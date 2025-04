En agosto, habrá universidad en Naucalpan, afirma Isaac Montoya

La “Rosario Castellanos”

Naucalpan, Méx.- Es un hecho: En Naucalpan, vamos a tener una Universidad pública y su nombre será «Rosario Castellanos» . Se proyecta que para el mes de agosto de este año, entre en funcionamiento con carreras como Ciencias Ambientales, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, entre otras, esto permitirá ampliar la oferta académica en beneficio de las juventudes, aseveró el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.

Tras un recorrido con la rectora Xóchitl Herrera Márquez en este espacio, en la zona de los Cipreses, el alcalde destacó que la próxima operación de este plantel educativo beneficiará a la población de Naucalpan y traerá consigo la recuperación de una zona que se dejó en el abandono.

Subrayó que esto permitirá intervenir para realizar la repavimentación de las vialidades en torno al camino a Los Cipreses, impulsar la creación de un sendero ecológico para las y los vecinos, que puedan correr, caminar, hacer picnic, ejercicio, que sea un espacio público recuperado para beneficio de las y los naucalpenses.

Montoya Márquez agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por impulsar el proyecto de una universidad pública para Naucalpan, que se consideró cristalizarla bajo el concepto de Universidad Rosario Castellanos.

El alcalde recordó que, este proyecto educativo para la anterior administración panista no era viable, no servía, no funcionaba, porque decían que estaba muy lejos. Es una Universidad que queda cerca de comunidades como Las Huertas, la México 86, también será accesible para Tepatlaxco, para las y los vecinos de la Cuenca de San Mateo, para los habitantes de Chimalpa, entre otras.

Esta universidad pública viene a fortalecer la educación y a brindar más herramientas a las y los jóvenes para cumplir con sus sueños y salir adelante en su formación académica.