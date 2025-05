Sequía severa afecta a 26 zonas metropolitanas

Futuro hídrico incierto

Investigadores de la UNAM advierten de que cada vez hay menos agua disponible en México

Debido a la disminución en la disponibilidad de agua, los patrones de uso y la alta dependencia del recurso para la generación del Producto Interno Bruto (PIB), México se encuentra ante una creciente presión hídrica, señalan expertos.

El titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, Eduardo Vega López, explica que la presión hídrica se refiere a las cantidades de líquido utilizables por habitante en relación con el promedio nacional para la gestión de este recurso. Vega López ha alertado de que el índice de seguridad hídrica en México está disminuyendo, un hecho que se refleja en la reducción del volumen de agua disponible por habitante.

En el Valle de México, por ejemplo, el volumen disponible ha pasado de 191 metros cúbicos por habitante en 2005, a 139 en 2025. Además, se prevé que el indicador disminuya a los 136 metros cúbicos por habitante en solo cinco años.

Durante la mesa redonda “Los glaciares y los volúmenes disponibles de agua para la humanidad y la naturaleza”, Vega López ha dicho que el país enfrenta una sequía severa que, hasta el 15 de marzo, afectaba a 32 distritos de riesgo, incluyendo 26 zonas metropolitanas como Tijuana, Mexicali, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Durango, Chihuahua y Monterrey.

El impacto económico de la escasez del agua

Durante el encuentro académico además se han presentado los riesgos financieros relacionados con el daño medioambiental. La investigadora de la Facultad de Economía, Karina Caballero Güendulain, ha señalado que la escasez del agua podría afectar de manera severa a las cadenas de suministro de alimentos, principalmente al maíz, con graves repercusiones a la seguridad alimentaria.

La académica y su equipo han utilizado una herramienta llamada Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure (ENCORE), con la cual pretenden identificar el impacto de las actividades económicas en la naturaleza.

Por último, el coordinador ejecutivo del Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua en la UNAM, Rafael Val Segura, ha mostrado que la región de América Latina y el Caribe todavía se encuentra lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible estimados para el 2030 en materia de seguridad hídrica.

Países como Chile, Brasil, Panamá y Uruguay lideran en seguridad hídrica, mientras que México, Argentina, Perú y Cuba se encuentran rezagados. Val Segura ha destacado que existe una correlación entre la seguridad hídrica y PIB de cada país, y ha subrayado la necesidad de mayores inversiones en la gestión del agua para impulsar el desarrollo sostenible.

Ya viene catástrofe del agua en México

De no modificarse las actuales tendencias de consumo y reaprovechamiento, el año en el que se podría recrudecer la crisis del vital líquido en México podría ser 2030, según los expertos.

Esto se debe a que, mientras que en 1950 había 25 millones de habitantes en México, que podían disponer de 18,000 metros cúbicos por persona, y en 2014 se disponía de 3,800 metros cúbicos por habitante, en 2030 la cifra, se estima, se reducirá en algunas regiones hasta a 1,000 metros cúbicos por persona (Conagua estima un promedio nacional de 3,250 para ese año).

Actualmente, se usan 13,000 metros cúbicos en promedio al año por persona en México para cubrir todas las necesidades.

Especialistas aseguran que, de no tomarse medidas reales para resolver la creciente carencia de agua, el país no solo verá frenado su desarrollo económico y social, sino que la propia supervivencia de los habitantes estará en riesgo. Estas conclusiones también aplican para el resto del mundo, pues 12% de la población no tiene acceso al agua potable. En México esta cifra alcanza el 20%.

Datos que sustentan la problemática actual y que llevan a prever un futuro más complicado: de los 625 acuíferos existentes en el país, más de 100 están contaminados, principalmente con arsénico. Una gran parte de éstos se ubica en zonas como Sonora y Sinaloa, entidades muy importantes para las industrias agrícola y minera, que son de las que más agua consumen (el agro consume más de 70% del agua en México).

Grandes proyectos inmobiliarios, parte del problema

En días pasados, organizaciones civiles y activistas protestaron en Ciudad de México para alertar de una posible sequía y denunciar que los grandes proyectos inmobiliarios son parte del problema.

Alejandro Velázquez Zúñiga, del Frente Anáhuac, explicó que entre sus principales exigencias está poner fin al “acaparamiento del agua en manos de algunos privados en la Ciudad de México”.

Según Velázquez , “el favoritismo” que ha tenido la Secretaría del Agua, antes Sistema de Aguas, hacia estos sectores privados ha provocado una desigual distribución del líquido.

Entre otras consignas de los manifestantes frente a la secretaría se escuchaba: “Agua para las casas, no para las plazas” y “Humedales si, megaproyectos no”; a la vez que pedían al gobierno capitalino democratizar el servicio de agua potable en la ciudad, como un “bien común”.

Así mismo, el líder civil acusó a la secretaría de falta de transparencia, pues ha negado entregar la información de más de 100 de los mayores consumidores de agua en la ciudad, bajo el argumento de que es “información reservada”.

Además, Velázquez Zúñiga advirtió que “la escasez de agua es relativa de acuerdo a la posición socioeconómica o a dónde te ubiques” en la capital.

Por ejemplo, el vocero del Frente Anáhuac señaló que los grandes conglomerados inmobiliarios pueden almacenarla por días en grandes cisternas, a diferencia de muchas casas o vecindarios que tienen tinacos que no pasan los 100 litros.

Desde San Gregorio Atlapulco, uno de los pueblos originarios de Xochimilco -demarcación interna al sur de la capital-, Jorge Páez se desplazó hasta el centro de la ciudad para alzar la voz ante la sequía que les acecha.

Páez, quien se dedica a las chinampas, un sistema tradicional de cultivo y agricultura en el agua, denunció que su falta está poniendo en peligro el comercio y la subsistencia en la zona, así como el aumento de la contaminación por aguas residuales.