Lilly Téllez exige a Fernández Noroña rendir cuentas acerca de su viaje a Europa

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

El pasado 28 de agosto de 2024, la senadora Lilly Téllez advirtió al presidente del Senado, el “moreno”, ex del PT, Gerardo Fernández Noroña que le “haría la vida de cuadritos”, promesa que ha cumplido.

En le fecha mencionada, después de que la bancada de Morena designó al senador electo, Gerardo Fernández Noroña, como próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado, la ex conductora de noticiarios, que llegó a esa Cámara postulada por Morena, pero luego de trasladó a la bancada del PAN,

le previno al también tránsfuga:

“Lo tendré en la mira todo el tiempo y le haré la vida de cuadritos para defender la dignidad del Senado ante sus vulgaridades, groserías y prepotencia”.

El nombramiento de Fernández Noroña, con sólo los votos del oficialismo, se dio a conocer al mismo tiempo que se anunció la incorporación a la bancada del partido oficial, Morena, de los senadores electos del PRD, Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Herrera Dagdug, quienes alegaron que cambiaban de bando porque el partido que los postuló había desaparecido por no alcanzar el mínimo de la votación necesaria para conservar su registro, ni tampoco podían formar un grupo parlamentario independiente por no sumar el mínimo de cinco.

En realidad, se trató de un subterfugio del oficialismo como parte del proceso de cooptación de legisladores que llegaron a esa cámara postulados por otros partidos, para alcanzar la mayoría calificada que les permitiría -como ha ocurrido- reformar la Constitución conforme a sus intereses. Con esos ex perredistas, el grupo parlamentario de Morena sumó 85 escaños y se queda a uno de alcanzar la mayoría calificada, la cual se consolidó con la defección del ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien como “pilón” sumó a su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Pero esa es otra historia, el hecho es que ayer en la sede del Senado, que es también el domicilio de la Comisión Permanente en este receso legislativo, la senadora Téllez cumplió con su amenaza, al exigir al senador y presidente de la Comisión Permanente, el ex defensor de los deudores de la banca, que devuelva el dinero que costó el erario público su “viaje de lujo” a Europa, supuestamente para representar a su Cámara en una reunión internacional de presidentes parlamentarios efectuada a la sede la Unión Europea, en Estrasburgo. Francia.

La legisladora, ahora panista, formuló su demanda antes de que empezara oficialmente la sesión de la Permanente, con lo cual no estaba limitada por el reglamento de la Permanente que, por cierto, fue recientemente reformado con el solitario voto en contra precisamente de Téllez, por considerar que limitaba la libertad de expresión de los legisladores, como se comprobó en la sesión del pasado día 7, cuando el “moreno” presidente de la Permanente ordenó que se apagara el micrófono al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, por excederse en el tiempo asignado a cada orador.

El enfrentamiento se dio como parte de un acalorado debate, a raíz de declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, que acusó a la llamada Cuarta Transformación de destruir la incipiente democracia mexicana.

En defensa del régimen, los diputados de Morena exigieron al PRI y al ex presidente Ernesto Zedillo ofrecer una disculpa al pueblo de México por haber convertido las deudas privadas en deudas públicas a través de la creación del Fobaproa, con lo que condenaron a pagar a varias generaciones de mexicanos.

En respuesta, Moreira acusó a la llamada Cuarta Transformación de endeudar al país y, en una segunda intervención, esta vez para una moción de orden, aprovechó para acusar a la bancada oficialista de utilizar el tema del Fobaproa para distraer a la opinión pública de escándalos como el caso Teuchitlán, por lo que el presidente del Senado le apagó el micrófono.

Aparte de ese antecedente, antes del inicio de la sesión de ayer, la panista Téllez fue objeto de varias mociones de orden por increpar a Fernández Noroña respecto del viaje que realizó para atender la Conferencia Europea de presidentes de Parlamentos.

