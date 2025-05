Y ahora, Fernández Noroña cierra el micrófono de la tribuna a opositores

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El escenario del pleno del Senado -que ayer recibió a diputados y senadores de la Comisión Permanente- fue un déjà vu, pero al revés.

Ahora, quien cerró el micrófono de la tribuna parlamentaria para dejar sin voz ni sonido a sus contrarios, fue Gerardo Fernández Noroña, quien desde la presidencia dejó hablando solos a la panista Lilly Téllez y al priista Rubén Moreira.

Lo hizo en medio de la gritería y amagos de diputados y senadores de PRI y PAN de subir hasta donde estaba Fernández Noroña “pa´romperle su mad…” decía un opositor por demás caliente contra la parodia populista de este personajazo popular y callejero que fue el ese sí ingenioso Changoleón.

Socarrón, mala entraña, Fernández Noroña se regodeaba de su decisión basada, esgrimía, en un acuerdo de Mesa Directiva que estableció que sólo se tendrían 10 minutos de exposición y apenas 2 interpelaciones por diputados o senador en tribuna.

A partir de eso, él tenía en sus manos la decisión de cerrar el micrófono de quien estuviera en uso de la palabra.

Y así lo hizo con la senadora Téllez y el diputado Moreira.

En otras legislaturas, cuando Fernández Noroña interrumpía groseramente a comparecientes, el sacaba su megáfono y continuaba saboteando el acto.

Ayer, los opositores lo recordaron y prometieron llevar a las siguientes sesiones de la Comisión Permanente sus megáfonos para enfrentar al censor Fernández Noroña.

Estamos a nada del Estado dictatorial: PRI y PAN

Ante las amenazas de confiscar, nacionalizar, decomisar TV Azteca a Ricardo Salinas Pliego, como lo exigió Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, y de estar en proceso de aprobar una reforma de telecomunicaciones que le daría a Morena y su gobierno el poder de retirar y dar a quienes ellos quisieran concesiones de radio y TV, así como bajar el switch a portales informativos y plataformas digitales, la oposición PAN y PRI ven cómo se impone en México rápidamente un Estado autoritario, dictatorial.

“Estamos en medio de una embestida de un Estado que se quiere convertir en una entidad autoritaria y dictatorial. Quien no lo esté viendo, discúlpenme, pero creo que comete un error”, advirtió Moreira.

Y enumeró los hechos que, dice él, lo apuntan:

“Ley orgánica de la administración… la agencia digital -que tendría rango de secretaría de Estado- para la regulación, y que tendría facultades de cambiar normas oficiales, quitar reglamentos, que están destinados sobre todo a la función económica. Ley de la telecomunicaciones, esa agencia puede vigilar todo y bajarle el switch a todo…

“¿No nos estamos dando cuenta que la Ley de seguridad e inteligencia en curso de ser aprobada es un ente dictatorial?.

“Hace dos días, el señor Paco Ignacio Taibo pidió retirarle la concesión a Canal 13 (TV Azteca) en el Consejo de Morena ¡y es aplaudido y festejado!… no es cosa menor, vean lo que están diciendo.

“No lo dijo un personaje que no tuviera influencia dentro de Morena, Taibo es su ideólogo…

“Démonos cuenta, están desmantelando la democracia en este país, vienen unas elecciones de jueces que es exactamente lo mismo, quitaron los órganos autónomos, ¿dónde se va a defender usted o todos?, ¿dónde nos vamos a informar?”, indica alarmado.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, no sólo coincidió, sino que advirtió que el sólo hecho de que Taibo II -reconocido por su radicalismo dentro de Morena-, pida que se decomise TV Azteca, para sembrar desconfianza y temor, para cualquier proyecto de inversión, en el resto del sector.

Sheinbaum: no nacionalizaremos TV Azteca; no le creemos: opositores

En su mañanera de ayer mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a responderle a su director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, que no está en su ánimo e intención nacionalizar esa televisora.

“Hay libertad de expresión y cada quien puede decir, también el director o el dueño de TV Azteca también dice muchísimas cosas, entonces no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco, no, no es nuestra intención lo que plantea Paco”, dijo en una respuesta deshilvanada, confusa.

Pero aprovechó para lanzarse contra la televisora y su propietario:

“El problema aquí, escuchen ustedes, este canal, esta televisora, si nosotros pusiéramos el detector de mentiras dedicado a la televisora, no acabaríamos todas las mañaneras, es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, pero hay libertad de expresión”, insistió.

Interrogados al respecto, los opositores en Senado y Diputados indicaron que no creen en la Presidenta.

Ella y sus grupos mantienen viva y en curso de aprobación la reforma de telecomunicaciones que en su artículo 9 prevé que su gobierno puede retirarle la concesión de radio y TV y de plataformas digitales a quienes quieran.

Mientras no retire esa reforma, lo que diga no es creíble, se afirmó.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa