Benny Garza presenta Luis Miguel Xperience

Inolvidable Tour 2025

La cita es el 10 de mayo en el Hotel Fiesta Americana Reforma

Por Isabel Violeta

Benny Garza es un cantautor y empresario originario de Monterrey, amante de la música y de Luis Miguel, por lo que ha creado “Luis Miguel Xperience” y con su Inolvidable Tour 2025 se presentará en la Ciudad de México el 10 de mayo en el Hotel Fiesta Americana Reforma

En entrevista para DIARIOIMAGEN nos contó un poco de su historia “yo fui cantante muchos años, desde 1990, pero a raíz de que no cumplí mi sueño, dejé lo que hacía como cantar y me dediqué a mis negocios, tuve éxito, pero decidí regresar porque me invitaron a hacer este espectáculo a raíz de la emoción de la gente, decidí regresar, y verlo como algo más profesional pero tranquilo, disfrutándolo”.

Después de la pausa, el cantar resultó algo gratificante, pero con su dificultad a la vez, dijo Benny Garza “Cantar las canciones después de tantos años en pausa y con mi edad fue un reto, pero he reforzando mis clases de canto, en el primer show terminé muy cansado de mi garganta, pero para diciembre me sentía mejor, sigo dominando la técnica, llegué a Panamá y me sorprendí del avance marcado. Mi rango es más grave que el de Luis Miguel, él es muy ligero, grave y muy agudo, entonces es un reto”.

El cantante aclaró que “no me considero imitador, los admiro, pero no soy, porque no me parezco físicamente y los imitadores AAA se parecen o se maquillan. Mi físico no es como él y mi voz tampoco, pero hago que vivan la experiencia, me parezco de algunos perfiles, y me causa impacto que vean y oigan a Luis Migue cuando me ven. Mi voz tiene mi sello, pero la esencia del Sol la tengo”.

Sobre el repertorio dijo “es un show nuevo, y no solo agregamos lo que ya tenía, con las canciones que todos esperan si no canciones que tiene mucho que no canta Luis Miguel, como ‘Soy como quiero ser’, son temas que nos gustan a los fans que no hemos escuchado, ahora hay temas muy padres que no conocen los jóvenes, con arreglos nuevos y originales. Sin ser un copy paste, tratamos la originalidad y que se casen con el espectáculo”.

No podía faltar que mencionara su canción favorita, “en realidad son varias ‘Hoy el aire huele a ti’, ‘Oro de ley’, ‘Fría como el viento’, ‘Dame tu amor’. Disfruto todas las canciones pues si soy un fan, pero sin duda esas son mis más queridas canciones”.

Este show será el comienzo de una gira en la que se concretaran lugares como Querétaro, Pachuca, Puebla, Mexicali, La paz los cabos. “espero que podamos llegar al lunario después de esto” comentó Benny Garza. Al finalizar dijo “me encantaría contar con el público de todas las edades, para que lo disfruten y se sorprendan, está hecho con mucho cariño. Tengo de invitado a Rudy Machorro ex músico de Luis Miguel, con sorpresas, no hay algo que se le parezca” concluyó

Los boletos ya están disponibles a través de www.arema.mx

