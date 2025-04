Karla Herrera presenta «La Femme Fatale»

Reconocida diseñadora colombiana

Una colección que celebra la sensualidad y la sostenibilidad en la moda

Por Arturo Arellano

La reconocida diseñadora de moda colombiana Karla Herrera está lista para deslumbrar una vez más con su nueva colección, La Femme Fatale, una propuesta que explora la sensualidad, la seducción y la elegancia de una mujer fuerte y segura de sí misma. Con esta colección, Karla busca narrar la historia de una mujer que es objeto de amor y adoración, a través de diseños que evocan sofisticación, poder y belleza atemporal.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos dio los detalles al respecto “esta colección está inspirada en la mujer seductora, glamourosa, que ha resurgido de las cenizas, quiero mostrar a la mujer de una manera especial, las mujeres que van a llevar estas prendas son con una fuerza interior muy grande, a veces no se quieren arriesgar mucho, pero la moda es para vivirla, la colección será lanzada en París, también en Madrid y en Colombia la estaremos exponiendo”.

Celebró que “El mercado internacional nos ha acogido muy bien. Es un tema del que no hablo mucho, pero las prendas de Karla Herrera son para todas las personas que quieran usarlas, son prendas que simplemente tienen un nicho puntual, pero es para quienes se sientan identificados con nosotros”

Tras un año de crecimiento internacional con presencia en Colombia, Nicaragua, España y otros mercados clave, Karla Herrera está enfocada en expandir su visión a nivel global, consolidándose como un referente en la moda sustentable. Con La Femme Fatale, la diseñadora reafirma su compromiso con la moda sustentable, apostando por materiales innovadores y ecológicamente responsables.

“Sabemos que la industria textil está acabando con el planeta y queríamos hacer una cosa distinta en el ejercicio, es muy difícil, las personas del gremio lo saben, y optamos por usar insumos naturales, pero poder dar con insumos que den un aporte al planeta es complicado y de gran valor, tenemos que ser parte de cambio, por eso hacemos propuestas distintas.

De la nueva colección destacó que “Estamos en pre lanzamiento, pero las opiniones son muy positivas, hemos visto que las mujeres se enamoran de las prendas. Tenemos dos invitaciones importantes en México y también en República Dominicana, muchas figuras han llevado nuestras piezas en portadas de Cosmopolitan, por ejemplo. Estamos confirmados par agosto en París, luego en septiembre en Madrid con un gran desfile”.

Y reconoce que no hay competencia con diseñadores hombres “yo no he visto competencia, cada persona trabaja de manera personal y nunca he visto a un compañero en un desfile como competencia, todos vamos a mostrar nuestra grandeza”.

Con esta colección también destaca un poco elementos relacionados con los varones, ahora usados por mujeres “Vamos a ver a una mujer usando corbata, pero falda también, una mujer que muestra atributos y belleza femenina, pero con estos elementos. También tenemos prendas muy oversize y curvilíneas, dependiendo la referencia se puede manejar muy bien, pero hay que entender que nos tenemos que vestir con base en nuestro cuerpo, tenemos tallas grandes”.

Finalmente, adelantó que “tenemos dos desfiles importantes en México para noviembre, pero para estar al tanto de las fechas exactas pueden seguirme en @Karlaherrera.designer” concluyó.