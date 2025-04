Dignifican instalaciones de procuraduría de protección de menores y la familia

Trabajo del gobierno estatal DIF y la Secretaría de Obras Públicas

Más de 50 servidores públicos tendrán mejores espacios para realizar su trabajo

Chetumal.- Con el objetivo de proteger los derechos humanos, brindar seguridad, acompañamiento jurídico y bienestar a las y los quintanarroenses, la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, acompañada de la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, inauguraron la rehabilitación y equipamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (PPNNAyF) del Estado.

La gobernadora Mara Lezama destacó que una las prioridades de su gobierno, enmarcado en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, es y será siempre atender a los sectores prioritarios de la sociedad, como lo son aquellos que han sido víctimas de algún delito o cuyos derechos han sido violentados, garantizando su bienestar con servicios de calidad.

“Este lugar —que durante años operó en condiciones indignas, con filtraciones, grietas y carencias de todo tipo— hoy renace como símbolo de nuestra transformación. Un espacio donde antes la tristeza tenía paredes frías, hoy se convierte en un refugio cálido y digno para quienes más

lo necesitan: nuestras niñas, niños y adolescentes” expresó la Gobernadora.

Y precisó que “en este gobierno humanista con corazón feminista, hemos entendido que no hay mayor prioridad que proteger lo más valioso que tenemos: nuestra niñez. Por eso, la Procuraduría de Protección no solo fue rehabilitada; fue rescatada, dignificada y fortalecida. Porque las y los niños no se rompen, se cuidan, se abrazan, se escuchan y se defienden con el alma”.

Esta importante obra, cuya placa fue develada por la Gobernadora y la Presidenta Honoraria del DIF, fue ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) del Gobierno del Estado, con una inversión superior a los 22 millones de pesos, luego de más de 15 años de abandono. Gracias a esta intervención, se mejoraron las condiciones del inmueble, garantizando espacios dignos y funcionales para la atención de miles de personas.

Se rehabilitaron los espacios del departamento de psicología, la sala de juntas, departamentos de adopciones y de regulación de centros de asistencia social, oficina de la procuradora y subprocuradora, ludoteca, departamento de resguardo de expedientes, administración, trabajo social y representación jurídica, entre otros.

Entre las acciones realizadas destacan: la rehabilitación de cerca perimetral con base de rejacero, rehabilitación de estacionamiento, construcción de andadores con piso de concreto estampado, instalación de una cisterna, implementación de un kit de circuito cerrado de videovigilancia y construcción de área de comedor, explicó la subsecretaria de obras de la SEOP, Keyla Estefanya Reyes Soto.

Por su parte la presidenta del DIF Estatal, Verónica Lezama Espinosa explicó que con la remodelación y equipamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia se podrá atender con la calidad y calidez a la ciudadanía de todo el estado, siendo este, un lugar de protección y acompañamiento jurídico.

“Hoy se le está devolviendo la dignidad a un lugar en donde antes hubo mucho dolor y que se encontraba en condiciones sumamente precarias, donde llegan personas que deben ser recibidas con respeto y dignidad”, dijo.

Mara Lezama atiende necesidades de derechohabientes del IMSS en Chetumal

Visita sorpresa en el Hospital General de Zona y Medicina Familiar No. 1

Chetumal.- En territorio, de forma sorpresiva, la gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó el Hospital General de Zona y Medicina Familiar No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social para escuchar y atender las necesidades de la gente.

Sin mediar agenda de por medio, la gobernadora de Quintana Roo llegó al hospital para escuchar la voz del pueblo porque la salud de la gente sí importa en este gobierno humanista con corazón feminista, y para informar a los usuarios que hay una inversión de 30 millones de pesos para estas instalaciones.

Ahí mismo, la gobernadora Mara Lezama realizó una llamada telefónica con el director general del IMSS, Zoé Robledo, para hacerle llegar las inquietudes de los derechohabientes y gestionar trámites y servicios para las y los quintanarroenses.

La presencia de Mara Lezama, acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo Verónica Lezama, llamó la atención de derechohabientes y sus familiares, quienes de inmediato la abordaron para plantearles sus inquietudes.

Durante el recorrido, entregó a la señora Consuelo una andadera para mejorar su calidad de vida. Asimismo, una silla de ruedas a Gloria, quién le contó que la necesitaba. “Se la entregamos de inmediato junto al Sistema DIF Quintana Roo, para mejorar su calidad de vida. ¡En este gobierno, escuchamos y actuamos!” dijo la Gobernadora.

Durante la visita, canalizó otras solicitudes con el subdirector administrativo, Wilberth Gutiérrez, y demás administrativos. Ahí mismo saludó a las y los estudiantes que apoyan el programa “Vida Saludable”, del gobierno federal.

Mara Lezama escuchó de manera directa con las personas que estaban en espera de atención, las que hablaron sobre el tiempo que tienen que esperar, el trato de forma de atención de doctoras y doctores y hasta de las medicinas que deben recibir en la farmacia.