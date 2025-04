Filippa Giordano y Daniel Boaventura siguen siendo grandes “Cómplices”

Cierran con broche de oro el Festival Internacional San Luis en Primavera

Unieron sus voces para ofrecer un show dinámico de más de dos horas

La soprano con corazón mexicano y el artista brasileño unieron sus voces para ofrecer un show dinámico de más de dos horas, que incluyó una diversidad de estilos musicales en inglés, italiano y español como swing, jazz, disco, balada y pop.

Los miles de asistentes reunidos en la Plaza de los Fundadores disfrutaron de éxitos de todos los tiempos como Love is in the air, Dancing Queen, I Will Survive, Come Fly with Me y New York.

La noche del 19 de abril, con la Plaza de los Fundadores de San Luis Potosí Capital repleta,

se dio por concluida la cuarta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera; los encargados de cerrar con broche de oro fueron nada más y nada menos que Filippa Giordano y Daniel Boaventura, quienes reunieron a miles de asistentes, que no dejaron de

bailar y corear grandes éxitos de los 60, 70 y 80 durante poco más de dos horas.

Ya casi para terminar esta noche mágica, Filippa Giordano y Daniel Boaventura incluyeron en su presentación, canciones del Divo de Juárez, así la gente coreo y bailó: Querida, Noa Noa, seguido de otros clásicos como Si Nos Dejan y México Lindo y Querido.

Filippa Giordano se muestra agradecida con las más de 5 mil personas que se dieron cita para compartir esta velada inolvidable llena de música y canciones que nos han acompañado a la largo de nuestra vida y que nos ponen a bailar.

Mientras que Daniel Boaventura no deja de sorprenderse con la respuesta del público mexicano, que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

Sin duda, el show de Cómplices quedará en los corazones de los asistentes en San Luis Potosí. La siguiente fecha de Cómplices será en Guadalajara, 15 de Mayo en Auditorio Telmex.