Para la libertad… una historia inmortal

¡Hace quince años empezó el sueño!

Un musical con canciones de Joan Manuel Serrat

Siendo estudiante de Artes plásticas en la UNAM, Omar Olvera, empapado por el espíritu universitario, comenzó a idear un musical que hablara del movimiento estudiantil del 68 y se contara a partir de canciones del maestro Joan Manuel Serrat.

Entonces junto al músico Hugo Morales Zendejas y un grupo de amigos cantantes, comenzó a tallerear los arreglos musicales y probar el texto. Eran pasos lentos, y como si se tratase de un Barquito De Papel que se lanza al mar, el sueño comenzó a tomar forma.

Fue un proceso artesanal, apasionado, lleno de exploración creativa. Cada reunión era como una Canción Infantil, cuidadosa y delicada para no despertar a Los Debutantes del sueño que todos estaban viviendo.

Fueron dos años de dedicación, de crecimiento. Dos años en los que, como Penélope, aquel mítico personaje griego, Omar tejía y destejía la trama; probaba combinaciones distintas; jugaba con los personajes. Enamorado de su propuesta, hablaba de ella todo el tiempo y seguramente hasta se lo decía: No Hago Otra Cosa Que Pensar En Ti.

Fue en 2012, que un primer libreto quedó listo. Estaba maduro, la Niñez, había quedado atrás y luego de escuchar el consejo de amigos y familiares que le decían Toca Madera, la compañía se lanzó a su estreno.

Gracias al apoyo institucional, y con su título original Barquito de Papel llegó al entonces llamado Teatro Carlos Lazo. A pesar de los pocos recursos, el estreno fue un éxito rotundo, una verdadera Fiesta, con ovación de pie incluida y una temporada extendida en la Facultad de Arquitectura.

Un año después, con el impulso de Pablo Jiménez, la obra dejó el ámbito universitario y tuvo una temporada en el teatro Libanés, iniciando así su camino en el circuito profesional.

Sin embargo, el musical todavía no estaba de Mírame Y No Me Toques: podía mejorar. Y es que si bien ya estaba su esencia, existían Aquellas Pequeñas Cosas que siempre pueden ajustarse.

Como si estuviese Herido De Amor, el equipo creativo trabajó intensamente para llegar a la versión definitiva. Y así como se trata a una dama, con la delicadeza que se tiene para La Mujer Que Yo Quiero, se cuidó cada detalle.

El barquito de papel ha llegado a buen puerto

Después de esa profunda revisión del texto y del concepto, se adoptó el título definitivo: Para La Libertad: México 68. En esa nueva etapa, hace una década el musical se presentó en el Teatro del Parque Interlomas, donde el propio Joan Manuel Serrat asistió, aplaudió de pie y concedió los derechos para el uso de su música. ¡Era ya una Señora propuesta!

Fue por ello que el musical fue elegido como obra conmemorativa por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968; y se presentó con rotundo éxito en la Antigua Academia de San Carlos, mágicamente uno de los sitios en los que sucede la trama. Ahí, el público escuchó emocionado temas inolvidables como Tú No Princesa o Llegó Con Tres Heridas.

Además, el montaje realizó una gira por espacios universitarios y tuvo una función especial como parte de la Mega Ofrenda del Día de Muertos, en la explanada de Santo Domingo, que vibró con los compases de Tu Nombre Me Sabe A Hierba y por supuesto la aclamadísima Cantares.

Un poco antes de la pandemia por el COVID, en 2019, Para la Libertad fue seleccionada para el festival Universcénes en Francia, traducida al francés y representada por la compañía Les Anachroniques. Ese mismo año fue publicada por la editorial de la Universidad de Toulouse, y el libreto bilingüe se encuentra disponible ahora en Amazon.

Desde aquel entonces, el musical se preguntaba: Qué Va A Ser De Ti, y no había contestación; el panorama no Lucía halagüeño. Sin embargo, a inicios de este 2025 la respuesta llegó de manos de Morris Gilbert y MejorTeatro, la compañía productora que ha llevado a escena la mayor cantidad de musicales nacidos en nuestro país.

Hoy, aquel barquito de papel ha llegado a buen puerto.

Para la Libertad: México 68 vuelve a la escena con la producción de Morris Gilbert, quien de esta manera continúa con la celebración por sus 50 años de trayectoria, y MejorTeatro, que una vez más impulsa el talento joven, valiente, inquieto, creativo… de nuestro país.

El elenco de Para la Libertad: México 68 lo integran Irasema Terrazas, Samanta Salgado, Santiago Ulloa, Alexo Fergo, Brenda Santabalbina, Dafne García, Diego Llamazares, Jorge Escandón, Juan Pablo Ruiz, Lucía Huacuja, Roberto Salguero y Vanessa Bravo.

TE GUSTE O No, aunque estamos seguros que será un sí rotundo, Para la Libertad: México 68 se estrenará el 20 de mayo, Poco Antes De Las Diez, para ser exactos a las 8 PM, en el Nuevo Teatro Libanés, con funciones de viernes a domingo.