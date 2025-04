“Cerebrote” visita la UAEMéx y reflexiona sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la educación

Para Luis Fernando Botero la inteligencia artificial no es un adversario del campo educativo, sino una posibilidad para que el estudiantado y profesorado se unifiquen y la utilicen como un ascensor hacia una educación de mayor calidad.

Toluca, Méx. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la educación? Con humanización de la tecnología, democratización del conocimiento e institucionalidad, tres elementos que mencionó el creador de Cerebrote, Luis Fernando Botero Mendoza, una plataforma enfocada en capacitar al profesorado en herramientas digitales, durante su visita al Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Para Luis Fernando Botero la inteligencia artificial no es un adversario del campo educativo, sino una posibilidad para que el estudiantado y profesorado se unifiquen y la utilicen como un ascensor hacia una educación de mayor calidad.

“La información que toma, busca y tiene la o el estudiante, acompañado con todo el conocimiento y experiencia que tiene la o el profesor, se va a dar como esa unión para poder avanzar. Es así cómo podemos dejar que las dos partes importantes del proceso funcionen para mejorar realmente la calidad de la educación”, apuntó.

Bajo esta perspectiva, Botero Mendoza fundó “Cerebrote”, una comunidad que ofrece capacitación al profesorado, permitiendo detectar las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial y así innovar la enseñanza. Para lograr este propósito, el divulgador científico detecta tres pilares que deben estar presentes: humanización de la tecnología, democratización del conocimiento e institucionalidad.

“La humanización de las tecnologías consiste en que no podemos quedarnos en solo lo que el celular me diga y dar por hecho que no hay algo detrás o adelante de las tecnologías. La democratización del conocimiento de estas herramientas permite que tanto el estudiantado como el personal directivo y docente, la familia conozcan estas tecnologías. No se puede quedar el conocimiento en las y los estudiantes. Finalmente, si las instituciones dan las herramientas necesarias para que la o el estudiante entienda que no es hacer trampa, sino como es que la inteligencia artificial me ayuda a avanzar para cerrar esa brecha que existe en la actualidad”, explicó.

Para Botero Mendoza cambiar el enfoque de la Inteligencia Artificial en la educación no solo representa agilizar actividades como la revisión de tareas, sino también entender que al unir los saberes del alumnado en tecnología y la experiencia del profesorado se permite detectar nuevas habilidades en el proceso de enseñanza.

Desde Cerebrote, Luis Fernando Botero busca avanzar hacia sociedades más justas, uniformes en algunos puntos y desagregadas en otros para regresar a un pensamiento crítico que se ha perdido en los últimos años. Por ello, el lema de este proyecto es “un abrazo desde el cerebro”, ya que su fin es dar amor con un poquito de conocimiento, el cual puede ir acompañado incluso de herramientas digitales, como la Inteligencia Artificial.