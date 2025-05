Playa del Carmen: Calica evita acción penal por delitos ambientales

Tribunal colegiado ratifica amparo

Queda sin efectos la investigación iniciada en 2018 por la Profepa

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Después de años de litigios, la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) ha logrado evitar el ejercicio de acción penal por delitos ambientales en Playa del Carmen. La decisión fue ratificada por un Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México, que confirmó el amparo concedido a la compañía, dejando sin efectos la investigación penal iniciada en 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El caso contra Calica comenzó en abril de 2018, cuando la Profepa presentó una denuncia penal por la presunta explotación ilegal de material pétreo en terrenos ubicados al sur de Playa del Carmen. La denuncia derivó en la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-QR/0000487/2018, en la que se señalaban posibles daños ambientales significativos.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuró el predio El Corchalito, propiedad de Calica, debido a irregularidades en la extracción de materiales. Sin embargo, la empresa continuó su defensa legal, argumentando que sus operaciones cumplían con los permisos otorgados previamente.

A lo largo de los años, la defensa de Calica solicitó la extinción de la carpeta de investigación, pero la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a cerrar el caso. En 2023, la empresa presentó una demanda de amparo ante un juzgado federal en la Ciudad de México, impugnando la negativa de la FGR a otorgar el ejercicio de no acción penal.

El Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió el amparo a Calica, pero la FGR apeló la decisión. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó el amparo el pasado 7 de abril, argumentando que la FGR había dilatado la investigación sin presentar avances concretos.

La resolución ha generado diversas reacciones entre ambientalistas y autoridades. Mientras que Calica celebra la decisión como una victoria legal, organizaciones ecologistas han expresado su preocupación por el precedente que sienta en la protección ambiental de la región. “La Riviera Maya ha sufrido un impacto ambiental significativo por la explotación de recursos naturales. Esta decisión deja muchas preguntas sobre la efectividad de la legislación ambiental en México”, señaló un representante de Centinelas del Agua, una organización dedicada a la conservación de los ecosistemas en Quintana Roo

Cemex explotará material pétreo en Tulum

Un reportaje publicado por la revista Proceso ha revelado que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum otorgó autorización a la empresa Cemex para la explotación de material pétreo en Tulum, en una zona considerada ambientalmente sensible. La decisión ha generado preocupación entre ambientalistas y habitantes de la comunidad maya Francisco Uh May, quienes advierten sobre los posibles impactos ecológicos y sociales del proyecto.

El permiso fue concedido en diciembre de 2024, dos años después de que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador clausurara la operación de Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, por causar daños ecológicos en Playa del Carmen. En su momento, López Obrador declaró la zona como Área Natural Protegida, asegurando que no se permitiría la extracción de material pétreo en la región.

Sin embargo, el gobierno actual ha autorizado a Cemex para operar en un predio de 650 hectáreas al poniente de Tulum, con una primera fase de explotación en 49 hectáreas durante 15 años, con posibilidad de expansión. La empresa estima extraer 13 millones de toneladas de material pétreo en ese periodo.

El estudio de impacto ambiental presentado por Cemex y aprobado por el gobierno federal ha sido criticado por omitir información clave sobre el sistema de ríos subterráneos que podrían verse afectados por la explotación. Ambientalistas advierten que la actividad minera podría contaminar el agua y alterar el equilibrio ecológico de la región.

Además, los habitantes de Francisco Uh May, una comunidad maya de 1,200 personas, han reportado la presencia de camiones de volteo transportando material desde la zona de explotación desde marzo de 2025, a pesar de que la empresa asegura que aún no ha iniciado la extracción. Líderes comunitarios han denunciado que no se realizó una consulta pública para informar a la población sobre el proyecto.

La autorización a Cemex ha generado críticas debido a su similitud con el caso de Calica, cuya operación fue clausurada por el gobierno anterior. En contraste, la administración actual ha permitido la explotación en una zona cercana, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una contradicción en la política ambiental del país.