Trump eleva la presión sobre narcopolíticos mexicanos

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Al retirarles, el sábado, las visas a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Morena de Baja California, y a su esposo Carlos Torres, el mensaje clarísimo del gobierno de Donald Trump es que va a elevar la presión al gobierno de México para que no sólo combata a cárteles sino a sus socios en el poder como gobernadores y alcaldes… o más arriba.

El mandatario estadounidense ha dicho personalmente en entrevistas durante la semana anterior que ve apanicada a la presidenta Claudia Sheinbaum ante el poder de los cárteles que dominan la mitad del país, y que por eso se niega a aceptar que la Casa Blanca mande a su ejército a combatirlos en México.

El retiro de visas a la gobernadora y su esposo -informada por ella misma; la primera de su nivel que sufre este veto de EU- es parte de una escalada desde Washington que inició con la larga retención del alcalde de Matamoros, Tamaulipas, el morenista Alberto Granados Fávila, a partir de la tarde del jueves 19 de abril al ir con un grupo de colaboradores y amigos por tierra hacia EU.

Al alcalde y su grupo de colaboradores se les retiró su visa, luego de estar retenidos casi 10 horas en la oficina de la DEA en ese cruce fronterizo como parte de un “seguimiento a una investigación por narcotráfico”.

Trascendió que el alcalde fue retenido e interrogado por la DEA por su relación con Édgar Alejandro “V”, empresario que fue igualmente detenido el 27 de enero de 2025 al ingresar a Brownsville, Texas, en posesión de 8 kilos con 800 gramos de cocaína.

Fue la tercera vez que lo hacía, indicó la DEA.

Estos hechos se dan en el contexto de dos importantes operativos y aprehensiones por parte de la secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, quien en un encuentro con coordinadores parlamentarios del Senado, que fue encabezado por Adán Augusto López, informó que su dependencia ha localizado y destruido a más de 800 narcolaboratorios -en gran parte productores de fentanilo- y capturado a unos 15 mil miembros del narco y el crimen organizado en lo que va de los 8 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En estas dos acciones se logró la captura de uno e inicio de búsqueda del otro, quien huyó al ser advertido del operativo en su contra.

El detenido es José Asunción Murguía Santiago, ex alcalde de Teuchitlán, Jalisco y el fugado es Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan, Puebla.

Al segundo se le encontró y decomisó, a fines de la semana anterior droga, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos que le fueron decomisados en un operativo como resultado de labores de inteligencia y de campo realizadas ante reportes de diversas actividades ilícitas en su alcaldía.

El alcalde de Morena está vinculado al cobro de piso de entre 200 y 500 pesos a la semana a comerciantes por dejarlos trabajar, así como al robo de mercancía a transportistas y a negocios establecidos.

Adicionalmente, se le ha encontrado vinculado -se dijo- a la venta y distribución de droga en cuatro inmuebles utilizados para estos fines.

A José Asunción Murguía Santiago se le vincula con los hechos ocurridos en este rancho utilizado para el reclutamiento forzosos y bajo engaños de jóvenes y para su entrenamiento.

El lugar fue además utilizado, según lo han narrado algunos de quienes lograron huir de ese rancho y de encargados de administrarlo por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, como un campo de exterminio y de cremación de decenas, quizá cientos, de estos jóvenes durante el sexenio del gobernador de MC, Enrique Alfaro, y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Estas versiones han sido ratificadas por José Gregorio Lastra Armida, alias El Lastra o El comandante Lastra, quien fue capturado hace unas semanas, y que era el encargado de coordinar el reclutamiento y la ejecución de jóvenes en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, que se negaron a seguir adelante con su capacitación.

Sociedad y opositores se suman al reclamo de Trump

En lo interno -según lo revelan sondeos-, amplias corrientes sociales coinciden con las acciones de Trump para presionar al gobierno mexicano a ir contra gobernadores y alcaldes y otros niveles para combatir al dominio del narco en el país.

En este mismo sentido se han expresado las oposiciones de PAN, PRI y MC, que le exigen igual al gobierno de Claudia Sheinbaum, desde el Senado y la Cámara de Diputados, dar un paso más para ir contra narcopolíticos, muchos de ellos de Morena.

Y adelantan que no hay que buscarle mucho: ahí están los gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y otros con una evidente vinculación al narco.

Las presiones de Trump son reconocidas por Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo ha revelado que en sus conversaciones con el presidente Donald Trump, éste le ha pedido cosas que son improcedentes para la soberanía de México.

Su comentario dio paso a la libre imaginación de críticos y analistas quienes sugirieron que quizá el presidente Trump le pidió ir no sólo contra capos del narco, sino de su gobierno y la política.

Y recordaron que si el mandatario norteamericano no encuentra respuesta a su exigencia no nos deberemos sorprendernos si decide entonces ordenar acciones directas en contra de quienes él considera socios de grupos terroristas.

Es obvio que a Trump le importa nada que la Constitución Mexicana hable de soberanía nacional si cree que hay que actuar en directo contra carteles como él quiere, y está convencido de que se debe hacer.

El retiro de visas a gobernadores y alcaldes de México es apenas un primer paso que podría seguir con la aprehensión de un secretario de Estado o un miembro de la cúpula de Morena, por ejemplo, como ya lo hicieron con el general Salvador Cienfuegos.

