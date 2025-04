Conmemoran el legado de Diego Verdaguer

En el día en que estaría cumpliendo años

Dejó una huella imborrable en la música latina con éxitos como: “Volveré” y “La ladrona”

El cantante, compositor y productor musical argentino-mexicano Diego Verdaguer es conmemorado por su familia, amigos y seguidores con cariño y respeto por ser el día en que estaría celebrando su cumpleaños.

Diego Verdaguer nacido el 26 de abril de 1951, dejó una huella imborrable en la música latina con éxitos como: “Volveré”, “La ladrona”, “Voy a conquistarte” entre muchos más. Su voz, su carisma y su pasión por la música tocaron el corazón de millones de personas a lo largo de varias generaciones.

“Fue un hombre súper trabajador, próspero, súper puntilloso en el sentido que todo le fascinaba hacerlo al 100, pulía las producciones, su vida, todo lo que le rodeaba, siempre estaba en todo. Era muy lindo, muy activo, muy feliz, era un hombre que disfrutaba la vida plenamente, le gustaba comer rico, se cuidaba muchísimo Musicalmente y siempre le gustó estar muy presente, aunque estaba lleno de vida aún, se fue demasiado joven.

Los cumpleaños de Diego eran una fiesta en la casa, generalmente invitábamos amigos festejábamos con carne asada, vino, empanadas, era toda una fiesta su cumpleaños, muy contentos y más a lado de su familia.

Este año estaríamos cumpliendo 50 años de casados, yo no lo he olvidado y en la medida en que no lo olvide seguirá siempre siendo mi esposo” Amanda Miguel.

La voz de Diego sigue resonando con fuerza gracias a los homenajes que diversos artistas han realizado en su honor. Destacan colaboraciones como el dueto con Carin León en «Voy a conquistarte», que ha conquistado a nuevas generaciones, y su emo4va interpretación junto a Yuri en «¿Quién de los dos será?», que evidencia su talento y sensibilidad vocal.

También ha colaborado con Leo Dan en «Pasadiscos» y con Los Autén4cos Decadentes en «La Ladrona», reafirmando su legado apasionado y auténtico.

– La Ladrona (Diego Verdaguer + Auten4cos Decadentes) 07 de julio 2022

– Voy a conquistarte (Diego Verdaguer + Carin León) 25 de noviembre 2022

– Quien de los dos Será (Diego Verdaguer + Yuri) 24 de mayo 2024

– El Pasadiscos (Diego Verdaguer + Leo Dan) 31 de enero 2025

En este día especial se realizaron diferentes actividades para recordar su legado artístico y humano. Entre ellas las estaciones de radio suenan su música, sus fans lo recuerdan con memorables fotos, videos de sus conciertos, recuerdos y mensajes de sus seres queridos.

Diego Verdaguer vivirá por siempre en la música, en el arte y en el amor de quienes jamás lo olvidarán.