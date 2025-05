Activistas rechazan construcción de cuarto muelle de cruceros en Cozumel

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Ciudadanos y activistas de Cozumel protagonizaron una nueva movilización

Ciudadanos y activistas de Cozumel protagonizaron una nueva movilización en protesta contra la construcción de un cuarto muelle de cruceros en la isla. La obra, promovida por la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V., ha generado una fuerte oposición debido a su impacto ambiental y social, especialmente en el arrecife Villablanca, una zona clave para el turismo de buceo y esnórquel.

Los manifestantes sostienen que la construcción del muelle:

– Eliminaría el acceso al mar en ciertas áreas públicas.

– Arrasaría con el arrecife Villablanca, afectando a prestadores de servicios turísticos que dependen de esta zona.

– No representa un beneficio directo para los habitantes, ya que la infraestructura existente no ha mejorado significativamente la economía local.

Rodrigo Huesca, activista y especialista en derechos humanos, declaró que Cozumel es más que un estacionamiento de cruceros y que la isla tiene mucho más que ofrecer que solo satisfacer los intereses de las navieras.

La jornada de protesta incluyó una manifestación marítima con más de 30 embarcaciones en el arrecife Villablanca, además de la recolección de firmas frente al club San Dollar, ubicado en la carretera Costera Sur.

Hasta la fecha, los opositores han reunido más de 1,000 firmas y han anunciado nuevas movilizaciones, incluyendo un bloqueo en el muelle SSA y una manifestación de buzos el 18 de mayo.

A pesar de la oposición, la empresa promotora cuenta con autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat, así como concesiones de zona federal otorgadas por Zofemat y SICT. Sin embargo, el gobierno federal ha aclarado que no existe una autorización formal para la construcción del muelle, lo que deja abierta la posibilidad de que el proyecto sea revisado o cancelado.

Cronología de la resistencia ciudadana

La construcción de un cuarto muelle de cruceros en Cozumel ha generado una fuerte oposición por parte de ciudadanos, ambientalistas y prestadores de servicios turísticos. A lo largo de los últimos meses, el proyecto ha sido objeto de protestas, recursos legales y declaraciones gubernamentales que han mantenido la obra en un estado de incertidumbre.

Desde hace tres años, colectivos ciudadanos han intentado frenar la construcción del cuarto muelle mediante recursos legales. En febrero de 2025, un tribunal desechó el amparo interpuesto contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que permitió que la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V. avanzara con los estudios preliminares.

El 23 de abril, ciudadanos y activistas organizaron una protesta en el muelle fiscal de Cozumel y en el mar, cerca del arrecife Villablanca, una zona clave para el turismo de buceo y esnórquel. Los manifestantes denunciaron que la construcción del muelle afectaría el ecosistema marino y limitaría el acceso público a la playa.

Posteriormente, el 7 de mayo de 2025, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el proyecto aún no cuenta con una autorización formal, ya que no se ha aprobado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Esto dejó abierta la posibilidad de que la obra sea cancelada si no cumple con los requisitos ambientales.

Tras la presión ciudadana, la empresa responsable del proyecto retiró la plataforma utilizada para estudios de suelo, lo que fue interpretado como una victoria parcial para los opositores. Sin embargo, hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre la suspensión definitiva del proyecto.

Abundan perros callejeros en Cancún

La presencia de perros callejeros en las zonas periféricas de Cancún se ha convertido en un problema alarmante, especialmente en asentamientos irregulares como Avante y Rancho Viejo. Estas áreas, ubicadas al noroeste de la ciudad, enfrentan crecientes reportes sobre la agresividad de estos animales y los riesgos de enfermedades que pueden transmitir.

El director de Ecología Municipal, Fernando Haro Salinas, ha señalado que los reportes de perros salvajes provienen principalmente de colonias irregulares en la periferia de Cancún. “Hemos tenido reportes de animales salvajes, sobre todo perros en situación de calle, en las colonias que están en la periferia o a las afueras de la ciudad. Muchas veces son perros que no tienen dueño y algunos se vuelven agresivos, muerden a los transeúntes”, explicó.

Además de la agresividad, los perros callejeros pueden ser portadores de enfermedades como el Tumor Venéreo Transmisible (TVT), moquillo y gusanos. Aunque no se han registrado casos recientes de rabia, esta enfermedad sigue siendo una preocupación latente para las autoridades sanitarias.

La Dirección de Ecología, en conjunto con la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), ha implementado acciones para capturar y atender a estos animales. Durante el primer trimestre de 2025, se capturaron al menos 80 perros, los cuales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal para su evaluación médica.

El proceso de rehabilitación de los perros callejeros enfrenta obstáculos importantes, ya que muchos de ellos llegan en condiciones físicas o emocionales que dificultan su reintegración. El Centro de Bienestar Animal cuenta con tres pabellones:

– Zona de cuarentena, donde permanecen los perros que aún no están aptos para adopción.

