Enrique Bunbury es un Huracán Ambulante

Con una nueva ola de conciertos y un nuevo disco

Llega con su gira el 25 de junio al estadio GNP Seguros

Texto: Isabel Violeta

FOTOS CORTESÍA OCESA: Liliana Estrada

Con su tour Huracán Ambulante este 2025 Enrique Bunbury regresa a México el 25 de junio en el estadio GNP seguros. Este concierto y gira son parte del lanzamiento de su nuevo disco “Cuentas pendientes”.

Huracán Ambulante fue la primera banda a la perteneció el cantante, por lo que ahora el Tour lleva ese nombre, mismo en el que compartirá con sus ex compañeros “se han juntado dos cosas, por un lado, juntarme con mis músicos y hacer algo conmemorativo, pues este año 2025 coincide con el 20 aniversario de la disolución de la banda Huracán Ambulante. El disco lo empecé a escribir en paralelo a otras canciones, desde hace dos años, que si bien, no son muchos, se me han hecho muy largos”.

En cuanto a proyectos o lo que puedes esperar del artista mencionó “disfruto ahora mismo encerrándome a escribir canciones y haciendo conciertos, ese es mi proyecto ahora mismo, hay diferentes formas de presentarte ante al mundo, hay cosas que no van conmigo, pero no pasa nada busco crecer como músico y he encontrado un buen equipo y seguiré creciendo como compositor”.

Por otro lado, no dudó en expresar su emoción ante el concierto en México “es un placer para mi tocar en México y hemos recorrido tantos diferentes escenarios desde los 90s y ahora el GNP para mi es un honor y orgullo, me siento agradecido, no solo es por que haga canciones, si no por que el público conecta con mis canciones y me dan el privilegio de mostrarme su apoyo”.

El disco “Cuentas pendientes” estará disponible a partir de 25 de abril “mi lectura ante mi último disco es poner el foco en el problema o en no desaprovechar oportunidades, pues nadie tiene que venir a descubrir tu talento, las nuevas generaciones tienen que entender que la vida no te regala nada, la suerte normalmente viene acompañando de trabajo y esfuerzo, soy ferviente defensor del trabajo y el esfuerzo. Tienes que poner de tu parte para conseguir las cosas que deseas, en cuanto relaciones personales y profesional”.

Referente al tema de la inteligencia artificial comentó “trato de desarrollar la inteligencia humana, me gustaría que nos enfocarnos en desarrollarla más, al final la tecnología es para hacernos la vida más cómoda, pero por ejemplo con el GPS ahora a los taxistas se les olvidaron las calles”.

Momentos después confesó “Pienso retirarme a los 90 años”, a lo que le pidieron que unos años después por favor y reafirmo “es que tengo cosas que hacer después”.

“El vinil del nuevo álbum contiene fotos, créditos, hasta los acordes de las canciones por si por ahí alguien quiere tocarlas” mencionó el cantante.

15 conciertos formarán en tour con lugares como Querétaro, Monterrey, Guatemala, Argentina, Bogotá, Chicago entre otros. Los boletos están disponibles en el sistema Ticketmaster o en taquillas del recinto.

