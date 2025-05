Piden a gobiernos priistas del Edomex atender demandas en materia de salud

Llamado a la militancia a mantenerse unida

Polotitlán, Méx.- Al expresar su respaldo a los gobiernos municipales emanados del PRI, la senadora Cristina Ruiz Sandoval manifestó la importancia de cumplir compromisos y atender el sector salud en las comunidades para superar las deficiencias y el desabasto de medicinas que afectan al país.

Luego de atestiguar la entrega de una clínica de salud, que encabezó la presidenta municipal Teresita Sánchez Bárcena, sostuvo que los gobiernos priistas demuestran con hechos que gobiernan bien y para beneficio de los mexiquenses.

“Hoy nuestro país sufre por un tema de salud y si no entienden los gobiernos que la salud es lo más importante no avanzamos, el seguro popular nos daba más tranquilidad y no nos costaba, hoy vemos en Polotitlán que cuando se quiere se puede y desde el Senado defenderemos los temas importantes como la salud”, expresó.

Por separado, Ruiz Sandoval sostuvo una reunión con liderazgos de la zona norte de la entidad en su calidad de presidenta del CDE del PRI, donde dijo que el Estado de México sigue conservando un gran bastión priista que está dispuesto a defender los intereses de cada uno de los ciudadanos que son afectados por un régimen autoritario.

La lideresa priista refrendó el gran ánimo que vive el priismo mexiquense para detener la marcha hacia una dictadura que pretenden imponer con la destrucción de las instituciones y el sometimiento de las libertades.

Acompañada de integrantes del Comité Directivo Estatal, convocó a la militancia a mantenerse unida para que su fortaleza sea garantía de tomar las mejores decisiones y de éxito para los próximos procesos electorales “con la gente que tiene memoria y confía en nosotros”.

“Vamos hasta donde tope con este gobierno autoritario que está haciendo las cosas mal, no hay porque quedarnos callados ante el peligro que representa una dictadura, es peligroso que sigan gobernando”, dijo.