Mara Lezama Espinosa fortalece el desarrollo artesanal en Q. Roo

Programa de diversificación y marketing

Entrega apoyos del Bienestar por más de 1.5 millones de pesos para 22 grupos sociales y una cooperativa

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la entrega de 23 apoyos económicos del Bienestar a 22 grupos sociales y una cooperativa, como parte de la primera fase del Programa de Diversificación y Marketing Artesanal, una estrategia integral que impulsa el desarrollo económico, cultural y social de los pueblos originarios y comunidades artesanas de Quintana Roo.

En esta etapa, se canalizaron más de 1.5 millones de pesos a proyectos de remodelación y mejora de espacios comerciales de talleres artesanales en siete municipios: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Bacalar. Los grupos beneficiarios fueron seleccionados a través de una convocatoria pública lanzada en febrero y evaluados por un comité técnico especializado.

“Estos apoyos no son un gasto, son una inversión en nuestra cultura, en nuestra historia y en el bienestar de quienes han sostenido con su esfuerzo el legado artesanal de Quintana Roo, transformando textiles, maderas, fibras vegetales y materiales marinos en verdaderas obras de arte” expresó Mara Lezama en la ceremonia donde explicó que esta es la primera de tres fases y que representa una inversión de 2.5 millones de pesos.

La Gobernadora añadió que son 178 personas beneficiadas directamente, 136 mujeres y 42 hombres, en 17 localidades de los 7 municipios ya mencionados. “Pero esto es solo el inicio. En la segunda fase, destinaremos más de 720 mil pesos al equipamiento comercial. Y en la tercera, con una inversión de 276 mil pesos, entregaremos señalética para fortalecer su presencia y visibilidad”, aseguró.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo afirmó que cuando las o los artesanos dejan de bordar, tallar, urdir, perdemos identidad, cultura, nuestras raíces y tradiciones.

Pero cuando transforman los textiles en obras de arte, o las maderas, las fibras, los materiales marinos, llevan impreso un pedacito de lo que somos, y de dónde venimos. “Y eso es lo que no podemos perder nunca, porque no vas a saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes”, dijo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico (Sede), Paul Carrillo de Cáceres, resaltó que esta política pública promueve la inclusión económica con enfoque social. “Nuestro compromiso es claro: impulsar un desarrollo económico con rostro humano. Este programa traduce ese compromiso en acciones concretas que fortalecen el tejido productivo artesanal del estado.”

Reunión con el director general del IMJUVE

Respalda MLE Jornada Nacional de Tequios por la Paz y Contra las Adicciones

Chetumal.- Durante una reunión con el director general del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) Abraham Carro Toledo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó su respaldo el proyecto de la Jornada Nacional de Tequios por la Paz y Contra las Adicciones, que se llevará a cabo el próximo 14 de mayo.

Este evento forma parte de la Estrategia Nacional por la Paz y en atención prioritaria a las juventudes como actores clave en la reconstrucción del tejido social.

La gobernadora Mara Lezama respaldó esta estrategia y destacó que en Quintana Roo se trabaja con firmeza y decisión en la construcción de una paz duradera, cimentada en la inclusión, la igualdad de oportunidades y la justicia social, con un gobierno humanista con corazón feminista.

Abraham Carro Toledo presentó de manera oficial el proyecto de la Jornada y resaltó las acciones implementadas por el Gobierno de México para fortalecer la salud mental, prevenir el consumo de sustancias y fomentar la apropiación de espacios públicos mediante el trabajo colectivo, con especial énfasis en la participación comunitaria de las juventudes.

En un ambiente de coordinación y compromiso institucional, el director general del IMJUVE expresó su reconocimiento al trabajo que realiza la gobernadora Mara Lezama, afirmando que el estado se ha consolidado como un ejemplo nacional por su visión integral, territorial y transformadora en favor de las y los jóvenes.