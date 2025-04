Los Ekis preparan una gran invasión europea

Con «Las Piernas de la Morena»

Emprenderán una gira por el viejo continente a partir de mayo

La banda mexicana de rock Los Ekis anuncia con gran entusiasmo el estreno de su nuevo sencillo «Las Piernas de la Morena», un tema que promete revolucionar las pistas de baile y los corazones de los fans en todo el mundo. Eso como antesala de su gira que los llevará por diversos puntos de Europa.

Richard, en entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “Le está yendo muy bien a la canción, lo cual nos emociona mucho porque, este lanzamiento es previo a nuestra gira por Europa, iremos en mayo a diferentes lugares, estaremos en Inglaterra incluso, tenemos varios músicos conocidos que radican en Holanda y también nos van a facilitar la llegada.

Vamos a llevar canciones nuevas, inéditas y por supuesto nuestro repertorio y un popurrí mexicano para la gente que es compatriota y viven por allá se sientan un poco cerca de nuestro país”.

Del sencillo, para quienes no lo han escuchado, explicó “Es un rock tipo ska, la lírica habla de una persona que se enamora por ahí de alguien más y totalmente está perdido ya no le importa nada. Y la idea es justamente irnos por sencillos, porque hacer un disco ya no es tan rentable, estaremos soltando tema por tema, cada dos meses. Incluso, con algunas colaboraciones, con Salvador de la Castañeda, Big Javi del Inspector, con Los Estrambóticos y más”.

De esto describe que “Ellos se suben a nuestro estilo, pero poniendo su voz, porque las canciones son completamente Ekis, de modo que, se suman. El acercamiento se da porque nos cruzamos en los escenarios. Ya hay uno disponible que se llama ‘Siempre he sido yo’ que es el de Big Javy, luego sigue con Salvador Moreno que será ‘Éxtasis total’ que lo presentaremos después de la gira”.

Señalo que tienen una buena expectativa con su llegada al viejo continente “Lo que he visto, porque me encontrado con un grupo de latinos en Inglaterra es que si hay gente que nos espera, me recomendaron una estación de radio donde suenan rock mexicano y nos están programando lo cual me dio mucho gusto. Creo que a la gente le gusta que somos una mezcla irreverente, podemos cantar desde un pop, cumbia, rock, todo en un solo tema”.

Adelantaron que cada concierto será un vento donde toda la gente se va a divertir, pero también van a llorar y pensar, “la idea es que la gente cante, se diviertan, pero también tengan un mensaje” aseveró.

Finalmente, reconoce que la idea con ir a Europa es “abrir puertas allá y regresar a los grandes festivales”. Mientras tanto “Las piernas de la morena” ya está disponible en todas las plataformas digitales, al igual que “Siempre he sido yo” junto a Big Javy.