrollo tiene permisos municipales y está dentro de zonas reguladas.

Decepciona ocupación a los hoteleros en Cancún

Se situó entre el 65% y el 70%, en promedio

Cancún, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México, ha experimentado una inesperada baja en la ocupación hotelera durante el periodo vacacional de Semana Santa. Según datos proporcionados por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la ocupación promedio se situó entre el 65% y el 70%, cifras que contrastan con las expectativas iniciales de alcanzar niveles superiores al 85%.

Diversos factores han contribuido a esta situación. Entre ellos, destacan las crisis económicas globales, que han afectado el poder adquisitivo de los turistas, así como la creciente competencia de destinos emergentes que ofrecen experiencias novedosas. Además, las restricciones y políticas migratorias de países emisores de turistas, como Estados Unidos, han influido en la disminución de visitantes internacionales.

La baja ocupación hotelera no sólo afecta a los hoteles, sino también a otros sectores relacionados, como el gastronómico. Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados y Restaurantes (Canirac) en Cancún, expresó su preocupación por la disminución en el flujo de comensales, que ha rondado entre el 60% y el 65% en los primeros meses del año; y aunque se esperaba un repunte durante los días principales de Semana Santa, las cifras tampoco fueron las esperadas.

En. su momento, la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, de acuerdo con las expectativas, el total de turistas que se desplazarán por el país alcanzará los 14 millones 756 mil, es decir, 2.1 por ciento más que lo registrado en 2024, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

La titular de Sectur habían pronosticado que la ocupación hotelera en destinos clave durante la Semana Mayor y la Semana de Pascua sería: Nuevo Nayarit, 88.3 por ciento; Riviera Maya, 87.1 por ciento; Cancún, 84.0 por ciento; Los Cabos, 83.2 por ciento; Puerto Vallarta, 82.7 por ciento; Bahías de Huatulco, 80.2 por ciento; Querétaro, 76.4 por ciento; Monterrey, 76.0 por ciento; Tecate, 75.6 por ciento; Mérida, 72.7 por ciento; Mazatlán, 71.4 por ciento, y Campeche, 69.0 por ciento. No obstante, muchos de estos destinos se están quedando lejos de estas proyecciones.

A pesar de la decepción inicial, las autoridades locales y los empresarios del sector turístico confían en que las estrategias de promoción y la mejora de servicios puedan revertir esta tendencia. La Secretaría de Turismo del Estado (Sedetur) ha señalado que, aunque Cancún enfrenta desafíos, sigue siendo uno de los destinos más atractivos para los turistas nacionales e internacionales.