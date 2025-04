Mishaal Tamer llega a México para dar las gracias

Desde Arabia Saudita

Con solo 22 años ha escrito 33 canciones que están en oídos mexicanos

Texto y fotos Isabel Violeta

Mishaal Tamer es un joven de 22 años originario de Arabia Saudita, que gracias a su música llegó a oídos mexicanos, por lo que ha decidido venir a darle gracias a su público por el apoyo.

En entrevista para DIARIOIMAGEN Mishaal Tamer nos contó cómo se interesó en la música “cuando tenía 9 años me rompí el brazo, mi fisioterapia consistía en tocar la guitarra, lo que me ayudó mucho en mi mano, así que solo empecé a hacerlo más y más, empecé a escribir a los 10 años, lo que ahora me ayudaba con mis pensamientos y mis sentimientos. Realmente no pensaba ser un artista. En 2017 puse en anónimo unas canciones en redes sociales, me llegaron muchos mensajes de gente que le estaba ayudando mis canciones, eso cambio el cómo veo la música porque cuando crecí en Arabia yo no tenía un artista favorito, todo es diferente aquí, pensé, wow eso es lo que quiero hacer con mi vida”

Fue gracias a su música que ha podido llegar a muchos fans entre ellos, los mexicanos “los fans ellos me han traído a México, no sé porque, pero gracias a ellos, gracias al internet pude conectar con los mexicanos, ahora con mi disco de verdad solo le puse mis emociones, son 33 canciones, son muchas canciones y a ellos les gustan todas, escuchan todas, veo los análisis y quedo sorprendido y agradecido”.

Su álbum lleva el nombre “Home is Changing” con 33 canciones está disponible en las plataformas digitales. Mishaal Tamer destacó por el momento cuál es su favorita “Cambio cada vez mi canción favorita pero ahora mismo creo que sería Back from the deep”.

Parte de su agradecimiento es un Meet and greet gratuito al que los fans accedieron registrándose por medio de las redes sociales del cantante “quería decirles gracias, toque algunas canciones. Trajimos a la venta Cds y varias cosas para poder firmar a todos”.

Por otro lado, nos contó que estará en un festival en Aguascalientes el 8 de mayo y que su madre y sus fans lo han ayudado con su español “Mi madre es ecuatoriana, así que conocía un poco el idioma, pero mis fans me han ayudado a practicar el español con sus muchos mensajes”.

Al preguntarle si le gustaría hacer una colaboración con algún mexicano menciono “no estoy muy familiarizado con los artistas de aquí, pero estoy experimentando con música nueva, entonces sí, porque no colaborar, yo estoy abierto, no tengo alguien pensado, pero estoy abierto”.

Casi al terminar también nos invita a ver la película “My Driver and I” en la que actuará como el villano de la historia y que se proyectará en el festival de Cine de Guadalajara “esto también fue gracias a mis fans, estaban filmando la película en mi cuidad, y un fan de mi música me preguntó si quería actuar y dije porque no”.

Cabe mencionar que ha colaborado con OneRepublic en el lanzamiento de la canción «Mirage» para el videojuego Assassin’s Creed. Y que, en octubre del año 2024, vino como invitado especial de OneRepuplic durante su show en el Auditorio Nacional.