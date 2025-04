Capacitó IMSS a personal de Enfermería

Curso-Taller de Gestión Directiva para fortalecer competencias

– La titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda Arias, señaló que esta convocatoria incluyó a tomadores de decisiones en el ámbito de enfermería para impactar la atención de los derechohabientes desde el punto de vista gerencial.

– La doctora María Magdalena Tinajero Esquivel, titular de la Oficina de Representación del Seguro Social en Puebla, llamó a los líderes de las 35 representaciones del IMSS en el país a replicar los conocimientos adquiridos al personal operativo de las unidades médicas.

La Coordinación de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 21 al 24 de abril de 2025, llevó a cabo el Curso-Taller de Gestión Directiva de Enfermería en el Centro Vacacional Atlixco-Metepec, Puebla, evento que reunió a 210 coordinadoras y coordinadores de Enfermería, supervisores, 25 directoras y directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), así como jefas y jefes de Enfermería de unidades complementarias de las 35 representaciones de la institución.

En el marco de este evento, la titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda Arias, destacó que los temas abordados, como la Estrategia “2-30-100”, Gestión del Cuidado de Enfermería en los tres niveles de atención, Liderazgo Transformacional y Administración del Talento Humano, están enfocados en fortalecer las competencias y habilidades directivas del personal.

Zepeda Arias subrayó que la convocatoria incluyó a tomadores de decisiones en el ámbito de enfermería, con el objetivo de impactar en la atención de los derechohabientes desde el punto de vista gerencial.

Destacó que a través del Curso-Taller de Gestión Directiva de Enfermería se logrará mejorar las prácticas de la gestión directiva para la toma decisiones, manejo de conflictos y hacer de la gestión un arte en función de los servicios de salud que impacten directamente en la calidad de la atención a los derechohabientes.

Agradeció la labor y esfuerzo de quienes conforman la Coordinación de Enfermería para la realización de este curso, quienes reunieron el talento para hacer un mejor Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por su parte, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Puebla, doctora María Magdalena Tinajero Esquivel, llamó a los líderes y a quienes forman parte de la toma de decisión en cada una de las 35 representaciones en el país, a replicar los conocimientos adquiridos durante esta jornada al personal operativo de las unidades.

Tinajero Esquivel subrayó que la toma de decisiones en la calidad de la atención es crucial, ya que de una buena o mala decisión puede depender la vida de un paciente o la estabilidad de una unidad o de un hospital.

“No tengan miedo, las únicas personas que no se equivocan son las que no toman decisiones, no se queden con ninguna duda, siempre habrá alguien que apoye y ayude a resolver”, sostuvo la titular de la Oficina de Representación del Seguro Social en Puebla.

Reafirmó el compromiso del IMSS con la capacitación continua del personal de Enfermería, a fin de buscar mejorar la calidad de atención hacia los derechohabientes, esencia del cuidado y buen trato en los tres niveles de atención.

El Curso-Taller de Gestión Directiva de Enfermería incluyó sesiones prácticas y teóricas, donde los participantes pudieron intercambiar experiencias y conocimientos, fortaleciendo así la red de apoyo y colaboración entre las diferentes representaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.