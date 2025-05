Regresa Coppélia al Palacio de Bellas Artes

Con la Compañía Nacional de Danza

Los días 31 de mayo, 1, 3, 5, 7 y 10 de junio de 2025, con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Danza (CND), invitan al programa II de su Temporada 2025, Coppélia, el cual se presenta del 31 de mayo al 10 de junio de 2025 en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El relato gira en torno a Coppélia, la hermosa y enigmática hija del Doctor Coppelius, quien es observada recelosamente por Swanilda, quien sospecha que su prometido Franz guarda un amor secreto por la primera.

“Coppélia es un ballet que se estrenó en 1870 –retoma elementos argumentales de Der Sandmann, del escritor Ernst Theodor Amadeus Hoffmann– y el 25 de mayo se cumplen 155 años de su primera presentación, motivo por el cual se decidió llevarla al Palacio de Bellas Artes”, dijo en entrevista el director artístico de la compañía, Erick Rodríguez, al término de un ensayo.

Agregó que las expectativas de la presente temporada son muy altas, ya que, dentro de los objetivos principales está poder narrar bien la historia, que se entienda cada mímica, que las personas se puedan sentir identificadas con Swanilda y Franz, además de alcanzar la mayor cantidad de público. “Es un ballet cómico, es de los primeros que mezcla la comedia con la técnica clásica. Va dirigido a toda la familia y como no es largo, puede ser un buen motivo para acercarnos al mundo del ballet”, detalló Erick Rodríguez.

El público disfrutará del clásico acompañado por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por José Antonio Méndez Padrón, o bien con música grabada. Los papeles principales de Swanilda y Franz serán interpretados por las primeras bailarinas Ana Elisa Mena, Mayuko Nihei, Yoalli Sousa y Valeria Mariaud, así como la primera solista Elisa Ramos. En el papel de Franz se presentarán los primeros bailarines Argenis Montalvo y Alejandro Hidalgo, así como los primeros solistas Roberto Rodríguez y Alejandro Mendoza. También debutarán en los roles protagónicos los solistas Ana Paula Montero y Raúl Proenza.

Alejandro Hidalgo, quien realizará por primera vez este papel, manifestó su emoción pues su personaje, es muy jovial, pícaro y divertido, lo que le representó todo un reto encarnar, ya que su personalidad no es así. “Es un muchacho, un joven atrevido, jodedor, digamos, yo realmente no soy tan así. Pero bueno, había que tratar de meterle esas cosas de mucho hecho travieso, de cuestiones de que me vale un poco esto, me vale un poco lo otro y siempre andar en travesuras, coqueteando con una, coqueteando con otra. Y bueno, de eso se trataba. Ya muero de ganas de estrenar”.

También dijo sentirse muy cómodo para bailar con la primera bailarina Mayuko Nihei, a quien le agradece que se deje llevar tan bien para la interpretación “es como una cocción de lo que queremos que el público aprecie a partir de lo que estamos bailando”.

El 10 de junio se realizará una función especial ya que la CND contará con la participación especial de Laura Barbosa Dos Santos, primera solista, y Carlos Michel Parreño Franco, corifeo, ambos miembros del Ballet de Monterrey.

La temporada contará con ocho funciones: con orquesta en vivo el domingo 1 de junio a las 17:00 h, y los martes 3 y 10 y el jueves 5 de junio a las 20:00 h. Y las funciones con música grabada serán los sábados 31 de mayo y 7 de junio a las 17:00 h. Boletos disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster. Promoción 2×1 en Ticketmaster válida para funciones de martes y jueves.

La temporada contará con ocho funciones: con orquesta en vivo el domingo 1 de junio a las 17:00 h, y los martes 3 y 10 y el jueves 5 de junio a las 20:00 h. Y las funciones con música grabada serán los sábados 31 de mayo y 7 de junio a las 17:00 h. Boletos disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster. Promoción 2×1 en Ticketmaster válida para funciones de martes y jueves.