Nuevo León, en la mira de Morena

DE FRENTE Y DE PERFIL. RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

De los 16 gobiernos estatales que elegirán a su gobernador en junio de 2027, Nuevo León resulta ser la entidad más atractiva.

Es uno de los tres estados más industrializados del país y donde se localiza el municipio más rico de México (San Pedro Garza García) que ha sido gobernador por tres partidos políticos distintos (PRI, PAN y MC), por lo que de ganar Morena sería el cuatro organismo político distinto en gobernar esa entidad en los últimos 25 años, donde también gobernó un candidato independiente.

Samuel García Sepúlveda es actualmente quien mandata en Nuevo León, un personaje surgido de MC, con quien experimentó nuevamente la ciudadanía del estado y del que mucho se arrepienten de haberlo elegido.

García Sepúlveda aprovechó la rendija dejada por el rompimiento de una fracción del PRI que prefirió migrar a Morena con la candidatura de Clara Luz Flores y no apoyar al hoy alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

El desempeño de Samuel García no ha sido del total gusto de la población del estado, que nuevamente le negó contar con una buena bancada en el Congreso estatal y que le niega el voto a nivel federal. Incluso se rehusó a apoyar a su esposa, Mariana Rodríguez, como alcaldesa de Monterrey.

Precisamente, Adrián de la Garza, el que fue vencido por Samuel en la elección estatal, le ganó a Mariana en la disputa por la alcaldía de Monterrey.

Ahora, Adrián de la Garza parece predestinado por el PRI para disputar nuevamente el gobierno del estado.

La tarea no será sencilla para que los priistas recuperen esa plaza, ya que Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía, y Waldo Fernández González, ganador del escaño de mayoría del Senado de la República, saltan como los dos aspirantes mejor posicionados.

En Nuevo León se descarta que la lucha por el gobierno estatal sea entre tres partidos y, posiblemente, se ciña a dos: Morena y PRI, descartando a MC, por el pésimo papel desarrollado por Samuel García, que repercute en la figura de Luis Donaldo Colosio, quien prefiere aguantar para disputar la Presidencia de la República.

Los del Movimiento de Regeneración Nacional se encuentra bien equipados para la disputa, ya que cuentan con cuatro buenas cartas: el mencionado Waldo Fernández, su compañera de fórmula senatorial Judith Díaz, la sinaloense Tatiana Clouthier y, con menor representatividad, Clara Luz Flores, que perdió toda la fuerza que llegó a tener cuando fue evidenciada de pertenecer a una secta ya desaparecida.

En el caso de Movimiento Ciudadano amaga con postular a la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez, a la que no se le reditúa mayor éxito.

*****

Uno de los primeros personajes que atendió las instrucciones de Morena, para no caer en vanidades, ajustarse a la austeridad, no tener seguridad privada, ni hacer uso de vehículos ostentosos fue Pedro Haces Barba, diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional, a quien ayer le brindó la muerte de su segundo toro, Sebastián Castella, en la Maestranza de Sevilla… Javier Jiménez Gutiérrez es uno de los aspirantes a ser ministro de la Corte con mejor preparación y quien advierte que la Suprema Corte de Justicia no debe ser sumisa… El nuevo Papa es de origen estadounidense, aunque su relación con la Iglesia católica proviene del Perú, donde ofició como Obispo y fue ordenado Cardenal por el desaparecido Francisco. Su nombre como jefe de la Iglesia católica será el de León XIV.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com