A pesar de fallas, Fernández Noroña asegura que la elección del 1 de junio será un éxito

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Fiel a su estilo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se niega a reconocer las fallas en las que han incurrido los integrantes de esa Cámara y se queja de “golpeteo”.

De paso, sin hacer referencia a las irregularidades que se han descubierto en el proceso de selección de los candidatos que relevarán a los integrantes del Poder Judicial que está en vías de extinción, el ex militante del PT y ahora miembro del partido oficial, Morena, aseguró que la elección de los nuevos juzgadores federales recibirá buena participación ciudadana y será un proceso de democratización “único en el mundo”.

Por supuesto, el antes defensor de los deudores de la banca no tomó en cuenta los reportes acerca de las expresiones generalizadas de rechazo de las personas elegidas para actuar como funcionarios de los centros de votación -que no casillas, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene suficientes para instalarlas en todo el país- así como tampoco los resultados negativos de las encuestas que preguntan a los ciudadanos si están dispuestos a votar.

Por ello, los especialistas vaticinan que sería un resultado sumamente “positivo” que ejerza su voto al menos el 10 por ciento de los registrados en la lista nominal de electores.

Tan airado está ese proceso que se ha recurrido a procedimientos tan comerciales, como ofrecer café gratuito por parte de una popular cadena de tiendas de conveniencia.

La oferta de café gratis es resultado de la firma de un convenio de colaboración entre el INE y la cadena comercial Oxxo, con el declarado propósito de motivar la participación ciudadana en los primeros comicios judiciales.

El gerente de dicha cadena comercial, Alejandro Arellano, enumeró otras acciones derivadas del acuerdo, como la difusión de materiales oficiales e información acerca de la ubicación de casillas.

“Nos complace compartir que durante el día de las elecciones obsequiaremos en tienda el café americano mediano a las y los ciudadanos que muestren su pulgar entintado tras haber participado en la elección”.

A su vez, el director general de Asuntos Corporativos de FEMSA, el ex candidato presidencial Roberto Campa, describió la elección judicial como una oportunidad para que se conforme un poder con fortaleza e independencia.

“Sé que se trata de un proceso sui generis complejo, pero estoy convencido de que lo mejor que le puede pasar a México es que todo salga bien, que los ciudadanos participen y que se conforme un Poder Judicial con fuerza, con capacidad y con autonomía”, agregó el ex abanderado del partido Nueva Alianza.

Por su parte, el consejero electoral Jorge Montaño indicó que estas alianzas tienen el propósito de fomentar la participación ciudadana en procesos electorales.

Con todo, como señalamos, en su esfuerzo por justificar todo lo que viene del oficialismo, Fernández Noroña sostuvo que las críticas a la próxima elección de jueces, magistrados y ministros, en particular las censuras dirigidas al Senado, son parte de un “linchamiento político”. No obstante, las críticas, la elección del Poder Judicial contará con buena participación ciudadana y será un proceso de democratización único en el mundo, aseguró.

Afirmó que, en el proceso de reforma al Poder Judicial, la tarea de la oposición ha sido hasta ahora la de desacreditar el ejercicio, al asumir una actitud racista y clasista, además de considerar que el pueblo no merece, que no tiene capacidad, que no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras.

Fernández Noroña se esforzó por sostener el principio enunciado por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación y su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que México es un ejemplo para el resto del mundo por elegir a todos los juzgadores.

“Vendrá gente de otras partes del mundo a ver cómo hicimos este proceso, porque a partir de lo que haga México, el mundo va a empezar a elegir a sus poderes judiciales”, aseguró el presidente del Senado en un boletín publicado en el portal de esa Cámara del Poder Legislativo.

De paso, aprovechó para rechazar las censuras que ha recibido en lo personal por su viaje a Europa supuestamente para representar al Senado mexicano en una reunión internacional de limitado impacto, en donde Fernández Noroña dio un mensaje ante un salón de sesiones semivacío, como lo evidencias fotos y videos.

En su respuesta, el legislador “moreno” demandó a sus críticos actuar con seriedad y profesionalismo, al tiempo que anunció que continuarán las salidas de representantes del Senado para asambleas que sean consideradas fundamentales, sin que eso contravenga el principio de austeridad que caracteriza al movimiento.

También destacó que “Morena ha renunciado a montones de espacios internacionales porque hay esa crítica y porque la derecha está utilizando perversamente planteamientos correctos de austeridad”.

Fernández Noroña comentó estar “hecho a la idea” de que, en los próximos cinco años, estará bajo escrutinio puntual, pero “no van a encontrar actos de corrupción, no van a encontrar incongruencia, no van a encontrar deshonestidad, pero le buscarán o lo inventarán”.

En esto sí tiene razón, pues si se encontraran irregularidades en el manejo del presupuesto del Senado, él no tendría responsabilidad, pues sus “compañeros” del oficialismo se encargaron de quitarle toda responsabilidad en esa materia al tiempo que fue elegido presidente de la Mesa Directiva.

Segunda sesión del conversatorio en materia de telecomunicaciones

Mientras tanto, en lo que ya se califica de una nueva simulación, el Senado se declaró listo para efectuar, hoy martes 13, la segunda sesión del denominado conversatorio para revisar la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones enviada a esa Cámara por la Presidenta (con A) Sheinbaum.

Espectro radioeléctrico y política satelital son los temas de esta segunda reunión. De acuerdo con información difundida por el propio Senado, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, afirmó que “se trata de un foro muy amplio, plural e incluyente, en el que se han escuchado aportaciones valiosas que contribuirán a mejorar el dictamen”.

Señaló que la legislación debe estar orientada a generar competencia y convergencia, a fin de equilibrar el mercado, pero también a establecer la rectoría del Estado en estos sectores que son prioritarios y estratégicos.

Además, el también secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aseguró que se tiene el compromiso de mantener en esta legislación un respeto irrestricto por la libertad de expresión, por los derechos de los usuarios y de las audiencias.

El legislador, ex militante del PAN y ahora incorporado al partido oficial, Morena, recordó que la reforma constitucional de diciembre del año pasado dio un plazo a los legisladores de 180 días para emitir la legislación secundaria, porque al desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones “había que redistribuir facultades y atribuciones”.

La nota del Senado agrega: “Cabe recordar que, conforme al artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diciembre de 2024 en materia de simplificación orgánica, el Congreso de la Unión tiene que expedir la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

“Toda vez que se trata de servicios públicos de interés general e instrumentos para el ejercicio de los derechos fundamentales, la Junta de Coordinación Política; y las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos abrieron un espacio de diálogo con amplia participación social para la revisión del proyecto”.

La nota también recuerda que el pasado 8 de mayo se revisaron la regulación y políticas en telecomunicaciones y radiodifusión, así como el tema de la colaboración con la justicia.

Hoy se abordarán temas como el fomento a la cobertura social, las nuevas formas de acceder al espectro radioeléctrico, el fortalecimiento de los pequeños operadores y la política satelital.