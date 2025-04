Kamasi Washington invadirá con su jazz la Ciudad de México

Directo al corazón y el alma

La cita es el 10 de septiembre en el Pepsi Center

El renombrado saxofonista y compositor Kamasi Washington, ofrecerá su talento en la capital del país el próximo 10 de septiembre, en el Pepsi Center. La visita de Washington representa una ocasión imperdible para disfrutar de una noche llena de energía y maestría de uno de los saxofonistas más influyentes de la actualidad.

Kamasi Washington creció en una familia de músicos, y fue guiado por leyendas del jazz como Kenny Burrell y Billy Higgins. En 1999, ganó el prestigioso premio John Coltrane. Lideraba una banda con los entonces emergentes Cameron Graves y Thundercat (hoy bajista estrella), quienes siguen siendo sus colaboradores cercanos.

OCESAFACT: Kamasi Washington acompañó a leyendas como Lauryn Hill o Chaka Khan, y brilló junto a Kendrick Lamar (con quien repitió colaboración en 2015).

En 2011, el aclamado compositor originario de Los Ángeles fue fundamental en la creación del colectivo West Coast Get Down, cuyo desarrollo creativo culminó en 2015 con el lanzamiento de The Epic, la obra que lo catapultó a la fama.

Desde entonces, Washington ha consolidado su posición como un innovador y visionario de la música. Además, ha explorado sonoridades audaces en álbumes como Heaven and Earth (2018), The Choice (2018), Fearless Movement (2024), y su último material de 2025 Lazarus (Adult Swim Original Series Soundtrack), expandiendo su universo sonoro y colaborando con artistas de diversos géneros.

Su música, caracterizada por arreglos exuberantes, improvisaciones apasionadas y una profunda espiritualidad, lo ha llevado a escenarios de todo el mundo, reafirmando su impacto duradero en el panorama musical actual. Escucha en vivo canciones como “Song for Fraser” y “Lazarus” el próximo 10 de septiembre en el Pepsi Center. Los boletos están disponibles en en las taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster.