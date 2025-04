Ángel Zermen demuestra que tiene un “Alma Salvaje”

Una obra escrita por William C. Bietsch

Los días 22, 26 y 27 de abril en el Foro Shakespeare

Por Isabel Violeta

“Alma Salvaje” es una obra escrita por William C. Bietsch y dirigida por Axel Láscari, que se presentará en Foro Shakespeare los días 22, 26 y 27 de abril a las 20:00 horas.

Braulio, un joven que nació bajo una luna de sangre, es atormentado por pesadillas cada vez más vívidas. Fue hasta su cumpleaños número 21, que su madre busca ayuda en la iglesia, pero un misterioso giro del destino lo deja varado lejos de casa. Su única pista es una vieja fotografía de su padre, un hombre que lo abandonó y que ha jurado matarlo si alguna vez se encuentran. Acompañado por Rafa, un joven callejero de espíritu libre, Braulio se adentra en los enigmáticos canales de Xochimilco, donde los límites entre la superstición y la realidad comienzan a desdibujarse.

El elenco está formado por Carlos Hernández, Jafet Morales, Juan Pablo Salazar, Gonzalo Vergara, Ángel Zermen, Gilary Negrete, Alberto Meléndez. En DIARIOIMAGEN pudimos platicar con Ángel Zermen quien es el tío Ezequiel “mi personaje tiene mucho poder en la historia vive por los embarcaderos de Xochimilco por lo que también tiene mucha importancia dentro de la comunidad, es una persona con mucha fuerza y autoridad en la historia y con en el sobrino, tiene sus ideas muy claras y las va a defender con todo”.

Sobre el proceso de creación comentó “aprendí y sigo aprendiendo mucho, lo creamos con el director, y como no vivo en Xochimilco, mi trabajo fue empaparme mucho de la cultura y como defenderla como, la comunidad que la defiende con todo”.

Ángel Zermen encontró similitudes con su personaje como “el personaje tiene una cultura muy particular debes ser parte de ella para entenderla, me siento identificado con muchas cosas de lo que hace, en lo general que defiende a los suyos, sobre todo a su núcleo, es parte de la comunidad y también yo me considero igual el darlo todo por tu comunidad”.

Hablando de retos expresó “tuvimos que encontrar un ritmo y equilibrio, por lo que tuvimos que irnos a lo más profundo, pero en general el proceso fue gozoso con mucho apoyo”.

Como la obra habla de supersticiones Ángel Zermen confesó que “yo no soy tan crédulo, pero a nivel personal la obra me permitió entender que muchas cosas pasan si las crees y pones tu energía creo también en el poder del individuo de lograr cosas que podríamos considerar milagrosas, estoy abierto a esas cosas, pero no creo en todo me baso más en la intuición”.

Al preguntarle si presenciaron algo extraño en el proceso de creación dijo “fue muy cuidado todo, pues todo es real, pero no nos metemos en cosas profundas porque no somos parte, estamos representando en Foro Shakespeare y el lugar tiene mucha historia, se sentía la energía, pero de los trabajos y actores que han estado ahí, alberga una energía muy especial una energía teatral que nos alimentó”.

Por último, comento “auguro que vayan a vernos, esta obra se presentó hace 3 años así que está volviendo, por lo que seguirá adelante, vale la pena adentrarse a una historia mexicana, que tenga larga existencia que nos permitirá como mexicanos entender el bagaje cultural”. Los boletos están a la venta en taquilla y boletos.shakespeareycia.com