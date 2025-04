Conafor recomienda quemas agrícolas en horarios de menor exposición solar

Pueden salirse de control, si no se establecen guardarrayas adecuadas, y provocar desastres

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha emitido una serie de recomendaciones para la población de Quintana Roo, instando a realizar quemas agrícolas y domésticas en horarios con menor exposición solar, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales en la región.

El delegado de la Conafor en el estado, Javier May, advirtió que las quemas pueden salirse de control si no se establecen guardarrayas adecuadas, lo que incrementa la posibilidad de incendios forestales. Además, enfatizó que estos siniestros no sólo afectan la biodiversidad, sino que también tienen consecuencias en la salud pública, el medio ambiente y la economía local.

Entre las principales medidas preventivas, la Conafor recomienda:

-Realizar quemas en horarios con menor radiación solar, preferiblemente en la mañana o al atardecer.

-Construir guardarrayas, es decir, franjas de terreno sin vegetación que impiden la propagación del fuego.

-Notificar a las autoridades locales antes de realizar cualquier quema.

La entidad atraviesa una de las etapas más delicadas de la temporada de incendios forestales, con cinco siniestros activos que han afectado más de 600 hectáreas de vegetación en municipios como Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

Las autoridades han instado a la población, especialmente a productores agrícolas y ganaderos, a evitar el uso del fuego sin supervisión y a seguir las normativas de prevención para evitar que las llamas consuman más selva.

Pronósticos de incendios forestales

La temporada de incendios forestales en Quintana Roo se perfila como una de las más críticas de los últimos años, con condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego. Según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el estado ha registrado un aumento sostenido en la incidencia de incendios, lo que ha llevado a reforzar estrategias de prevención y respuesta.

Las autoridades han advertido que el riesgo de incendios será alto, especialmente en zonas de selva media y baja, debido a la combinación de altas temperaturas, sequía y ráfagas de viento. En lo que va del año, Quintana Roo ha registrado tres incendios forestales, afectando 28.5 hectáreas, una cifra menor en comparación con otros estados de la Península de Yucatán.

A nivel nacional, entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2025, se han reportado 2,885 incendios forestales, dañando 216,270 hectáreas. Aunque Quintana Roo no figura entre los estados más afectados, el riesgo sigue latente, especialmente en la temporada de calor.

2023: Se registraron 683 hectáreas afectadas en Quintana Roo, con incendios concentrados en Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

2024: La cifra aumentó, con incendios que afectaron más de 900 hectáreas, impulsados por condiciones climáticas extremas.

2025: Hasta abril, el estado ha reportado 28.5 hectáreas dañadas, aunque se espera que la cifra aumente en los próximos meses.

Ante el panorama actual, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha iniciado reuniones de planeación para reducir riesgos. Se han reforzado estrategias como la creación de guardarrayas, monitoreo satelital y campañas de concientización para evitar quemas agrícolas sin control.