“No le demos vueltas, ésta es la ley censura”, dicen opositores al inicio de conversatorios

Ayer iniciaron en el Senado los conversatorios sobre la reforma de telecomunicaciones.

Para el PAN, PRI y MC -como para concesionarios de Radio y TV, publicistas, intelectuales, académicos, periodistas y millones de ciudadanos-, la única solución ante las inquietudes políticas y sociales por la reforma a las telecomunicaciones en curso, es su retiro.

Esta exigencia es considerada exagerada para la presidenta Claudia Sheinbaum y sus círculos oficialistas legislativos de Morena, PT y Verde, para quienes todo se solucionaría retirándole al dictamen el Artículo 109.

El debate y crítica, inquietudes y desconfianzas surgen de que ese artículo da facultades al gobierno para suspender portales y plataformas digitales.

Dice este artículo:

“Las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a las leyes aplicables, podrán solicitar a las plataformas (digitales) comerciales la suspensión temporal de la prestación de sus servicios en caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales o de otras disposiciones de la ley que regulen su actividad”.

Sin embargo, esta reforma prevé la creación de una Comisión o Agencia Digital que decidirá unilateralmente sobre el inicio o cierre de concesiones, en Radio, TV y medios digitales.

Es decir: definirá desde la Presidencia los límites a la libertad de expresión e información en el país.

Por eso, para Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, retirar sólo el Artículo 109 sería un engaño porque en todo lo demás de la reforma está la amenaza a los fundamentos de libertad que requiere la democracia en México.

Persistir en promulgar esta reforma, afectaría directamente al T-MEC, apuntó, “porque concentra en una sola persona (la presidenta Claudia Sheinbaum) todas las facultades para dar concesiones, quitar concesiones, bloquear tu plataforma digital, bloquear tu cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram si no le gusta al gobierno lo que estás diciendo”, indicó.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, coincide totalmente con Anaya y reclama que la única solución a este debate nacional, es que la presidenta Sheinbaum retire su reforma de telecomunicaciones en curso, no solo el Artículo 109. El razonamiento y argumentación es la misma que la de los demás.

“No le demos vuelta: esta es la ley censura”, afirma.

Pero va más allá y considera que el objetivo de imponer esta Ley es porque el Gobierno de Claudia Sheinbaum y de la llamada 4T tiene como fin el Estado dictatorial, autoritario.

“… démonos cuenta, están desmantelando la democracia en este país… en el contexto de la desaparición de los órganos autónomos e instituciones, en el contexto de la embestida a todos los medios, porque hay una embestida del régimen a las televisoras, la radio y el ecosistema digital véalo usted también en ese contexto”.

Recuerda que han ido cerrando programas críticos, corriendo-despidiendo-jubilando conductores, ahogando financieramente a los impresos y digitales incómodos… “simplemente no quieren no toleran voces discordantes, no quieren voces libres”.

Insiste:

“Hoy muchos medios se mueven a las redes sociales y de ahí viene el peligro del 109, pues te bajo la red social… he visto muchas cosas… están haciendo maquinaciones para llevarnos a una dictadura.

“Lo que dijo Paco Ignacio Taibo (de pedir la nacionalización la confiscación de TV Azteca) no lo dijo cualquiera, lo dijo el director del Fondo de Cultura Económica, la Presidenta no está de acuerdo.

“Es una amenaza a la democracia… el señor Taibo está amenazando a la libertad…”, reiteró Moreira.

Confrontados, divergentes

Durante el primer conversatorio intervinieron el senador Javier Corral como secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado; el senador Clemente Castañeda, coordinador de MC; la senadora Karen Castrejón, del PV; la senadora Lizeth Sánchez, del PT; la senadora priista Carolina Viggiano; Manuel Huerta por Morena.

En esa tribuna, igual, pasaron Francisca Martínez Flores, presidenta de Radio Independiente de México; Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT -organismo en vías de extinción-; José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT; Jorge Bravo Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información; Adriana Labardini Inzunza, presidenta de la asociación Conectadas.

Un foro de confrontación y divergencias, propuestas en un sentido y su contrario y para hacer llamados a la presidenta Sheinbaum Pardo para ir a su lado.

Es apenas el inicio de un ejercicio que los opositores legislativos y políticos, intelectuales y empresariales consideran un “engaño” del oficialismo para al final aprobar su Reforma de Telecomunicaciones sin moverle ni una sola coma.

Ha ocurrido en las otras Reformas que fueron sometidas a foros, advierten.

Al final, sacaron adelante lo que quisieron, digo yo.

Digitalización, vacuna contra el fracaso empresarial

La realidad empresarial es inmisericorde. Lo es porque la mayoría de quienes emprenden un negocio dan vida con entusiasmo a un proyecto de comercialización, o producción, no tienen conocimientos básicos de empresa.

Hoy, todos ellos tienen un arma poderosa en el mundo digital.

No obstante, urge en México impulsar la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas Mipymes para garantizar primero su existencia y para impulsar su desarrollo y competitividad y evitar una vida corta, indicó Fabricio Ledesma Heinrich, empresario mexicano del sector financiero, inmobiliario, turístico.

Estas pequeñas y medianas empresas son el motor de nuestra economía. Generan el 52 por ciento de los ingresos y dan trabajo a 27 millones de personas, lo que representa el 68.4 por ciento de la población económicamente activa del país, el 52% del PIB nacional e invierten 122 mil millones de pesos al año y 1.9 billones de compras de insumos.

Por ello es muy importante, esencial, que transformen los métodos tradicionales de trabajo, automatizar los procesos manuales, adoptar soluciones de software para la gestión empresarial, y el uso de datos para tomar decisiones estratégicas… hacer sus negocios más ágiles, competitivos y capaces de responder rápidamente a los cambios del mercado y las demandas de los consumidores.

