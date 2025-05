Sheinbaum se deslinda de Gertz: “hay que escuchar a buscadoras para llegar a la verdad”

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ante la ola de reclamos y recriminaciones por el informe del fiscal Alejandro Gertz Manero en el que niega oficialmente que el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, haya sido un centro de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación como lo afirma el colectivo Guerreros Buscadores, que lo descubrió y reveló ante el mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó distancia de ese reporte y pidió sumar los datos aportados por las madres buscadoras para, juntos, llegar a la verdad.

Gertz, que por petición presidencial atrajo el caso, salió antier a decir que no existen pruebas periciales que confirmen que ahí hubo un campo de exterminio y que el predio solo se dedicaba por el cártel a reclutar y adiestrar a delincuentes y sicarios.

Una narrativa que ha sostenido a su vez durante todo este tiempo la propia mandataria.

El reporte del Fiscal indica que ahí sólo se encontró “una vasija” con algunos fragmentos de huesos y unas 3 zanjas y hoyancos que no podían ser base para asegurar que en ese rancho se practicó el exterminio y la incineración sistemática.

Pero las madres del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco -que encontró el Rancho Izaguirre- indican que ellos tienen documentados y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cientos de fragmentos de cráneos, fémures, caderas y piezas dentales y la ubicación de al menos 18 sitios utilizados paa cremar cuerpos así como cientos de piezas y vestimentas, zapatos y mochilas y libretas con narrativas y mensajes de los propios reclutados y presumiblemente ejecutados y cremados.

El Colectivo cuenta, además, con testimonios de jóvenes que lograron huir y que afirman haber sido testigos de la ejecución y desaparición de cientos de otros secuestrados o reclutados que se negaron a ser convertidos en delincuentes y sicarios.

Ante estos testimoniales y reclamos, pero sobre todo ante la ola de recriminaciones ciudadanas y de organismos por la evidente intención de Gertz de negar la verdad de que ahí hubo no sólo reclutamiento, adiestramiento sino exterminio de jóvenes, la presidenta Sheinbaum tomó distancia ayer del informe evidentemente sesgado y falso del Fiscal.

“Vamos a seguir escuchando, recibiendo a familiares, a madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refieren, y se clarifique, para que no quede duda, lo importante es la verdad, que no haya nada que quede en la oscuridad como si estuviera tapando algo, tiene que salir la verdad”, afirmó en un posicionamiento que significa en los hechos en rechazo a ese informe.

Presidente respondón

Desde que terminó su mandato en diciembre del 2000 Ernesto Zedillo se significó por tomar distancia -con su autoexilio en EU-, y por no emitir ninguna opinión respecto de sus sucesores… hasta ahora.

Hoy existen 5 ex presidentes en México que en su mayoría -salvo Vicente Fox y Felipe Calderón– cumplen con ese perfil de mantenerse fuera del ojo público.

En casi 30 años, Carlos Salinas ha publicado un par de libros para explicar su gestión y Enrique Peña Nieto desde que salió se mantiene con la boca cerrada en Europa.

En este contexto, Ernesto Zedillo ha dejado de lado su distancia y silencio y ha entrado a una denuncia y advertencia abiertas en contra de lo que ha significado la gestión de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos, afirma el ex mandatario, han asesinado a la democracia en México.

La presidenta Sheinbaum dice que Zedillo no tiene calidad para hacer tal afirmación y le recuerda lo de Acteal, el error de diciembre de 1994 y el consecuente Fobaproa.

Zedillo le revira y la invita a someter la reforma judicial, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la construcción de Dos Bocas y del Tren Maya a la revisión de auditores internacionales autónomos como él lo hizo con lo del Fobaproa.

Pero sobre todo, le reclama no entrar al debate sobre su denuncia de que ella y AMLO han dado muerte a la democracia mexicana solo acudir a cuestiones como Acteal, Fobaproa y lo de la reorganización de la Corte durante su sexenio.

El tema es que Zedillo ha entrado de lleno al coliseo del poder en México, dispuesto a batirse a muerte política con Sheinbaum y con AMLO.

¿Ahora qué sigue?

El 8 de mayo inician los debates sobre lo de telecomunicaciones

En estricto apego con el cumplimiento de instrucciones superiores, el senador Adán Augusto López cumplió ayer con el protocolo y encabezó como líder de la mayoría senatorial con el cierre del periodo legislativo sin mayores estertores y reclamos.

Igual lo hizo en San Lázaro Ricardo Monreal.

Y se despejó la ruta hacia la aprobación de la controvertida Reforma a las Telecomunicaciones denominada por grupos y oposición como “Ley Censura”.

En este punto, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó realizar cinco conversatorios o foros abiertos, que se desarrollarán a partir del jueves 8 de mayo, bajo el tema de Análisis de las Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión para continuar el martes 13 de mayo, con el denominado Cobertura Social y Acceso al Espectro Radioeléctrico y luego el jueves 15 con el denominado Servicios Digitales… el martes 20 de este mismo mes de mayo continuará con el del Servicio Público de Radiodifusión y se cierra el jueves 22 con el tema Derechos de los Usuarios y Audiencias.

Sus resultados se debatirán en las comisiones correspondientes para volver a votar un dictamen a fines de este mes de mayo y poder enviar el nuevo dictamen a un extraordinario previsiblemente a mediados de junio.

¿Servirá todo esto para eliminar los artículos y cuestiones que amenazan a las concesiones de radio y TV y para mantener sin peligro la operación de plataformas y portales digitales?

Muchos son los que suspicaces dicen que no, que todo este escenario de conversatorios y foros son un engaño para al final aprobar la reforma como fue planteada desde un inicio y por lo que se le denominó socialmente como Ley Censura.

Veremos…

