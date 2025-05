Sheinbaum Pardo destaca crecimiento del 0.8 % del PIB durante el primer trimestre

Crecimiento de la economía

“es una buena noticia”, aunque “claro que queremos más”, señaló

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles, en su mañanera, que el crecimiento de 0.8 del PIB en el primer trimestre del año “es una buena noticia”, aunque “claro que queremos más”.

Celebró que haya crecimiento de la economía, pese a que agencias financieras pronosticaban que íbamos a estar en recesión.

“No conocían los esfuerzos que estamos haciendo. Hay quienes pudieron haberse cruzado de brazos o haber rescatado a los de arriba, como en el pasado, pero nosotros hemos impulsado la economía desde abajo y el desarrollo económico del país con prosperidad compartida”, subrayó.

Claro que queremos más, enfatizó, “pero frente a la circunstancia de aranceles, la situación de incertidumbre en que se ha movido todos estos meses la economía mundial por el marco impuesto por el presidente Donald Trump, es una buena noticia”.

Además, aseguró, “estamos en los niveles más bajos de desempleo para el mes de marzo y la inflación prácticamente se mantiene. Entonces vamos bien. Por supuesto que ha tenido sus implicaciones esta situación (derivada de Trump), pero se está trabajando todos los días”.

La Presidenta también manifestó que se trabaja para diversificar los mercados y comentó que en 2026 estará listo el tratado con Europa.

Mencionó que se ha demorado porque se sacó el tema de energía “y eso es muy bueno, pero sigue la comunicación con Europa”.

Asimismo, sostuvo que las pláticas comerciales con Brasil están avanzadas. En estos días, indicó, el secretario de comercio de ese país, Lucas Ferraz, se reunirá con el secretario de Hacienda, Edgar Amador para ver qué opciones de colaboración pueden darse entre ambas naciones.

“Pero particularmente económica de complementariedad, es decir, que no se sustituyan productos que se fabrican en México por los de Brasil, sino más bien qué podemos darles nosotros que no fabriquen y qué pueden ellos darnos que no fabriquemos, y cómo podemos fortalecer la inversión de Brasil en México y de México en Brasil”.

Entonces, agregó, “estamos hablando con muchísimos países”.

Benéfico para México reducción de aranceles automotrices

En otro tema, Sheinbaum Pardo señaló que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de relajar parte de los aranceles de 25 por ciento en el sector automotriz es “muy benéfico” para México y se están revisando los cambios y su impacto.

“Lo de ayer nos beneficia más que lo que teníamos antier; no es lo mejor, pero dentro del marco internacional es bueno y vamos a seguir dialogando y trabajando”, dijo este miércoles en su habitual conferencia de prensa.

Afirmó que “es un avance” y es resultado de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, así como de los acuerdos en el T-MEC.

Sheinbaum manifestó que su gobierno “tiene mucha comunicación” con la industria automotriz y descartó el cierre de empresas del sector.

Hasta ahora, dijo, ninguna ha planteado algún cambio o afectación. “Hay muy buen ambiente para continuar”, señaló.

Indicó que con las tres órdenes ejecutivas de Trump, México tiene mayores ventajas comparativas que el resto del mundo, “incluso que Canadá”. Y somos “optimistas” en el sentido de que seguimos dialogando, subrayó.

“Eso es muy bueno, porque sigue dando ventajas comparativas a los vehículos y a las autopartes fabricadas en México. Entonces, hasta ahora no hay ningún cambio y vamos a seguir en comunicación con ellos para poder, incluso, aumentar la producción también para el mercado interno”.

Resaltó que Trump no tocó a México cuando anunció los aranceles recíprocos y eso “es muy importante porque hay muchísimos productos que se siguen exportando con arancel cero”.

Además, destacó que se mantiene el diálogo con el gobierno del país vecino en el marco del respeto a México y la defensa de los mexicanos.

“Hemos logrado acuerdo como con el gusano barrenador, el agua y vamos a seguir dialogando ahora en estos temas”.

Añadió: “todavía buscamos mayores beneficios y claridad para poder conocer cuáles son las ventajas que se publicaron ayer”.

Caso incendio en estacion migratoria

Ante el fin de la gestión de Francisco Garduño como comisionado del Instituto Nacional de Migración, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que se dará a conocer la investigación y resoluciones sobre el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, con resultado de 40 fallecidos.

Durante la mañanera se le mencionó que colectivos señalaron que hay un mensaje de impunidad y dijo que corresponde a la fiscalía investigar, “nosotros no tenemos atribuciones”.

¿Por parte del INM no debería haber una disculpa pública o profundizar en las investigaciones?, preguntaron en la conferencia.

-Vamos a revisar, respondió Sheinbaum, pero hay una investigación que se hizo de las responsabilidades. Se puede informar cómo fueron estas resoluciones y cuál fue esta investigación.

“Las niñas y los niños son el presente de México”

En el marco del la celebración del Día Niño, la Presidenta aseguró que las niñas y niños de México son el presente del país, por lo que desde el Gobierno se implementan acciones como la beca Rita Cetina Gutiérrez que el próximo año llegará a todos los estudiantes de primaria, con lo cual se reconoce a la escuela pública, se permite que los padres lleven a sus hijos en igualdad de circunstancias a estudiar y es un reconocimiento a las infancias del país.

Destacó que como la primera mujer Presidenta, su gobierno es para las mujeres, pero también para los niños y las niñas.

“Hoy todo nuestro cariño y reconocimiento a las niñas y los niños de nuestro país y nuestra ilusión es que todas y todos sean felices”, aseguró.

En la conferencia matutina: Las mañaneras del pueblo, la Presidenta sorprendió a niñas y niños con la participación de la agrupación “Norma Torres y El Swing de Insectos”.