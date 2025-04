Alexa Borraz, estudiante UAEMéx, representará a mexiquenses en Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior

La estudiante del Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria calificó a esta competencia, luego de ganar el primer lugar en los 100 metros planos en el selectivo estatal, que se realizó en el municipio de Zinacantepec.

Texcoco, Méx. Alexa Zoé Borraz López, estudiante del Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), representará a los mexiquenses en los XXII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (Judenems) del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS), que se llevarán a cabo el próximo mes de junio, en el estado de Chihuahua.

La estudiante del sexto semestre de bachillerato calificó a esta competencia, luego de ganar el primer lugar en los 100 metros y tercer lugar en los 200 metros planos en el selectivo estatal, que se realizó en el municipio de Zinacantepec.

Alexa Zoé, inició en la práctica del atletismo hace seis años, a los 11 años de edad, cuando realizaba sus estudios de primaria. “En la clase de Educación Física nos pusieron a correr. Eran distintas pruebas y llegué a la final. Mis profesores me comentaron que estaba dentro del equipo de atletismo y empecé a entrenar sin saber nada, sin imaginar que el deporte se volvería parte de mi vida diaria”, dijo.

La oriunda de Las Vegas, Texcoco, relató que empezó corriendo 75 y 150 metros y el primer año que compitió clasificó a su primer nacional, aún sin saber lo que ello significaba. “Tenía 12 años y me fue muy bien, así que crecieron mis ganas de seguir entrenando y mejorar. Disfrutaba mucho correr y los resultados que obtuve me motivaron a tomar el atletismo más en serio”, afirmó.

Al principio, contó, entrenaba con los maestros de Educación Física de la primaria, hasta que, en una competencia, un entrenador me invitó a sumarme a su equipo y así lo hice, aunque ahora ya entreno con otra persona.

Cuando estudiaba la secundaria, abundó, nuevamente clasifiqué al nacional, pero vino la pandemia y la competencia se suspendió. Luego clasifiqué al nacional de Sonora, donde obtuve un quinto lugar. Entonces ya corría 100 y 200 metros planos, relevos 4X100 y relevos combinados.

Antes del atletismo, refirió Borraz López, “bailaba jazz, hip hop y casi de todo, así que en mi familia nunca pensaron que me tomaría el deporte tan en serio, pero siempre me apoyaron. Mi padre estuvo conmigo cuando empecé a competir y mi madre, aún hoy, sigue sin creer que corra a ese nivel”.

“El atletismo no me llamaba la atención porque no lo conocía; sin embargo, conforme fui entrenando se volvió parte de mi vida diaria. Disfruto mucho correr, ya que, además, competir me permite aprender mucho y conocer personas”, dijo.

Alexa Zoé Borraz López sostuvo que practicar deporte y, en particular, atletismo, te abre muchas puertas, te da una visión diferente de la vida y permite vivir cosas que otros adolescentes no viven.

La universitaria expresó que desea estudiar Medicina y en lo deportivo seguir entrenando, dando lo mejor de sí, clasificando a muchas competencias y obteniendo buenos resultados.