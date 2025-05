Sheinbaum llama a que la SCJN atraiga caso de la salida de Aguakan

José Luis Montañez

Considera que debe priorizar el derecho humano de los quintanarroenses al agua

En medio del litigio entre Aguakan y el gobierno de Quintana Roo, la empresa acusa a la administración estatal de ejercer presiones para retirarle la concesión del servicio de agua potable. A la par, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido no atraer el caso, dejando la resolución en tribunales inferiores.

Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que defina de manera urgente la situación de la empresa concesionaria de agua potable Aguakan en cuatro municipios de Quintana Roo: Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.

Sheinbaum Pardo reiteró su respaldo al gobierno estatal, encabezado por Mara Lezama, quien ha promovido la remunicipalización del servicio de agua potable en la entidad. La mandataria enfatizó que el gobierno de Quintana Roo ganó un amparo clave en este proceso, lo que refuerza la necesidad de que el Poder Judicial tome una decisión definitiva “que pongan por encima de todo, el derecho humano al agua”, dijo.

Sheinbaum destacó que la privatización del agua ha generado múltiples problemas, entre ellos, altas tarifas sin inversión suficiente, lo que ha derivado en un sistema deteriorado con fugas y deficiencias en el servicio. La Presidenta subrayó que el objetivo de la privatización era mejorar la infraestructura y garantizar el acceso al agua potable, pero en la práctica, la concesionaria no ha cumplido con estos principios.

“Es una privatización que se dio hace tiempo. La gran mayoría de las privatizaciones en muchos casos, pero en particular en el agua han tenido muchísimos problemas, entre otros, que no se invierte. Entonces, se cobra, pero no se invierte; le cobran tarifas más altas a la gente y el sistema está abandonado”, dijo.

La presidenta instó a la SCJN a tomar una decisión definitiva sobre el caso, pero advirtió que, si no se resuelve pronto, en septiembre habrá nuevos jueces y una nueva conformación de la Corte, lo que podría abrir la puerta a una resolución más favorable para el gobierno estatal.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el agua es un derecho humano y que el Poder Judicial debe priorizar el bienestar de la población sobre los intereses privados. La mandataria también respaldó la postura de Mara Lezama, quien ha denunciado presiones de “gente poderosa” para que abandone el litigio contra Aguakan. “Ahora que regresó (el caso) más allá de que la Corte, que hubiera sido bueno que hubiera tomado una decisión, este Juzgado de Distrito pueda revisar bien el caso y poner por encima de todo, lo público, el bien de la gente y el agua como derecho humano”, insistió.

Este conflicto legal sigue siendo un tema de gran relevancia en Quintana Roo, donde miles de ciudadanos han expresado su inconformidad con el servicio de Aguakan y apoyan la remunicipalización del agua potable.

Un conflicto añejo

La relación entre la empresa concesionaria Aguakan y el gobierno de Quintana Roo ha estado marcada por polémicas y enfrentamientos legales. La compañía, que gestiona el servicio de agua potable en diversos municipios, ha sido blanco de críticas por sus tarifas y deficiencias operativas, lo que ha impulsado un fuerte movimiento ciudadano y gubernamental para su remunicipalización. A continuación, se presenta una reconstrucción cronológica de los hechos clave en este proceso:

1993: El inicio de la concesión. Con la promesa de modernizar la infraestructura y mejorar el abastecimiento de agua, Aguakan inicia operaciones en Cancún e Isla Mujeres, bajo un contrato de concesión otorgado por el gobierno estatal.

2014: Extensión de la concesión y nuevas áreas. El gobierno amplía la concesión hasta el año 2053, lo que permite a Aguakan expandir su servicio hacia Puerto Morelos y Playa del Carmen. Sin embargo, esta decisión genera inconformidad entre los ciudadanos, quienes denuncian que la empresa no ha cumplido con mejoras significativas.

2022: Opinión ciudadana sobre la empresa. Se organiza una consulta pública en los municipios afectados, en la que la mayoría de los participantes vota en contra de la permanencia de Aguakan. No obstante, el resultado no tiene efectos vinculantes, dejando la concesión intacta.

2023: Legislación en contra de la concesión. El Congreso de Quintana Roo aprueba el Decreto 195, anulando la ampliación de la concesión de 2014. La empresa responde con un amparo legal, buscando mantener su contrato vigente hasta 2053.

