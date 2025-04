¿Cambios en Morena?, ahora elogian al antes repudiado FMI

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

¿Es posible suponer que la construcción del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación ya no seguirá los planos diseñados por su caudillo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que su heredera, la actual primera mandataria (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, ha decidido aplicar sus propias fórmulas?

De ser así ¿la Presidenta (con A) también se decidió a imponer su voluntad sobre las dos cámaras del Congreso que la unión, para que aprueben sus propuestas, sin introducirles ningún cambio, como sucedió con su iniciativa de acabar con el nepotismo, la cual fue modificada por los legisladores para que entre en vigor hasta 2030, en vez de empezar a aplicarse a partir de 2027?

Estas dudas surgen porque, ayer, el Senado autorizó no sólo consolidar la relación de México con participación en tres organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, que antes estaban proscritos por la llamada Cuarta Transformación.

El Senado, que tiene la facultad exclusiva de supervisar la política internacional de México, calificó a esos organismos, antes condenados como representantes de todos los males vinculados al también condenado neoliberalismo, como “fundamentales para la estabilidad económica global” y por ello, con los incondicionales votos de la mayoría oficialista aprobó aumentar las cuotas que paga nuestro país para mantenerse afiliado. Las cantidades no importan, lo relevante es el cambio de actitud del régimen.

Al hacer la propuesta, el senador por Morena Homero Davis Castro se limitó a exponer en qué consisten los cambios propuestos por el gobierno de la presidente Sheinbaum, pero luego la senadora por el PT, la poblana Lizeth Sánchez García se esmeró en destacar la importancia de las iniciativas.

Aseguró que las reformas “permitirán a nuestro país, actualizar su participación en tres organismos internacionales, fundamentales para la estabilidad económica global: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento”.

Agregó que “México, como nación comprometida con el desarrollo sostenible y la cooperación multilateral, no puede mantenerse al margen de las reformas estructurales que estas instituciones han implementado en años recientes.

“Al aprobar las reformas propuestas refrendamos nuestro compromiso con la estabilidad financiera, el crecimiento económico y la equidad global.

“En primer lugar, el dictamen sobre el Fondo Monetario Internacional actualiza el marco jurídico nacional para alinearlo con los cambios al convenio constitutivo de este organismo.

“Esta institución ha desempeñado un papel clave en la promoción de políticas macroeconómicas responsables y en la prevención de crisis financieras.

“Nuestra participación en este organismo permite a México acceder a asesoría técnica, instrumentos financieros y cooperación internacional en momentos críticos. Asegurar la continuidad y eficiencia de esta relación es una prioridad estratégica para nuestro país.

“En segundo término, la reforma relacionada con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento autoriza al Ejecutivo federal, a través del Banco de México, a suscribir siete mil 601 acciones adicionales como parte de paquete de capital de 2018.

“Esta inversión, que asciende a más de 916 millones de dólares, permitirá a México fortalecer su posición como accionista y contribuir a la capacidad financiera del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para enfrentar los retos más urgentes de nuestros tiempos, crisis humanitarias, cambio climático, desigualdad, conflictos regionales y falta de infraestructura.

“No se trata solamente de un compromiso financiero, se trata de una inversión en el futuro.

“Estas reformas apuntan a impulsar proyectos con soluciones innovadoras y con enfoque de género. Además, de fomentar la inclusión del sector privado y fortalecer las capacidades locales de los países beneficiarios”, recalcó la legisladora, quien fue secretaria del Bienestar del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien murió en funciones.

Las palabras de la legisladora del PT contrastan radicalmente con lo expresado por López Obrador en julio de 2019, su primer año de gobierno, al intentar invalidar el análisis de los especialistas del FMI que redujeron las expectativas de crecimiento de la economía mexicana.

«No les tengo mucha confianza a esos organismos. Con todo respeto. Fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México», afirmó López Obrador en referencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, más conocido simplemente como Banco Mundial, BM).

“Yo mantengo mi apuesta”, afirmó el político de Macuspana cuando una reportera recordó que el FMI había recortado otra vez su proyección de crecimiento para México. El mandatario sostuvo que todos los expertos estaban equivocados y reiteró que México crecería un 2% en 2019. Pronóstico que no se cumplió, pues el Inegi admitió que en ese se observó una tasa de menos uno por ciento, la primera tasa de crecimiento negativa para un año desde 2009

En su descalificación al FMI, López Obrador agregó: “Deberían pedir disculpas al pueblo de México. Deberían hacer una autocrítica. Lo que propusieron resultó un fracaso. Causaron un grave daño a los mexicanos. Dijeron que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo. Que, si llovía fuerte arriba, iba a gotear abajo. Que había que diluir al Estado y apostar al mercado. Que la globalidad era la panacea. Que, con las reformas estructurales, válgame dios, llegaría la felicidad”, dijo.

Según López Obrador, “nada de eso ocurrió”. Señaló que hubo aumento de impuestos y paralización de la economía. Opinó que la reforma laboral fue para quitarle derechos a los trabajadores. Y la educativa para polarizar y afectar la dignidad de los maestros. “La reforma energética significó la caída de la producción petrolera y más dependencia en la compra de combustibles. Todas esas reformas fueron del FMI”, detalló.

También sostuvo que “sus recetas desataron la inseguridad y la violencia en el país. ¿Qué autoridad moral tienen para opinar sobre México? No vamos a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que hicieron sus políticas. Ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México”.

El cambio de actitud en la llamada Cuarta Transformación sorprende más porque apenas el martes reciente, la presidenta Sheinbaum desestimó las predicciones del FMI que, nuevamente, redujo sus predicciones acerca del crecimiento económico de México y advirtió que podría venir una recesión.

Sheinbaum invalidó estos pronósticos y aseguró que la recuperación se podrá lograr con su Plan México.

Esas aparentes discrepancias fueron destacadas por la senadora priista Cristina Ruiz Sandoval, quien expuso:

“Durante años Morena acusó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial de ser los arquitectos del neoliberalismo global. Lo responsabilizaron de las privatizaciones, la pérdida de la soberanía, las crisis de deuda y la pobreza estructural. Los llamaron “colonialistas financieros”, desestimaron sus análisis y predicciones que, paradójicamente, hoy resultaron más certeras que las de ustedes.

“Cuando se les dijo que México no crecería atacaron, no corrigieron, no debatieron y claro, le mintieron al pueblo de México con sus tan famosos “otros datos”.

Ahí están los discursos, los videos, los libros y hoy, hoy proponen entregarles más de mil millones de dólares al erario a esos mismos organismos, una renovación de votos con todo y alianza financiera.

Me pregunto ¿en qué momento pasaron de opositores al sistema a sus nuevos promotores? ¿Se les cayó el antifaz o simplemente se lo cambiaron? ¿Y la soberanía?

Morena alardeó de soberanía energética, alimentaria y educativa, pero no han logrado ninguna de las tres. Dos Bocas produce sobrecostos e inundaciones. Presumen chocolates mientras el campo se muere. Y en educación regresamos 20 años con libros muy mal hechos.