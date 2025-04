Los desaires a Fernández Noroña, parte de diferencias mayores en la 4T

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Más allá de sus acostumbrados gestos teatrales, debe ser doloroso realmente para el senador Gerardo Fernández Noroña comprobar que no tiene sitio en ninguna parte, no en el PT, que lo llevó a diputado y senador, aunque en principio fue candidato “externo”, ni tampoco en Morena, a donde llegó después de mucho esfuerzo por ser el más destacado “defensor” del partido oficial, donde tampoco fue bien recibido.

​Pero visto a distancia, este caso va más allá de un asunto personal y se puede considerar como parte de un proceso de división dentro de la coalición que gobierna al país, prácticamente sin oposición, pues sus mayorías absolutas en las dos cámaras del Congreso de la Unión les aseguran poder hacer cualquier reforma legal, lo cual han aplicado a rajatabla.

​Aunque el ex dirigente de los defensores de los deudores de la banca se ha esforzado por presentarse como el más significado de los hijos de la llamada Cuarta Transformación, siempre fue tratado en Morena no como parte de la familia, sino como candidato “externo”, lo que casi equivale a decir que se trata de un “arrimado”.

​La mayor prueba de ello es que, si bien fue aceptado como precandidato “externo” a la Presidencia de la República y, a pesar de que en las encuestas que definieron al(a) ganador(a) – que nadie conoció más que la dirigencia del partido oficial – superó a otros destacados militantes del partido oficial, pero no recibió ninguno de los premios ofrecidos, consistentes en un cargo en el gabinete presidencial o las coordinaciones de las cámaras de Senadores o Diputados.

​Fernández Noroña protestó inútilmente, hasta que cedió al recibir su “premio de consolación”, la presidencia del Senado, un cargo de lucimiento, pero totalmente descafeinado, pues le quitaron todos los poderes, especialmente sobre el dinero, para dejarlo en el verdadero poder en esa Cámara, el ex gobernador de Tabasco, ex secretario de Gobernación y ex precandidato presidencial Adán Augusto López Hernández, a quien el caudillo de la 4T, Andrés Manuel López Obrador se refiere como “hermano”.

​Para evitar que se repitan los actos discriminatorios, Fernández Noroña decisión incorporarse a Morena, como miembro de pleno derecho, en donde fue admitido, como parte de un proceso de afiliación realizado en la sede de la Cámara de Diputados, lo cual es considerado una violación a las leyes electorales, aunque los organismos resposables, indondicionales del gobierno actual no se han atrevido a sancionar ni de palabra.

​Los que sí expresaron su repudio fueron los militantes del PT (Partido del Trabajo). En el reciente congreso nacional de ese partido, nacido bajo el régimen del repudiado Carlos Salinas de Gortari y dirigido por el también senador Alberto Anaya Gutiérrez, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, fue abucheado en ese evento al que asistió como invitado.

Esto ocurrió momentos después de afirmar que la alianza de Morena-PT-PVEM es un solo movimiento y que “quien piense lo contrario está equivocado”.

Ante las críticas, el censurado legislador por afiliarse a Morena, Gerardo Fernández Noroña, decidió tomar distancia de dicha fuerza política.

En sus redes sociales, Noroña calificó este acto como injusto. “Lamento mucho que el PT me haya invitado a su congreso nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero sí tomo distancia del partido; lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco, posteó Noroña”, quien ya ha dejado constancia de que no considera punible el cambiar de bando, como lo hizo frente a las protestas de militantes de Morena por la incorporación al partido oficial del ex panista senador Miguel Ángel Yunes Márquez, el cual ante esas manifestaciones de repudio hizo recordar la fábula de Esopo, acerca del zorro que no pudo alcanzar un apetitoso ramo de uvas, se consoló con un “al fin que están verdes”.

​“No eres tú, es todo el partido”

En este caso, Fernández Noroña puede tener el consuelo de que las protestas expresadas en su contra, en realidad reflejan un conflicto de mayores dimensiones.

​Esto lo dejó en claro el coordinador parlamentario de PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, al asegurar que la relación de su partido con Morena se mantiene congelada debido a la soberbia que prevalece en toda la estructura del partido guinda.

«En este momento la relación con Morena está digamos, un poco fría, congelada ahí porque, en la elección que viene hay dos elecciones locales, en Durango y en Veracruz. En el caso de Durango vamos juntos en coalición los tres partidos que venimos trabajando juntos: Morena, PT, Verde y en el caso de Veracruz va solo el PT, y van Morena y Verde juntos, yo sigo sosteniendo que el tema de soberbia en la dirigencia de Morena prevalece”, expresó.

El líder petista adelantó que su partido no ve problema en ir solo en las elecciones intermedias del 2027. “Nosotros no tenemos problemas en caminar solos, nosotros acuérdense que ponemos siempre en prioridad el proyecto, el pueblo, nuestro lema es unidad nacional todo el poder al pueblo”, añadió.

No sin antes advertir que «esta actitud de soberbia es un problema que puede terminar en una ruta equivocada, ya vimos lo que le pasó al PRD. Si se quiere mantener la ruta de la transformación auténtica se requiere mucha consistencia ideológica y política, yo no sé si ya la Presidenta mandó la carta a Morena, creo que eso va a ayudar a poner un poco de orden”.

Incluso, el diputado ahondó en el tema al señalar que este distanciamiento se debe a que “se ve con mucha claridad” que aparte de esa soberbia no es sólo en los grandes liderazgos, sino en todos los integrantes de la agrupación.

“Yo no digo solo en la dirigencia de Morena, digo soberbia en Morena y es de todos hasta el liderazgo más pequeño, cuanto tú dialogas con ellos o los gobernadores que se sienten dueños de los estados», manifestó Sandoval Flores, quien también se distingue en las sesiones de su cámara como furibundo defensor de la llamada Cuarta Transformación.

Pero el abucheo a Fernández Noroña ni las declaraciones de Sandoval Flores son los únicos indicios de las diferencias internas entre Morena y sus rémoras.

En Michoacán se registró otro suceso de diferencias, graves, ente miembros de la llamada Cuarta Transformación.

Raúl Morón Orozco, político formado en la disidencia magisterial, como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), actualmente senador, tiene la obsesión de convertirse en gobernador de su natal Michoacán.

Tanto que en abril de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar la candidatura de Morón Orozco por actos de campaña anticipados que no reportó a las autoridades electorales, como exige la ley electoral.

A pesar de ese grave antecedente y de que las elecciones de gobernador de Michoacán están todavía relativamente lejanas, en el año de 2027, Morón Orozco ya está en campaña para recuperar lo que considera que es suyo, aunque no todos los militantes de Morena y sus rémoras parecen tener el total respaldo, incluido el gobernador que entró el relevo, Alfredo Ramírez Bedolla.

​La anticipada sucesión por la gubernatura se violentó este sábado, cuando el senador Raúl Morón Orozco fue atacado a sillazos por presuntos morenistas. Esto ocurrió el reciente sábado.

En videos que circulan en redes sociales, aparece que el senador de Morena fue sacado a sillazos del salón Colonial, en el Hotel Villa del Sol, en el municipio de Apatzingán, donde llevaba a cabo una reunión con sus estructuras.

Morón anticipó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los hechos de violencia. También informó que ya notificó a la Presidencia de la República y al coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López.

Pero siempre hay quien trata de ocultar las diferencias. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo que el PT siguen siendo aliados indispensables de su partido y no es conveniente que haya distanciamiento.

“Para mí es un aliado indispensable, no conviene enfriar o congelar relaciones con ellos, no, no conviene, hay que servir y ayudar”, expresó.