Abril 2024: Un revés para Aguakan. El Juzgado Octavo de Distrito desestima el amparo interpuesto por Aguakan, respaldando la decisión del Congreso estatal. La gobernadora Mara Lezama celebró la resolución y ratificó su compromiso con la recuperación del servicio.

Abril 2025: La SCJN evita pronunciarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) opta por no intervenir directamente en el caso, dejando la responsabilidad de definir el futuro de la concesión en tribunales colegiados.

Mayo 2025: Crece la presión política. La presidenta Claudia Sheinbaum insta al Poder Judicial a tomar una postura clara sobre el tema, destacando la importancia del derecho al agua. Mientras tanto, Mara Lezama denuncia intentos de presión para frenar el proceso legal.

Van 100 denuncias por maltrato animal

La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo ha recibido 100 denuncias por maltrato animal en lo que va del año, según detalló su titular, Alonso Fernández Lemmen Meyer. Tres de estos casos han derivado en sentencias de prisión para los agresores, estableciendo un precedente en la protección de los derechos de los animales en el estado.

La mayor parte de las quejas involucran animales domésticos, principalmente perros y gatos, que han sido víctimas de abandono, encierro prolongado sin acceso a alimento ni agua o incluso de golpes y agresiones directas. En múltiples ocasiones, las denuncias han sido respaldadas por videos y pruebas contundentes de crueldad, lo que ha facilitado la intervención de las autoridades.

Sin embargo, la problemática va más allá de los animales de compañía, pues la PPA también ha intervenido en situaciones que afectan a equinos, ganado, aves de corral y especies silvestres protegidas, que han sido objeto de maltrato en distintas circunstancias.

Uno de los casos más impactantes que sigue en proceso judicial es el de un individuo acusado de arrojar dos perros desde un edificio en Cancún, un acto que generó una fuerte reacción en la sociedad. Lamentablemente, uno de los canes no sobrevivió debido a la gravedad de sus heridas.

El procurador Fernández Lemmen Meyer reafirmó el compromiso de la institución en la lucha contra el maltrato animal y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad al 911, recordando que en Quintana Roo el abuso contra los animales se castiga con prisión.

Como parte de los esfuerzos estatales para erradicar estos actos de violencia, el gobierno ha intensificado las campañas de concientización, destacando la importancia de una convivencia respetuosa con todos los seres vivos.

Crece matrícula escolar en escuelas privadas ante los paros de maestros

Cuentan con casi un 50% adicional de estudiantes, en Cancún

El prolongado conflicto magisterial en Quintana Roo ha generado un impacto significativo en el sistema educativo, particularmente en Cancún, donde los padres de familia han optado por trasladar a sus hijos a escuelas privadas, ante la incertidumbre en los planteles públicos. En los últimos dos meses, la matrícula en instituciones particulares ha aumentado casi un 50%, según reportes de administradores escolares.

Desde principios de 2025, los docentes de Quintana Roo han realizado múltiples paros laborales, exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales más justas. La falta de clases ha generado preocupación entre los padres, quienes temen un rezago académico en sus hijos. Ante esta situación, muchas familias han decidido buscar alternativas en el sector privado.

Directivos de diversas instituciones privadas han confirmado un notable incremento en las solicitudes de inscripción. Jazmín Báez, directora de secundaria en una escuela privada, señaló que los padres están buscando espacios principalmente para quinto grado de primaria y secundaria, preocupados por la falta de continuidad en la educación pública.

Por su parte, Daniel Romero, encargado de inscripciones en un instituto de la Avenida Kabah, indicó que la demanda ha crecido en casi un 50% en los últimos dos meses. “Sabemos que esto ha sido generado por las inconsistencias en la impartición de educación en planteles públicos, ante los paros que han llevado a cabo los docentes”, explicó.

A pesar del interés de los padres por cambiar a sus hijos de escuela, muchos enfrentan dificultades para realizar el trámite debido a la falta de atención en la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), cuyas oficinas han sido tomadas por los docentes en paro. Esto ha generado incertidumbre, ya que algunos cambios de plantel no pueden concretarse sin la documentación oficial.

En respuesta a la creciente demanda, varias escuelas privadas han comenzado a ofrecer descuentos en inscripciones, buscando facilitar el acceso a más estudiantes. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) ha confirmado que, aunque no se ha registrado un incremento significativo en la matrícula, sí ha habido un aumento en el número de consultas.