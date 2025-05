Ante la vorágine de la vida Osmi dice “Déjame salir”

Hay que disfrutar del presente

Su nuevo sencillo está disponible en plataformas digitales

Por Isabel Violeta

Osmi un cantautor preocupado por que el público disfrute más su presente, nos presenta su nuevo sencillo “Déjame Salir” el cual ya está disponible en plataformas.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, Osmi compartió un poco de su inspiración para crear el tema “surgió a partir de la velocidad en que vivimos y lo separados que estamos de la realidad. Sin saber si estamos vivos o soñando, la gente se disocia sin aprovechar el presente”.

Y aunque este es su tema nuevo. contó que la mayoría de sus canciones mantienen esta línea de reflexión “Me considero existencialista, de cuestionamiento de ¿Por qué? o ¿Cómo estamos aquí? el proceso fue aterrizar el tema, pero era algo que ya tenía, el querer salir de este sistema”.

El artista cree que cosas muy sencillas nos podrían traer a la tranquilidad y no vivir tan aprisa “Necesitamos más contacto con la naturaleza, jugar más, como a mí. que de niño me tocaron los juegos de mesa, una vida más social, platicas profundas, no tan rápido el celular, pues este satura, por eso trato de no usarlo tanto”.

Osmi quiere dejar huella con su música y llegar al corazón de las personas que lo escuchan “considero que atreves de las letras de mis canciones, soy muy vulnerable, soy muy autentico creo que eso es lo que funciona en el arte de hace sonreír a la gente”.

También confesó que, si bien, no lo tiene en planes está abierto a hacer colaboraciones “estoy abierto a lo que se venga, y a poder dar y aprender de quien se presente en el camino”.

En cuanto a sus presentaciones próximas tendrá una en la Feria de Tultepec, en el estado de México y el 7 de junio en Guadalajara. Es posible que vaya teniendo más fechas que ira anunciando en sus redes sociales.

Al finalizar nos recomienda escuchar “Déjame Salir” así como el resto de sus canciones “vayan a escuchar las canciones que están hechas desde el corazón, ojalá puedan abrir el panorama, pues mis canciones los harán pensar y mis con los videos los harán viajar”.