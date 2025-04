Lanza EU agresiva campaña antiinmigrantes en la TV mexicana

“Ni siquiera la pienses”

“Los criminales no son bienvenidos”, advierte en anuncios durante partidos y horario estelar

Como parte de su estrategia para frenar la migración indocumentada, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una agresiva campaña publicitaria en medios mexicanos, advirtiendo con deportaciones inmediatas y prohibiciones de ingreso permanente.

Impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la campaña comenzó en febrero con un video en redes sociales donde anunció una “campaña multimillonaria” para disuadir a migrantes de cruzar la frontera de manera ilegal y ahora, estos anuncios se transmiten en televisión abierta mexicana, durante partidos de futbol y en horario estelar.

“Si está considerando venir a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo piense. Déjenme ser clara: si viene a nuestro país y viola nuestras leyes, lo cazaremos. Los criminales no son bienvenidos”, señala Noem en el anuncio, agradeciendo al presidente Donald Trump por “cumplir su promesa de hacer segura la frontera”.

El comercial, que incluye un mensaje contra la migración indocumentada, ha fue calificado como una provocación política por diversos sectores. El spot, de entre 15 y 25 segundos, muestra a Noem agradeciendo al presidente Donald Trump por “asegurar la frontera y poner a Estados Unidos primero”.

Con imágenes de personas detenidas por autoridades migratorias, el mensaje advierte: “Si estás pensando en ingresar a América ilegalmente, ni siquiera lo pienses. Si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes, te cazaremos”.

El comercial se emitió en horarios estelares el sábado 19 de abril, incluyendo las transmisiones de partidos como América contra Mazatlán y Toluca contra Cruz Azul, así como en canales de cable.

Una versión extendida de un minuto circula en internet, apareciendo como publicidad en plataformas como YouTube.

200 millones de dólares, el costo de la campaña publicitaria

La campaña de anuncios antiinmigrantes que Estados Unidos lanzó a nivel internacional y que ha inundado los espacios publicitarios en medios mexicanos tiene un costo de 200 millones de dólares y no se otorgó por licitación.

Fue el sitio web de noticias Semafor, fundado en 2022 por Ben Smith, ex editor en jefe de BuzzFeed News y columnista de medios de The New York Times, y Justin B. Smith, exdirector ejecutivo de Bloomberg Media Group, el que reveló, en febrero pasado, el presupuesto asignado a la campaña publicitaria en la que Kristi Noem advierte a los migrantes que “no intenten” cruzar a Estados Unidos ilegalmente.

Semafor dijo haber tenido acceso a documentos que confirman el presupuesto. De acuerdo con el medio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pasó por alto un proceso de licitación completamente competitivo para otorgar a dos empresas vinculadas a los republicanos la primera parte de una campaña de publicidad.

Defensa de la idea de que los migrantes son “criminales y violadores”

El presidente estadounidense Donald Trump ha sido criticado por defender la idea de que los migrantes son “criminales y violadores”, y recientemente ha enfrentado polémica por la deportación masiva de ciudadanos venezolanos, algunos de ellos enviados a El Salvador, donde fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad.

Uno de estos casos, el de Kilmar Ábrego -quien contaba con protección legal-, ha derivado en una orden judicial para su retorno a Estados Unidos, algo que el mandatario ha rechazado.

En marzo pasado, Kristi Noem se reunió en la Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el encuentro, Noem declaró haber entregado una “lista de acciones” que Trump espera de México en materia de migración y seguridad, y elogió la cooperación mexicana en el combate al narcotráfico y el control fronterizo.

Miles salen a las calles de EU contra Trump

Miles de manifestantes se congregaron el pasado sábado en grandes ciudades estadounidenses como Nueva York y Washington o pequeñas comunidades de Estados Unidos en una segunda serie de protestas contra el presidente Donald Trump, denunciando lo que consideran amenazas a los ideales democráticos de la nación.

En Nueva York, manifestantes de todas las edades se concentraron frente a la Biblioteca Pública, cerca de la Torre Trump, con pancartas que lo señalan de atacar las instituciones democráticas y la independencia judicial.

Muchos criticaron la política de línea dura de Trump basada en deportaciones y redadas contra inmigrantes indocumentados.

«La democracia corre un gran peligro», declaró a la AFP Kathy Valyi, de 73 años, hija de supervivientes del Holocausto, que advierte que lo que le contaron sus padres sobre la llegada de Adolf Hitler al poder en la década de 1930 en Alemania «está ocurriendo aquí ahora».

En Washington, los manifestantes expresaron su preocupación por la amenaza que Trump ejerce sobre normas constitucionales respetadas desde hace tiempo, como el derecho al debido proceso.