“Azucena llegó para quedarse en la comunidad”: alcaldesa de Ecatepec

Ratifica su compromiso con la población

Ecatepec, Méx.- Al acudir a la colonia Jardines de Santa Clara para inaugurar la repavimentación de la Avenida Circunvalación Poniente, que se realizó con la asfaltadora del gobierno municipal, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, reafirmó su compromiso con la población.

“Que quede muy claro, Azucena llegó para quedarse en la comunidad, no en el gobierno, porque si no van a decir ‘ya se embelesó con el poder, ya ni se quiere ir’; ¡pero aquí me voy a quedar!”, para realizar acciones concretas en Ecatepec, dijo.

Frente a las y los vecinos que se dieron cita en avenida Circunvalación Poniente, a la altura del mercado Jardines de Santa Clara, la alcaldesa destacó que sí se pueden hacer las cosas, tales como reparar la máquina asfaltadora “que supuestamente no se podía” y también repavimentar una avenida que estuvo abandonada durante dos años.

Por ello, el gobierno municipal repavimentó más de 12 mil metros cuadrados de avenida Circunvalación Poniente y próximamente continuará con las avenidas Circunvalación Oriente y Central, así como el Camino Viejo a San Agustín.

En el lugar, Cisneros Coss reconoció que la gente estaba muy enojada por el abandono que sufrió en los últimos seis años, por lo que el Gobierno del Cambio con Honestidad consideró como una prioridad sacar y reparar dos máquinas asfaltadoras para repavimentar las calles y vialidades.

También, puntualizó que no incumple sus compromisos, pues “en mí no van a encontrar lo que encontraron en el pasado” y agregó que escucha a la gente.

La alcaldesa de Ecatepec asumió el compromiso de sacar adelante a Jardines de Santa Clara: “a eso vine compañeras y compañeros, a decir que esto es una pequeña muestra de todo lo que el gobierno debe y está obligado a hacer”.