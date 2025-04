Sheinbaum presenta Portafolio para la Prosperidad Compartida con inversión de 298 mil mdd

Mil 937 proyectos en todo el país

Destacan inversiones en BC, NL, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, presentó el Portafolio para la Prosperidad Compartida, que contempla a la fecha, mil 937 proyectos en todo el país, con una inversión de 298 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la economía mexicana está fuerte ya que no hay inflación; hay responsabilidad en el uso de los recursos y sobre todo, porque continúa la inversión pública y privada a través del Plan México con lo que se genera Desarrollo Sustentable con Bienestar y Prosperidad Compartida.

“Hay mucha fortaleza de la economía mexicana, hay estabilidad macroeconómica, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en el uso del presupuesto. Es decir, las variables macroeconómicas están bien. Hay un Banco de México con autonomía, que está tomando buenas decisiones. Aquí sí bajaron las tasas de interés».

Explicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, coordina una mesa de trabajo en la que participan todas las dependencias del Gobierno de México, así como gobernadores, gobernadoras, presidentes y presidentas municipales con el objetivo de que las inversiones dentro del Portafolio para la Prosperidad Compartida se concreten.

Objetivos de la iniciativa

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, precisó que el Portafolio para la Prosperidad Compartida es una iniciativa que tiene tres objetivos:

Buscar al sector privado nacional y extranjero para identificar aquellos proyectos de inversión que tienen más impacto en la generación de empleos y en la economía de las regiones. Identificar las necesidades para que las inversiones tengan éxito. Organizar a las diferentes dependencias e instituciones de Gobierno para que se faciliten las inversiones.

Destacó que los mil 937 proyectos registrados dentro del portafolio abarcan las 32 entidades de la República, particularmente Baja California, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, además de que tienen que ver con sectores económicos como industrias manufactureras, energía, agua y gas.

Informó que, hay 446 proyectos de inversión que presentan diferentes retos, particularmente en materia de agua, medio ambiente, energía, economía, infraestructura, entre otros, por lo que son una prioridad.

Puntualizó que las inversiones por 298 mil mdd son parte del Plan México, el cual recordó, busca aumentar la producción nacional; el orgullo de lo Hecho en México; fomentar la inversión nacional para reducir importaciones; ampliar las capacidades de infraestructura, de generación de energías limpias y de energía eléctrica, así como fortalecer la soberanía alimentaria y energética.

Grupo Modelo anuncia inversión de 3 mil 600 mdd entre 2025-2027

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, Grupo Modelo anunció una importante inversión de 3 mil 600 millones de dólares (mdd) para el periodo 2025-2027 alineada con el Plan México.

Al respecto, la Presidenta agradeció a esta empresa cervecera y destacó que es muestra de que modelo de Desarrollo Sustentable con Bienestar funciona.

“El modelo funciona, además, no solamente la variable del crecimiento económico que tiene muchas limitaciones, el crecimiento del PIB, sino el Desarrollo Sustentable con Bienestar, que es lo que se ha logrado en México que tiene una máxima de Prosperidad Compartida: ‘por el bien de todos, primero los pobres’”, aseguró.

“En ningún momento se plantea la censura”

Defiende CSP más atribuciones a

la Agencia de Transformación Digital

La titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, en su mañanera de este jueves, salió en defensa de su iniciativa de ley, que pretende otorgar más facultades a la nueva Agencia de Transformación Digital y reprochó que cualquier decisión de su gobierno será criticada porque “hay gente que no los quiere”.

La Presidenta se refirió al tema, luego de argumentar que si hubiera asistido a los funerales del papa Francisco, evento al que irá en su representación la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, se hubieran quejado de la separación de la Iglesia y el Estado mexicano.

“A mí me me llama la atención, no voy a ir a la ceremonias del papa Francisco y viene toda una crítica de por qué no voy, ¿que hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo hubiera habido una crítica tremenda dónde está la separación Iglesia-Estado, porque está yendo a los funerales del Papa Francisco.

“Hay personas que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos de todas maneras va a haber crítica. Lo importante es el ejercicio que hacemos aquí de información, de debate público, de respuesta, de réplica, entonces y hay libertad de expresión”, dijo.

“Lo digo también por esta cosa que salió de que ahora la Agencia Digital va a tener atribuciones para cancelar plataformas y tiene que ver con otras leyes.

“Si en otra ley y en la ley del IVA se plantea que hay una plataforma que está violando, pues la Agencia bajo petición puede bajar, si hay problemas de seguridad, la Agencia podría tener esa atribución, pero jamás frente a la libertad de expresión, esa es la virtud del momento que estamos viviendo en México”, añadió.

Posteriormente, al retomar el tema, la mandataria federal dijo que la iniciativa busca reorganizar y distribuir facuiltades que antes tenían IFT y Cofece.

“Una buena parte de las atribuciones, y eso le corresponde también a la Secretaría de Economía, se concentra lo que era el IFT y la Cofece en un solo organismo, que tiene una serie de competencias. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otra parte se va a la Agencia Digital”, comentó la mandataria.

“En esencia no hay grandes cambios, solo que cambian atribuciones que antes tenía por ejemplo SICT pasan a la Agencia ya algunos de estos temas.

“En ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura.

“Entonces, hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales, en todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad, por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital, violación de alguna otra ley, la Agencia tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar”.

“Pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas, no es, jamás sería nuestra intención censurar, siempre hemos estado en contra de la censura”, concluyó.