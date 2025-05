Noche de desenfreno y energía musical en House Of Punk Vol. 2

24 de mayo en Fuck Off Room a las 20:00 horas

Con Barney Gombo, SMASH-O, Luzer y Quinto Atlas

Este concepto rompedor, House Of Punk, debutó en Argentina y ahora llegará a la CDMX para capitalizar el auge de las bandas independientes y fomentar una revolución musical

La Ciudad de México será el epicentro perfecto para una noche llena de potencia, energía y actitud musical en lo que será el show denominado House Of Punk Vol. 2, un evento que busca revolucionar la escena del punk con una propuesta vibrante y radical, donde las bandas no solo suben al escenario, sino también crean un entorno de hermandad en torno al espíritu del punk rock y donde participarán Barney Gombo, Luzer, Quinto Atlas y la banda anfitriona de la noche, SMASH-O. Esto sucederá el próximo sábado 24 de mayo y el foro adecuado para un evento de tal envergadura es el Fuck Off Room.

Barney Gombo es una banda de punk rock proveniente del sur de la Ciudad de México, activa desde 2014. El grupo está formado por Iker (voz y guitarra), Alexis (guitarra), Damián (guitarra), Farid (batería) y Gzzuz (bajo). Ellos han construido su camino con letras honestas, energía desbordante y un fuerte vínculo con su comunidad de fans, a quienes llaman “amigxmbxs”. Su EP “Más Gombo que Nunca” fue presentado en el Lunario del Auditorio Nacional a finales de 2024, y con él recorrieron varias ciudades del país, consolidándose como parte esencial de la escena punk nacional. Barney Gombo es amistad, energía y compromiso con su gente.

A la vez, Originarios de Texcoco, SMASH-O es un power trío de punk rock formado en 2011, integrado por Chris Dylan (voz y guitarra), Johny Richard (batería) e Isaac Harris (bajo). Mezclan géneros como pop punk, grunge y metal, y hasta la fecha han lanzado tres discos. Actualmente, se encuentran trabajando en los que será su cuarto material sonoro. Su trayectoria incluye presentaciones en foros clave como el Lunario, Circo Volador, Plaza Condesa y Vorterix en Buenos Aires, Argentina, donde abrieron a The Warning. Han tocado en México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Costa Rica, destacando como teloneros de grupos como Alesana, Diezell, Haragán & Cía y Los Daniels. Su crecimiento ha sido constante, conectando con fans en cada país que visitan.

Por otro lado, Luzer es una banda de la CDMX que mezcla pop punk, hyperpop y hardcore con un estilo fresco, enérgico y profundamente honesto. La banda se encuentra integrada por Fer (voz), Panic (guitarra y voz), Densel (guitarra y voz), Hassel (bajo) y Gus (batería). Este proyecto ha llamado la atención por su identidad mexicana y letras que retratan emociones intensas, cotidianas y juveniles. En 2024 firmaron con el sello estadounidense Hopeless Records y este 2025 lanzaron su EP “La insoportable Incrospidez del Ser”. Han compartido escenario con bandas nacionales e internacionales, vinculándose con una audiencia que crece a la par de su propuesta.

Mientras que Quinto Atlas es una banda de post hardcore melódico originaria de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, formada en 2015. Este proyecto está compuesto por Abel, Eleazar, Diego, Kike y Padilla, quienes combinan distintos géneros como el hardcore, emo y metal para construir un sonido distintivo y emotivo que ha resonado con audiencias de todo el país. En estos 10 años de trayectoria han compartido escenario con Camichs, Joliette, Barney Gombo y Venner. Su discografía incluye los EPs “Quienes Soñaron con Volar” (2017), “500 Crisis” (2020) y su más reciente álbum “Juega Libre”, con los que han logrado una presencia consolidada en la escena alternativa nacional.

Cabe mencionar que estas agrupaciones no solo representan un sonido agresivo y enérgico, es la evolución de un género que nunca ha dejado de ser un símbolo de resistencia. Asimismo, House Of Punk no es solo un concierto, es una comunidad. Es una llamada la rebelión, un espacio donde la música y la revolución se entrelazan y esto es posible gracias a la visión de Nocturna Live Entertainment y la banda SMASH-O.

Todo está más que listo para que la noche del sábado 24 de mayo, cuatro destacadas bandas de la escena nacional del punk (Barney Gombo, Luzer, Quinto Atlas y SMASH-O) incendien, literalmente, las instalaciones del Fuck Off Room, con su música, propuesta y sobre todo con mucha actitud en lo que será el House Of Punk Vol. 2. Los boletos se encuentran a la venta a través del sistema Super Boletos.

