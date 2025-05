Para las madres buscadoras, el 10 de mayo no es día de fiesta

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Hoy es 10 de mayo de 2025, Día de las Madres, quiero enviarles un saludo muy cariñoso, y un abrazo muy fuerte a todas las mamás, decirles que las queremos y valoramos mucho el trabajo que hacen todos los días”, expresó la Presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, en un video compartido en sus redes sociales.

“Decirles a las mujeres, a las mamás, que es tiempo de mujeres, que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Un abrazo muy, muy fuerte a todas las mamás de México”, dice el mensaje de la mandataria, quien agregó:

“La mamá no sólo nos cuida, nosotros también tenemos que cuidar a las mamás, tenemos que apoyarlas, el trabajo del hogar no sólo es de la mujer es de todas y todos”, agregó.

“Recuerden que lo material no es importante, lo más importante es lo espiritual, regalemos cariño, regalemos mucho amor y protejámonos entre todos. Que siempre vivan las mujeres mexicanas. ¡Que vivan todas las madres y que viva México!”, finalizó.

Realmente emotivo, no hay un sólo punto que pueda ser motivo de crítica. Sin embargo, por desgracia se puede señalar un vacío o una ausencia, o tal vez muchas… miles.

En efecto, ninguna referencia a las madres buscadoras. Tampoco es una novedad, aunque ha abierto un poco su gobierno para las organizaciones de madres buscadoras, al ordenar que las atienda la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la presidenta Sheinbaum prefiere tenerlas a distancia.

También, envió una iniciativa al Congreso de la Unión con la declarada finalidad de avanzar en el tema de los desaparecidos, pero en esta ocasión los legisladores oficialistas no han procesado la propuesta con la misma celeridad que otras que han recibido del Ejecutivo.

Esto dos aspectos quedaron evidentes en nota publicada en el portal etcétera: el pasado 4 de abril.

“Tras un mes de crisis mediática por el caso del Rancho Izaguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno recibirá a grupos de madres buscadoras, pero no lo hará ella en persona, sino que será Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, quien se reúna con ellos a lo largo de este mes.

“En su conferencia del martes, Sheinbaum dijo que pidió al Congreso de la Unión poner pausa a la discusión de las reforma legales, enviadas el 27 de marzo, para buscar a los desaparecidos, con la finalidad de integrar las propuestas que hagan los colectivos en las reuniones que se realicen con la Segob.

La referida información agregó: “Se recordará que nunca durante sus diversas gestiones gubernamentales Sheinbaum ha aceptado recibir grupos de víctimas. No lo hizo con los deudos del Colegio Rébsamen, ni tampoco con las familias de la Línea 12. Cuando fue jefa de Gobierno grupos de familias de desaparecidos le pidieron en repetidas ocasiones una reunión y nunca aceptó”.

Los que no cambian son las madres, los padres y los amigos que los respaldan. Como prueba, el pasado día 10, en diversas ciudades, incluida la capital de la República, volvieron a salir a las calles a demandar a las autoridades cumplir su obligación de buscar a los desaparecidos y llevar ante la justicia a quienes los secuestran.

Las demandas las sintetizó Yolanda Morán Isáis, directora del colectivo Búscame, buscando desaparecidos México. En mensaje dirigido a la Presidenta dijo: “Queremos verla a usted para poderle pedir que nos dé la confianza plena, que nos dé la fortaleza y la paz, tranquilidad de que sí va a buscar que esa reforma nos beneficie, no nos perjudique. Es una reunión ejecutiva en la que no le vamos a hacer perder el tiempo, le vamos a ofrecer nuestra ayuda”.

Desde las 6 de la mañana, Morán se mantuvo en las puertas de Palacio Nacional con un megáfono para solicitar la audiencia con la presidenta Sheinbaum o que les permitieran entrar a la “mañanera del pueblo”.

Aunque exigente, la señora Morán alivió un poco la responsabilidad de la llamada Cuarta Transformación, al señalar que tampoco gobiernos anteriores hicieron mucho por acabar con esa lacra.

