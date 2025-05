El próximo domingo se inaugura el Trolebús Chalco-Santa Martha

Realizan pruebas operativas

Reduce el tiempo de traslado entre el oriente de Edomex y la CDMX de una hora y media a 40 minutos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de las pruebas operativas del Trolebús Chalco-Santa Martha, que se inaugurará el próximo 18 de mayo, y que representa un transporte sustentable que garantiza justicia social para el que menos tiene.

“Como decíamos en la Ciudad, el mejor transporte para el que menos tiene es la traducción de ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Este transporte es mejorar el medio ambiente, pero es sobre todo justicia social para todos lo que lo necesitan”, informó.

Destacó esta obra como innovadora y única en el mundo, que va a reducir de hora y media a 40 minutos, el tiempo de traslado que hay entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México, en beneficio de 2.9 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

“Es una obra innovadora, no hay ninguna obra como esta en ningún lugar del mundo, es decir, es un segundo piso donde no van vehículos, van Trolebuses, sustentable porque los trolebuses son eléctricos, no contaminan y además es muy rápido porque en vez de hora y media, el recorrido va a ser de 40 minutos, obviamente dependiendo de dónde a dónde van”, aseveró.

Precisó que, actualmente, faltan seis estaciones por concluir su construcción, tres de ellas por las obras del colector pluvial en Chalco y tres más que continúan siendo desarrolladas.

“Hoy empiezan las pruebas y se inaugura el 18 de mayo; es importante saber que hay seis estaciones que todavía están en construcción, tres que están en Chalco y Valle de Chalco porque ahí se está construyendo un colector, un drenaje muy importante para evitar inundaciones y esas estaciones están en este momento cerradas y otras tres estaciones que todavía siguen su desarrollo”, puntualizó.

Gira de fin de semana de CSP

Obras de justicia social para Nayarit, Guerrero, CDMX Y Edomex

Del 8 al 11 de mayo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo realizó una productiva gira por Nayarit, Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México, donde encabezó la puesta en marcha de diferentes acciones y obras con las que se dará justicia social a los pueblos de estos estados.

El jueves 8 de mayo arrancó sus actividades en La Yesca, Nayarit donde presentó los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Wixárica en donde restituyó más de 5 mil hectáreas a esta comunidad. Asimismo, en Nuevo Nayarit, en la 88 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó la solidez de la economía mexicana.

En Guerrero, el viernes 9 de mayo, la Jefa del Ejecutivo Federal aseveró que a través del programa Acapulco se Transforma se realizará una inversión histórica en 2025 de 3 mil millones de pesos, con la que se harán acciones en materia de agua, salud, carreteras, turismo, transporte público, vivienda, medio ambiente y los Programas para el Bienestar.

Finalmente, en la Ciudad de México anunció que el Trolebús que va de Chalco-Santa Marta se inaugurará el 18 de mayo en beneficio de 2.9 millones de personas que viajan del oriente del Estado de México a la capital del país.