Claudia y Trump, en pleno desencuentro…

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Sin duda, la retórica pública y mediática de los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump define la profundidad de su momento común.

Tras su lenguaje meloso, y actitud sonriente, el presidente Donald Trump no se anduvo con rodeos y desde el avión Force 1 -el bunker aéreo más poderoso y avanzado del mundo- soltó ayer:

“Claudia Sheinbaum le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede pensar con claridad… y que por esa razón no aceptó el envío de militares estadounidenses a México para combatirlos”.

En una plática con los periodistas que lo acompañan en sus viajes, Trump atizó:

«… les tiene tanto miedo a los cárteles que no puede caminar… es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo que ni siquiera puede pensar con claridad…

“Si quisiera ayuda, sería un honor para nosotros ir (a México)… se lo dije… sería un honor para mí ir y hacerlo.

“Los cárteles están tratando de destruir nuestro país. Son malvados”, subrayó para dejar claro que los cárteles no sólo tienen arrinconado y sometido al gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que son un problema de seguridad interna para EU y la Casa Blanca.

Recordó que en 2024 en EU murieron 300 mil personas por el fentanilo y que, además, millones de migrantes fueron llevados a EU por los cárteles y que para combatir todo eso se requiere que el ejército de EU vaya a México.

Al parejo de esta declaración, ayer trascendió en Washington que durante sus acercamientos de enero, el Secretario de la Defensa, Pete Hegseth, pidió a su contraparte mexicana pensar en una acción conjunta de militares de ambos países en un combate en México a carteles de la droga.

Es decir, que la exigencia de enviar al ejército de EU de Trump en la conversación con la presidenta Sheinbaum de la semana anterior no fue la primera vez que se planteaba el tema.

No sólo son declaraciones. El presidente de EU ha destacado 2 buques destructores con misiles Tomahawk en el Golfo de México y en costa del Pacífico; mantiene desplegados unos 10 militares en la frontera con México y miles de agentes de la Border Patrol, de la DEA, el FBI, la ATF; ordenó sobrevuelos de drones y los aviones espías más avanzados para ubicar enclaves de cárteles y todo ello lo coordina el Comando Norte.

No a la confrontación, dice Sheinbaum

Frente a todo esto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que no caerá en la confrontación, en responder a través de la prensa a los dichos de Trump, mientras mantiene la defensa de la soberanía de México.

Afirmó que no irá al desencuentro con Donald Trump.

“Miren, yo no quisiera… hay muy buena comunicación con el Presidente Trump. En tres meses y poquito de su gobierno, hemos tenido más de cinco llamadas y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el Presidente Trump y su servidora, entre EU y México, fuera a través de declaraciones a los medios.

“Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros donde no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Entonces, no quisiera yo que ahora viene una declaración mía, y sale en el periódico, y ahora otro reportero le pregunta al presidente Trump y… para qué generar un desencuentro”, subrayó.

Sheinbaum tira línea que Morena no cumplirá

Durante las 2 o 3 horas que duró el Consejo en el World Trade Center, buena parte de los 249 consejeros asistentes habló de la inutilidad del evento.

“La mayoría de lo que la presidenta Sheinbaum plantea en su carta ya existe en los estatutos… pero nadie los cumple”, indicaron varios.

Es más, la mayoría se fueron enfadados, pues hubo muchas ausencias importantes y en el rol de las intervenciones faltó la de Andrés Andy López Beltrán.

Los acuerdos finales fueron: abstraerse de caer en la frivolidad, el atractivo del dinero, el consumismo y ambición de poder por el poder, y el dinero; no viajar en aviones o helicópteros privados y menos ser parte del turismo legislativo, sobre todo a EU y Europa; no al machismo y rechazar el amiguismo, el influyentísimo y el nepotismo.

Respetar los tiempos electorales, no hacer campañas adelantadas y no usar recursos públicos o privados ilegales en promocionarse.

El gran aplauso del cierre fue a la advertencia final de la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la militancia y aspirantes de Morena en que pide “no nos confiemos… hay mucho en juego, de eso depende el presente y futuro de la nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada».

Noroña y Gutiérrez Luna piden eliminar narcoaspirantes

Sergio Gutiérrez Luna -presidente de Diputados- y Gerardo Fernández Noroña -de Senadores- solicitaron ayer formalmente al Instituto Nacional Electoral la anulación de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial.

Esas candidaturas, indicaron, son de aspirantes bajo investigación de la Fiscalía General de la República por sus vínculos con grupos del crimen organizado y del narco.

Los dos legisladores indican que entre los 26 señalados, 18 además no cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad previstos en la fracción IV del artículo 95 y fracción III del artículo 97.

Ninguno de ellos, afirman, gozan de buena reputación ni buena fama en el concepto público y existen antecedentes probados de haber defendido y logrado la liberación de miembros del crimen organizado.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa