Counting Crows Lanza “Butter Miracle, The Complete Sweets!”

Disponible en todo el mundo a través de BMG

Llevarán su espectáculo en directo a los fans de toda América del Norte y Europa

La banda de rock multiplatino Counting Crows, nominada a los Grammy, lanza su esperado nuevo álbum, Butter Miracle, The Complete Sweets, disponible en todas partes a través de BMG. Se trata de su primer álbum completo de estudio desde el aclamado Butter Miracle: Suite One de 2021, y se basa en el hilo narrativo de su predecesor con nueve temas de gran resonancia emocional que reflejan la composición profundamente personal de Adam Duritz y la característica mezcla de rock, folk y alternativo de la banda.

El sencillo «Spaceman in Tulsa» introdujo el nuevo capítulo de la banda con un lirismo poético y un sonido fresco. Explora la búsqueda de la identidad en lugares a los que uno siente que no pertenece, y cómo la música puede ser un refugio transformador. La canción es una de las muchas inspiradas en las reflexiones del artista sobre los amigos, la distancia, la identidad y la reconexión, temas que fluyen a lo largo de todo el álbum.

Con «With Love, From A-Z», Duritz pinta lo que él llama “un retrato del artista como hombre de mediana edad», capturando los retos de mantener el amor y la amistad en medio de una vida pasada en la carretera.

Canciones como «Boxcars» y «Angel of 14th Street» ahondan en las fracturas sociales y la crueldad que sufren las comunidades marginadas, estableciendo paralelismos entre la injusticia actual y la persecución histórica. «Virginia Through the Rain» ofrece una perspectiva más introspectiva, centrándose en los fracasos personales de un narrador imperfecto, mientras que «Under The Aurora» se aleja para captar el anhelo colectivo de conexión durante la pandemia. «Elevator Boots» narra la experiencia de formar parte de un grupo, ilustrando melódicamente las alegrías y dificultades de la vida en la carretera. «Bobby & The Rat-Kings» es una carta de amor al poder formativo del fandom musical. El álbum se cierra con «Under The Aurora», una arrolladora reflexión a piano que equilibra la soledad y la urgencia de los últimos años con la esperanza de una conexión más profunda.

¡El nuevo proyecto llega antes de la gira internacional de la banda, The Complete Sweets! Tour, que comienza el 10 de junio en Nashville, TN. La gira llevará la eterna narrativa de Counting Crows, su cruda emoción, sus ricas melodías y su adorado espectáculo en directo al público de Norteamérica y Europa durante el verano y el otoño de 2025. Las entradas están disponibles en countingcrows.com.

Butter Miracle, The Complete Sweets! Tracklist: With Love, From A-Z Spaceman In Tulsa Boxcars Virginia Through The Rain Under The Aurora The Tall Grass Elevator Boots Angel of 14th Street Bobby and The Rat-Kings The Complete Sweets! Tour Dates