El presidente de la Permanente intentó superar ese momento al sonar la campanilla para iniciar formalmente la sesión de la Permanente, ante lo cual Téllez continuó a gritos: “no quieren rendir cuentas, viajan en lujos y no rinden cuentas a los mexicanos. Lo emplazó a que explique al pueblo de México en qué se gastó el dinero del viaje”.

Ante los reclamos, Fernández Noroña respondió a los reclamos de Lilly Téllez: “Es lamentabilísimo que se utilice el espacio para rendir homenaje a Pepe Mujica para meter la agenda política por la puerta trasera”.

Además, el “moreno” Fernández Noroña reclamó la interrupción de la panista quien desde su escaño insistió en el tema de la transparencia del viaje a Francia.

“Yo en lo personal, no soy austero. Gandhi murió con su calzoncillo, con su Bhagavad Gita, con su escudilla, con sus lentes, a los 37 años renunció a la sexualidad; yo no aspiro a tanto. Yo soy un ser humano de carne y hueso, con virtudes y defectos, pero sí puedo decir que no he robado nunca ni un centavo a nadie y que sirvo al pueblo con honor, y que lo que tengo lo he ganado producto de mi esfuerzo”, aseguró, quien, fiel a su estilo, contraatacó a la panista: “la única que roba aquí es otra persona, que trae además protección de la Guardia Nacional a costa del dinero del pueblo”, tras lo cual intentó avanzar en los procedimientos para dar inicio a la sesión.

No obstante, Téllez insistió en su demanda de pedir cuentas acerca de lo gastado en ese viaje a Europa.

“Guarde silencio, legisladora, respete a esta Asamblea, se está instalando la Comisión Permanente”, reiteró Fernández Noroña, quien luego de declarar iniciada la sesión de la Permanente pidió a “la bancada de Acción Nacional que ponga orden en sus filas, porque no se permite el inicio de la sesión de la Comisión Permanente y se está usando, ni siquiera el inicio de la sesión, sino se pretende meter por la puerta trasera, ya no digo agenda, sino una insidia y una intriga política permanente.

Pero tampoco así Téllez se mantuvo en silencio.

En ese momento, el presidente del Senado y de la Permanente recibió el apoyo del ex priista y ahora decidido abogado de la llamada Cuarta Transformación, el ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy, quien pidió la palabra para proponer una moción de orden.

“Creo que es muy importante para esta Comisión Permanente, que es el órgano legislativo que representa al Congreso de la Unión, que la participación de las senadoras y senadores, de las diputadas y de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, sea una acción parlamentaria. No podemos aceptar, porque contaminan a este órgano legislativo intervenciones que sólo son provocaciones, primero, porque ni siquiera había iniciado la sesión.

“Esa es la primera cuestión.

“La segunda es que, como tiene algunos medios que la secundan, y ya sabemos que eso está ocurriendo, entonces me parece que sí sería conveniente que en la Junta de Coordinación Política se tratara el tema.

“No se debe de censurar a nadie en el uso de la palabra, pero sí debe de haber un orden lógico, de acuerdo a nuestro Reglamento, del normal seguimiento de la sesión.

“Entonces solicito que usted, como presidente, le pida a la Junta de Coordinación Política que tome medidas en este sentido”, dijo Godoy.

Pero ni las palabras de quien se presume como destacado jurista lograron contener a la senadora Téllez en sus reclamos contra el “moreno” Fernández Noroña, quien en su defensa pidió que se proyectara un video acerca de su participación en la reunión de Estrasburgo, la cual, por cierto, registró muy poca asistencia.

Mientras tanto, se mantiene el debate acerca de una nueva legislación en materia de telecomunicaciones, la cual ha sido repudiada por la oposición por considerarse una forma de limitar la libertad de expresión y de dar al gobierno federal mayores facultades discrecionales para asignar o cancelar concesiones de radio y televisión.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, celebró que les dieron la razón al eliminar el Artículo 109 que permitía al gobierno de Morena bloquear plataformas digitales, así como los que implicaban que la Secretaría de Gobernación podría censurar de manera previa cualquier contenido, inclusive de noticieros si eran extranjeros.

