Toño Muñiz y Efraín Berry crean “Dos para treinta de ellas”

Una comedia musical para reír y entender

Este 10 de mayo a las 21:00 horas en el “FORO 1869”

Por Isabel Violeta

Toño Muñiz y Efraín Berry escribieron y actuarán su nuevo espectáculo de comedia musical “Dos para treinta de ellas” este 10 de mayo a las 21:00 horas en el “Foro 1869”.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, Toño Muñiz nos contó un poco de su creación “fue una locura, porque los hombres no cantan canciones de mujeres, se ve raro, pero me di cuenta que hay unas que son perfectas, aunque las cante un hombre, fue cuando invité a Efraín a que me ayudara con las canciones y salían a la perfección, la historia nos iba diciendo que necesitábamos, luego reunirnos con mujeres, que nos dieron mucho para entenderlas”.

Esta es una historia contada por dos hombres que viven juntos, son maduros, pero con diferentes formas de ver el amor, uno que fue dejado y que cree en el amor y otro que no le interesan las relaciones a largo plazo. Todo pensado para que puedan cantar, un musical que va más a un cabaret que a uno de teatro.

En cuanto a la selección de canciones nos describió Muñiz “empezamos por las más conocidas y escuchadas, aunque había canciones no tan conocidas que quedaban perfectas, como una canción nueva de Monsieur Periné, no había mejor canción para ilustrar un momento. Estas canciones nos ayudan por que la música hace empatía, porque, aunque sea comedia hay temas que son delicados, de lo que creemos que las mujeres necesitan pues somos inexpertos en ponernos en sus zapatos”.

Un musical para ellas… que ellos necesitan. “Porque son canciones de mujeres que cantan los hombres, pero necesitan saber que piensan las mujeres, cuando hicimos la búsqueda de que decir y como, nos dimos cuenta de la información que nos falta. De manera divertida estamos explorando cosas detonantes de una buena comunicación en pareja o pleitos más grandes que no entendemos, algo que se necesita saber, no solo es acercarte para lo que deseas en la conquista, las mujeres necesitan algo más, es entender por qué se sienten dolidas y por qué siguen enamoradas o por que buscan el amor en otro lado.

Además de llevar diversión al público Toño Muñiz y Efraín Berry buscan crear una conciencia hacia una sana convivencia “eso es mejor para la sociedad, si tenemos una buena convivencia en pareja se refleja en la familia al final, creo que seguimos buscando los de la generación X y millenials, es que el espectáculo no solo se lleve una risa, si no algo más, eso es lo que era el espectáculo antes” recalcó Toño Muñiz.

Para terminar, nos invita a no perdernos de este espectáculo que se convierte en un lugar donde te ríes, la pasas bien y vas a oír a dos tipos investigando que quieren las mujeres.

Los boletos están a la venta en www.boletos.redaccess.com. Cabe mencionar que las mujeres que sean mamás y vayan acompañadas entran gratis.