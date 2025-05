El catálogo “La naturaleza íntima de la vida” de Ernst Saemisch

De “La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch 1902-1984” –exposición que abrió al público en diciembre de 2024 en el Colegio de San Ildefonso y que es la más completa que se haya realizado del pintor alemán en México– se materializó un catálogo homónimo, disponible para todo público, el cual reúne 220 obras que integran la muestra, entre bocetos, dibujos y pinturas.

Al igual que la muestra, el libro se presenta gracias a la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instituciones mandantes del Colegio de San Ildefonso, y Ernst Saemisch A.C.

“El esfuerzo para una exposición es tan grande, son muchos los recursos físicos, humanos y de tiempo que se invierten en la producción, el montaje y el diseño, que si no tuviera un catálogo se sentiría como un suspiro, como si nos hubiéramos perdido de algo o se nos fuera entre las manos como agua que sigue su cauce. El catálogo le da otra temporalidad y permite que la experiencia se pueda compartir”, aseguró el coordinador ejecutivo del Mandato del Colegio de San Ildefonso, Eduardo Vázquez Martín.

Acompañado en la presentación por la viuda de Saemisch, Gertrudis Zenses; el curador de la exposición, Eugenio Caballero; el experto en la obra del artista Fernando Gálvez, y de la coordinadora de Exposiciones de San Ildefonso, Carmen Tostado, Vázquez Martín indicó que además de que todas las obras que componen la muestra se plasmaron en el catálogo, tiene la misma estructura curatorial divida en ocho núcleos que toman forma por el vínculo entre la vida del artista y las distintas etapas que van construyendo su obra.

Caballero –quien tiene una reconocida carrera como director artístico en películas como Roma de Alfonso Cuarón y El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, y que con esta exposición tuvo su primera experiencia curatorial– expresó: “Para mi resultaba imposible no ver el espejo entre el hombre y la obra, me pareció muy interesante. Como persona de cine empecé a ver una historia que me parecía muy interesante”.

El hilo conductor entre la vida y obra de Saemisch inicia en los capítulos Experiencias formativas, La oscuridad y La búsqueda, que muestran sus primeras exploraciones creativas y su etapa después de la Segunda Guerra Mundial cuando hace una reflexión en torno al dolor y el sufrimiento vivido.

El cuarto capítulo o núcleo se enfoca en la admiración de Saemisch por La naturaleza, mientras que en La tierra mexicana y sus símbolos y El viaje de la pesca/Lago se integran por obras que creó de 1965 a 1979, durante sus viajes a México, en las que la luz y el color de sus paisajes pasan a ser protagonistas.

Los bloques finales, Abstracciones geométricas/Rejas y Cosmos, incluyen obras de 1966 hasta 1984, año en que fallece en la Ciudad de México. Comprende las series Cristales, Geometrías, Cosmos y Rejas, donde profundiza en experimentaciones formales en las que las líneas y los colores.

“Trabajaba en series y en cada una iba explorando la manera de irse apoderando de los temas hasta convertirlos en una poesía abstracta, empezando desde un bosque reconocible o un pueblo, hasta terminar en una marcha geometrizada (…) de esa manera fue trazando un canon poético del que hay mucho que aprender”, dijo Fernando Gálvez, autor de uno de los diversos textos que componen el catálogo.

Finalmente, Gertrudis Zenses agradeció a los equipos involucrados, tanto en la exposición como en la edición del catálogo, pero reconoció especialmente el trabajo y dedicación de su hijo Canek Saemisch, quien estuvo a cargo de la museografía de la muestra.

“Me permitieron ver la obra de otro modo, reconocer a Ernesto dentro de mí de otro modo. Para Ernesto todo era un milagro y la vida era algo sagrado, entonces cada instante y cada piedra en su camino eran un milagro. Entonces vine a darme cuenta a estas alturas de mi vida que viví en un milagro constante”, expresó la viuda del artista.

La exposición “La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch 1902-1984” permanecerá abierta al público hasta el 18 de mayo de 2025 en La Capilla del Colegio de San Ildefonso, mientras que el catálogo ya está a la venta en la librería y tiendas del recinto.