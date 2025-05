Rosy Arango y Juan Pablo Manzanero presentarán “Amar” en el Lunario

Un sentido tributo al maestro y padre: Armando Manzanero

La gran fiesta del romanticismo musical es el 3 de mayo

“AMAR” Es un emotivo tributo al gran maestro Armando Manzanero, presentado por su hijo, Juan Pablo Manzanero y la extraordinaria Rosy Arango. En esta velada inolvidable; el amor y la música se fusionan en una experiencia llena de nostalgia y poesía, con canciones que han marcado generaciones.

El próximo 3 de mayo, el Lunario del Auditorio Nacional se llenará de romanticismo al recordar las composiciones del gran compositor Armando Manzanero, quien estará presente en cada interpretación. Una gran fiesta al legado musical que dejara para dar voz a los enamorados, a aquellos que no encontraban las palabras exactas para describir el sentimiento más bello que existe.

Con el piano de Juan Pablo, las guitarras y la mágica voz de Rosy, los asistentes serán guiados por una travesía sonora que celebra el legado de Manzanero. En entrevista, Arango comentó “Es una dicha poder tributar a mi maestro al lado de su hijo, es saldar una cuenta de amor y gratitud con él, porque quedamos de hacer ese disco que tanto disfrutamos y nos faltó tiempo para terminarlo, se iba a llamar igual que el concierto AMAR (Armando Manzanero y Arango Rosy). Me atrevo bajo su manto y magia musical a cantar baladas y boleros en un concierto. El repertorio para mí fue fácil y difícil, porque si pones en una lista las obras del maestro, la que elijas es un éxito y la gente la quiere, pero lo que nos va a faltar es tiempo. Seleccionamos lo que más canta el público y aun asi nos quedamos cortos”.

A esto agrega que “Se van a compartir imágenes y fotografías, tenemos una sorpresa para el principio del concierto, será una noche llena de amor para celebrar el paso del mejor compositor del amor por este mundo, él se hablaba de tu con el amor”.

Describe que Juan Pablo y ella estarán “Juntos, pero no ‘revolvidos’ como dirían en mi pueblo, tendremos momentos cada uno, porque él es un gran compositor también y musico, vamos a cantar juntos también en algún momento. Van a poder gozar de nuestros dos temperamentos en el escenario. Cantaremos con amor. Juan Pablo tendrá fuerza espiritual para cantarle a su padre, porque antes se le cerraba la voz”.

Adelanta que “Esta noche nos reservamos a llevar a los músicos del maestro Manzanero, a la banda original, eso le dará un sabor más a Manzanero que tiene una magia muy especial, sus letras le gustan a todas las generaciones, también gracias a nuestro ‘Sol’ Luis Miguel, porque también fue pupilo de Manzanero, ellos lograron alquimia perfecta, y hoy las canciones tradicionales, los chavos creen que son de Luis Miguel, pero no lo son. A fuerza de insistencia los jóvenes siempre vuelven a la raíz del romanticismo .

Concluye que “Todas las letras del show me encantan, ‘Por debajo de la mesa’, no es común que una mujer lo diga, entonces me encanta, y otra que me movió es ‘A la que vive contigo’ y me juega mucho en la cabeza como un hombre como mi Manzanero escribió como si fuera la pluma de una mujer, una canción temperamental y apasionada”.