La directora de Búscame perdió a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán desde hace 17 años y reveló que durante tres sexenios ha ido a buscar a quien está en la presidencia y lo hace, en especial, cada 10 de mayo.“Nunca hemos tenido la suerte de que nos reciban. Espero que usted como madre, como mujer, como presidenta, nos pueda atender, por favor. Señora, dentro de la mañanera puede también tomar en cuenta este mensaje que le traemos y le estamos pidiendo”, expresó con megáfono dirigido hacia el balcón de Palacio Nacional.

Morán repitió: “No sea usted como los anteriores presidentes que nunca quisieron salir. Mandaron a su secretario de Gobernación, de derechos humanos, pero a quien queremos ver es a usted”.

Otras madres optaron por marchar por las calles. Ellas sostuvieron que ese 10 de mayo no tenían nada que celebrar y agregaron que también salieron para recordar a las madres que ya no están en vida para tenerlas presentes y recordar a las autoridades que para ellas no hubo verdad ni justicia».

La denominada XIII Marcha de la Dignidad Nacional “Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia” y bajo el grito de “con el gobierno o sin él, llegaremos a la verdad”, las familias exigieron a la presidenta Sheinbaum voluntad política real para desmantelar el «pacto de impunidad» con el crimen y acepte la ayuda de la ONU, cuyo Comité contra las Desapariciones Forzadas concluyó que ese delito se ejecuta de manera general o sistemática en México.

Los manifestantes denunciaron que las promesas de campaña, las reformas simbólicas y las reuniones institucionales no significan que se aplique la justicia.

“No nos engañan con reformas vacías ni mesas de diálogo que solo simulan búsqueda. Las fiscalías siguen sin fortalecerse y la impunidad se sostiene desde las estructuras del propio Estado”, expresaron las madres en su posicionamiento.

En la manifestación, la consigna más escuchada fue: “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, pero los contingentes también repitieron: “las madres unidas, jamás serán vencidas” y “¿dónde están, dónde están, nuestros hijos, dónde están?”.

También es de destacar que el esfuerzo de las madres buscadoras es una tarea de alto riesgo, como lo demuestra el hecho de que, según la organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), 16 madres buscadoras han sido asesinadas en México desde el año 2019 a la fecha.

Todavía un día antes de las marchas, el viernes 9, se dio a conocer que el cadáver de una mujer asesinada a balazos, que fue localizado en una de las calles de la colonia Tierra Blanca de Culiacán, Sinaloa, correspondía a la activista y también defensora de los derechos de animales, María Dolores Patiño. El cuerpo tenía las manos amarradas a la espalda, con la cabeza tapada y disparos de arma de fuego. La víctima, de 46 años, fue secuestrada un día antes.

Las amenazas y el peligro siguen vigentes, como lo demuestra la petición del colectivo de búsqueda Alzando Voces, cuyos integrantes solicitaron a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, iniciar las acciones necesarias para limpiar campos minados en zonas de la tierra caliente michoacana, para poder realizar labores de búsqueda.

La vocera del colectivo, Laura Cázares, declaró que, desde la aparición de minas y artefactos explosivos, prácticamente los colectivos pararon toda acción de búsqueda en esas zonas. El área es considerada un foco rojo para los buscadores

«No hemos hecho ninguna búsqueda en las zonas de El Aguaje, en Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán», señaló. La vocera apuntó que. Señaló que basta con echar un ojo a los medios de comunicación para saber el riesgo que representa, tras la muerte de personas y las lesiones que han sufrido otras más que han tenido la desgracia de ser víctimas por las explosiones de dichos artefactos.

Apenas el miércoles pasado, la división antibombas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio cuenta del decomiso de más de cuatro mil artefactos explosivos en la región de la Tierra Caliente, donde la guerra entre cárteles incluye ataques aéreos con drones artillados y minas terrestres en caminos y brechas.

Alzando Voces aseguró que la cifra de desapariciones supera los 4 mil durante los últimos años.

En síntesis, «10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta».