Linkin Park presenta el nuevo himno “Unshatter”

La gira From Zero World Tour comenzó en los Estados Unidos

Linkin Park acaba de presentar una nueva canción titulada “Unshatter” que estará disponible a través de Warner Records. Escúchala ACA. Se trata del próximo tema inédito que se desprende de la Deluxe Edition de su aclamado álbum FROM ZERO, que se conocerá el 16 de mayo.

Desde el principio, el ritmo de “Unshatter” está marcado por un fuerte groove. La guitarra distorsionada y una producción cinética hacen de marco para el juego de palabras y la cadencia hermética típicos de Mike Shinoda. El micrófono pasa a Emily Armstrong, cuya cruda interpretación impulsa el estribillo. “‘Unshatter’ fue una de las primeras canciones que hicimos mientras grabábamos From Zero”, explica Shinoda. “La gran voz de Emily en el puente fue uno de los momentos que nos indicaron lo que podíamos hacer juntos”. Repleto de emoción y energía, el tema tiene todas las características de un éxito de LINKIN PARK y un favorito en vivo.

El nuevo tema llega tras “Up From The Bottom”, que acumula más de 24 millones de reproducciones en Spotify y en ascenso, y 16 millones de vistas en YouTube de su video. Revolver lo aclamó diciendo: “Continúa el espíritu propulsor, post-punk y de tempo medio del single del año pasado de FROM ZERO “The Emptiness Machine” y también está embellecido por el piano”. NME lo describió como “feroz” y “explosivo’. Escuchalo ACA. Mirá el video ACA. FROM ZERO (DELUXE EDITION) incluye tres nuevas canciones, y la edición en formato físico expandido contendrá cinco canciones adicionales capturadas durante su inimitable show en vivo.

Próximamente, LINKIN PARK encabezará el show de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi® y UC3 el 31 de mayo en la Football Arena de Munich. Cabe esperar un listado de temas que representen de la mejor manera su legado, pasado y presente.

Después de los inolvidables shows de México a Tokio, Yakarta y otros, la gira From Zero World Tour -producida por Live Nation— comenzará el 26 de abril en los Estados Unidos. La banda tocará en cuatro continentes. La expectativa ya es muy grande, con 15 locaciones agotadas como el Wembley Stadium de London, el Stade de France de Paris, y el TD Garden de Boston, en donde se agregó una segunda fecha el 31 de julio debido a la gran demanda. Esta gira global los mantendrá activos hasta fin de año, concluyendo el 11 de noviembre en Brasilia, Brasil. Los invitados especiales que se sumarán en fechas seleccionadas serán Spiritbox, AFI, Architects, grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA, y PVRIS. Ver itinerario completo y disponibilidad de entradas en https://linkinpark.com/tour.

FROM ZERO, ganador este año en la categoría “Album de Rock del Año” en los iHeartRadio Music Awards, ha producido éxitos sucesivos desde su debut en 2024. “The Emptiness Machine” fue “la canción de rock más importante de 2024”, permaneciendo 15 semanas en el puesto N°1 de los charts de Rock y Música Alternativa de Billboard. El siguiente himno, “Heavy Is The Crown”, siguió al N°1 en el chart respectivo. FROM ZERO ascendió al puesto N°1 en 14 países. A nivel nacional, comenzó en el N°2 del Billboard 200 y en el puesto N°1 en seis charts de Billboard:: Albumes de Rock y Música Alternativa, Albumes de Rock, Albumes de Música Alternativa, Albumes de Hard Rock, Albumes en Vinilo y Venta de Albumes en tiendas independientes. Cabe mencionar que ha sido aclamado por medios como VULTURE, The Guardian, KERRANG!, NME, Associated Press y USA Today, entre otros. Como informara Billboard, LINKIN PARK fue la única banda de rock con 2.000 millones de reproducciones anuales en 2024.

La banda —Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain— regresó con más fuerza que nunca con FROM ZERO, su primer trabajo de larga duración desde 2017. Escuchalo ACA a través de Warner Records. Estén atentos que habrá más de LINKIN PARK y no se pierdan la gira From Zero World Tour.

LISTADO DE TEMAS DE FROM ZERO (DELUXE EDITION) From Zero (Intro) The Emptiness Machine Cut the Bridge Heavy Is the Crown Over Each Other Casualty Overflow Two Faced Stained IGYEIH Good Things Go Up From The Bottom* Unshatter* Let You Fade*

*Inédito