– Área de recuperación, destinada a ejemplares en proceso de rehabilitación.

– Pabellón de adopción, donde los perros sanos esperan ser integrados a nuevos hogares.

Organizaciones como Seguridad Natural y el propio Ayuntamiento de Cancún estiman que la ciudad alberga una población de aproximadamente 120 mil perros callejeros, una cifra que subraya la magnitud del problema.

Haro Salinas destacó la necesidad de reforzar las medidas para controlar esta situación, incluyendo campañas de esterilización, sensibilización ciudadana y fortalecimiento de los protocolos de atención.

El problema de los perros callejeros en Cancún sigue siendo un desafío para las autoridades y la sociedad. Mientras se implementan estrategias para su control, la educación y la concienciación sobre la tenencia responsable de mascotas juegan un papel clave en la reducción de esta problemática.

PUEDE SALIR ESTE TEXTO

Adopta, no compres perritos

Adoptar en lugar de comprar perros es una decisión que tiene un impacto positivo en el bienestar animal, la sociedad y el medio ambiente.

Rescatar vidas y reducir la sobrepoblación: Cada año, millones de perros son abandonados en refugios y calles, muchos de los cuales no encuentran hogar y terminan siendo sacrificados o viviendo en condiciones precarias. Al adoptar, se les da una segunda oportunidad a estos animales y se reduce la demanda de criaderos que a menudo priorizan la ganancia sobre el bienestar de los cachorros. Combatir la explotación y el comercio de mascotas: Muchas granjas de cría y criaderos comerciales operan en condiciones inadecuadas, donde las hembras son obligadas a tener camadas constantemente sin descanso. Comprar incentiva prácticas irresponsables, mientras que adoptar ayuda a frenar la explotación y promueve una tenencia responsable. Ahorro económico y beneficios de salud: Adoptar suele ser mucho más económico que comprar, ya que los perros de refugio suelen estar vacunados, desparasitados y esterilizados. Los perros de criaderos muchas veces sufren de problemas genéticos y de salud, ya que la reproducción se realiza sin el debido control. Fomentar la responsabilidad y el amor incondicional: Adoptar refuerza la conciencia social, promoviendo valores como la empatía y la solidaridad hacia los animales.

Los perros adoptados suelen demostrar una gran gratitud y amor, ya que han pasado por momentos difíciles antes de encontrar un hogar estable.

Impacto ambiental positivo: La sobrepoblación de perros en la calle genera problemas sanitarios y ecológicos, afectando la fauna local.

La adopción ayuda a disminuir el número de animales sin hogar y reduce el impacto negativo que puede generar la reproducción descontrolada.

Demandan sanciones contra maestros que realizan paros

La suspensión prolongada de clases afecta rendimiento de estudiantes

Padres de familia de Quintana Roo han exigido a la Secretaría de Educación del estado que sancione a los profesores que han participado en el paro magisterial, argumentando que la suspensión prolongada de clases ha afectado gravemente el rendimiento académico de los estudiantes y ha generado costos adicionales para las familias.

Desde el 28 de febrero hasta el 14 de abril, más de 400 mil alumnos de educación básica en Quintana Roo estuvieron sin clases debido a la huelga de maestros y administrativos. Durante este periodo, muchas familias tuvieron que contratar ayuda para el cuidado de sus hijos, lo que representó un gasto imprevisto. “No contábamos con recursos para pagarle a la señora que nos ayudaba con los niños de lunes a viernes, solo dos o máximo tres días, pero no se vale que los maestros solo piensen en sus beneficios”, expresó una de las madres afectadas.

Además de los problemas académicos, los comerciantes que operan cerca de los planteles escolares han reportado pérdidas económicas debido a la falta de actividad en las escuelas.

Los padres han solicitado que la Secretaría de Educación de Quintana Roo haga valer la ley y aplique sanciones a los docentes que han participado en el paro. También han propuesto que los gastos generados por la suspensión de clases sean descontados de los salarios de los huelguistas.

Algunos padres han sugerido que las clases perdidas se repongan de manera virtual, a través de plataformas, como Zoom, para evitar que los estudiantes sigan rezagados.

A pesar de la inconformidad de los padres, los maestros sindicalizados han anunciado que podrían retomar el paro indefinido a partir de hoy, Día del Maestro. La decisión será tomada por el Comité Central de Lucha Quintana Roo, que ha convocado a una reunión urgente para definir el futuro del movimiento.

Los docentes han argumentado que su lucha no sólo busca mejoras salariales, sino también la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que consideran perjudicial para sus derechos laborales.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación estatal no ha anunciado sanciones contra los maestros en huelga. Sin embargo, autoridades educativas, han reconocido que el paro ha generado afectaciones y ha señalado que el gobierno estatal está buscando soluciones para evitar una nueva suspensión de clases.